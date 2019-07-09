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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                12217         0    00632R 元大台灣50反1         -42473         0  
00655L 國泰中國A50正2          3794         0    2409   友達                  -10922    -33486  
00708L 元大S&P黃金正2          2919         0    00672L 元大S&P原油正2         -8811         0  
2891   中信金                  2229    -14178    00637L 元大滬深300正2         -8203         0  
2888   新光金                  2007     31324    3481   群創                   -5708    -59511  
5876   上海商銀                1749      -188    2330   台積電                 -4107      2811  
00711B FH彭博新興債            1520         0    00707R 元大S&P日圓反1         -3065         0  
2887   台新金                  1512      7921    2303   聯電                   -2028     11341  
2344   華邦電                  1428      7048    8163   達方                   -1670     -2531  
2337   旺宏                    1406      3938    2371   大同                   -1484     -5732  
00710B FH彭博高收益債          1181         0    4915   致伸                   -1359     -4270  
2890   永豐金                  1070     20983    2340   光磊                   -1336     -4264  
2823   中壽                    1016      7560    1303   南亞                   -1188    -28374  
2317   鴻海                     958     -3351    00633L 富邦上証正2            -1163         0  
2603   長榮                     948      8425    2404   漢唐                   -1034     -2330  
3049   和鑫                     946     -3712    2312   金寶                   -1000        64  
2903   遠百                     898     15410    2882   國泰金                  -973      6675  
2634   漢翔                     831      1860    3711   日月光投控              -856     -3380  
00693U 華頓S&P黃豆              785         0    2481   強茂                    -834        78  
2801   彰銀                     723      4724    2324   仁寶                    -812      4453  
3090   日電貿                   715     -1039    3673   TPK-KY                  -788     -2913  
2454   聯發科                   711      -113    1326   台化                    -767     -8005  
0050   元大台灣50               681     17003    2880   華南金                  -729     -9409  
3045   台灣大                   656      3880    2886   兆豐金                  -729      7169  
2357   華碩                     609      -198    1312   國喬                    -714     -3356  
00669R 國泰美國道瓊反1          570         0    00691R 兆豐藍籌30反1           -639         0  
2408   南亞科                   519      -601    8046   南電                    -618     -3453  
2201   裕隆                     517      4674    2881   富邦金                  -607       253  
2412   中華電                   483       349    0056   元大高股息              -594    -13043  
00671R 富邦NASDAQ反1            461         0    2884   玉山金                  -561    -16687  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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