批評白宮無能又分歧的電子郵件竟然外洩 英國急急道歉

一封外洩的電子郵件顯示，英國駐美大使竟宣稱，川普政府無能又特別沒有效率，還說了一些其他的不雅之辭。英國政府因而急急修補英美兩國之間值得珍惜的特殊關係。

國際貿易部長福克斯 (Liam Fox) 週一說，英國駐美大使達羅 (Kim Darroch) 的秘密電子郵件外洩，週日還遭到公開，可能會傷害英美關係。

一家英國報紙刊登了英國駐美大使與倫敦官員的對話，在對話中，他說媒體報導白宮內部鉤心鬥角，一團混亂，大多是真的。總統的生涯可能在灰頭土臉中結束。

該電子郵件還指出，關於川普政府與俄羅斯共謀影響 2016 美國大選的指控，達羅說 " 不排除出現最壞的情況。

在其他外洩的秘密郵件中，該報紙說，達羅形容川普在有關美國對伊朗上個月擊落美軍一架無人機的反應，猶豫不決，是「36 小時充滿矛盾的訊息與決議」。

這位大使還告訴倫敦官員說，為了要跟川普有效地溝通，必須要簡潔扼要，甚至直白一點。

週一，英國國際貿易部長福克斯急欲化解這次外洩事件帶來的尷尬場面，他說在這次訪問華盛頓期間，當遇到川普的女兒伊凡卡時，他會向她道歉。

他於週一告訴 BBC 電視台說：「我將會道歉，因為我們的官員或政治人物，行為表現不如我們或美國的預期，尤其這次事件，最不應該，也最不可接受。」