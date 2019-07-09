小摩：債券市場需慎防集體拋售

自滿的投資人可能很快就會目睹債市大幅震盪，讓人回想起過去幾年波動性突然爆發的記憶。

摩根大通全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，與 2013 年和 2016 年一樣，債市多頭今年稍早在平靜市場條件下配置的美國國債和其他主權債券的多頭部位，可能會同時遭到拋售，加劇下一次的大跌。

在週五 (5 日) 的研究報告中，Panigirtzoglou 表示，全球主要央行執行低利率政策的後果之一是波動率上升的頻率激增，讓押注波動率維持低位的市場投資人因為毫無防備，爭先恐後地降低其曝險規模以免受債市動盪衝擊。

Tradeweb 數據顯示，10 年期國債殖利率週一 (8 日) 下跌 2.9 個基點至 2.015%，較年初下跌約 60 個基點。由於美中貿易緊張局勢升級阻礙了全球經濟發展方向，聯準會 (Fed) 轉向更加溫和的立場，基準利率下挫。債券價格與殖利率走勢相反。

Panigirtzoglou 表示，越來越多市場參與者對「風險價值」的衝擊特別敏感，這是任何一日交易者部位風險指標，包括對沖基金、風險平價經理人和商品交易顧問。

他還指出，債券市場流動性的惡化以及低波動期間的超額風險承擔，是促成下次「風險價值」衝擊的潛在因素。

Panigirtzoglou 說，「投資人的目標是穩定的風險價值，即部位隨波動性大小調整。當波動性較低時，往往會配置更多的部位。但同樣地，投資人在波動性上漲或受到震盪衝擊時將被迫削減部位，引發連鎖效應式的波動性拋售。」

因此，債市波動劇烈激增可能加速失控。

由於 Fed 未來利率走勢的不確定性上升，近幾週國債市場已經復活，這種情況越來越可能出現。

追蹤 10 年期美國國債殖利率 1 個月隱含波動率的 1 個月期美林 MOVE 指數，上週五 (5 日) 約為 65，幾乎與去年 12 月債券殖利率出現多月後大跌時的水平相等。

摩根大通分析師還表示，根據小摩追蹤發達市場主權債務指數顯示，今年全球債券殖利率下降 60 個基點將會是「無法持續的」。

不只是債券投資人應該保持警惕，以防止債市反彈出現逆轉。股票投資人也受益於債券殖利率的大幅下跌，因其相對提高股市估值。即使全球經濟成長擔憂導致分析師削減財報獲利預測，殖利率上升可能會削弱美股，因為美股交易價已接近歷史高點。

標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數均較創新高的收盤價下跌不到 1%。

Panigirtzoglou 表示，「鑑於美股近幾個月從債市的強勁反彈中獲得支撐，任何突然的債券拋售都不太可能對股市有利。」