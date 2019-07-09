盤前財經大事搶先讀2019年7月9日

今日操盤前瞻

中國 6 月 M2 貨幣供給

日本 6 月工具機訂單

法說會：廣豐

除權息：永大、漢翔、京城銀、宏泰、金寶、研華、漢唐、撼訊、台灣大、神準、新鉅科、上緯投控、康聯 - KY 等

蘋果遭空襲！美券商預測：今年新 iPhone 銷售慘 基本面恐惡化

美國券商 Rosenblatt Securities 週一 (8 日) 將蘋果股票評級修下調至「賣出 (Sell)」，主因是預測蘋果 2019 年下半年推出的新 iPhone 銷售將令人大失所望，而且明年將面臨「基本面」惡化。閱讀全文...

〈日韓貿易戰〉安倍揮貿易大棒 文在寅：若別無選擇 擬採必要措施

日本政府對對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，《彭博社》形容，日本首相安倍晉三此舉，猶如模仿美國總統川普，揮舞貿易大棒；對此，南韓總統文在寅今 (8) 日回應，稱在別無選擇的情況下，將採取必要措施。閱讀全文...

最新！美關稅大砲轟向中國與墨西哥 擬對結構鋼徵收新關稅

美國商務部週一表示，由於墨西哥和中國對其結構鋼出口商提供不公平的補貼，將對來自中國與墨西哥的結構鋼加徵新關稅，而因為加拿大的補貼微不足道，故沒有向加國徵收報復性關稅。閱讀全文...

5G 帶動需求 研調看好穩懋、宏捷科明年表現

隨著各國持續投入布建 5G 基地台等基礎設施，集邦 (TrendForce) 旗下拓墣產業研究院昨 (8) 日指出，現行射頻元件將逐漸被砷化鎵 (GaAs) 晶圓取代，且數量將較 4G 倍增，預料相關台廠供應鏈如穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 及環宇 - KY(4991-TW)，明年都將進入新一波成長期。閱讀全文...

被動元件 Q2 營收弱 國巨、華新科年減逾 3 成 保守看下半年

被動元件大廠國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 昨 (8) 日雙雙公告第 2 季營收，國巨第 2 季營收 95.8 億元，季減 15.9%、年減 50.2%；華新科第 2 季營收 78.87 億元，季減 4.9%、年減 30.7%，對於下半年，均審慎保守看待。閱讀全文...