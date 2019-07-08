美喆國際石塑地板銷量提升中 下半年營收可望明顯提升

地板製造業者美喆國際 (8466-TW) 投資近 1000 萬美元新設立的石塑地板 (SPC) 生產線，今年陸續進入量產，已占美喆國際上半年營收 5%，在此新產品市場逐漸打開同時，訂單能見度已達 2.5 個月，美喆將加快對新產線去瓶頸化，提高產品動能。

美喆上半年營收已達 17.83 億元，預期下半年產能利用率將由 85% 向上提升，有利下半年營收逐季攀升，以美喆以往上下半年營收維持比重各半來看，今年全年營收可望恢復到 2016、2017 年約 35 億元以上。

美喆 6 月營收達 3.11 億元，月增 0.24%，年增 29.11%，第 2 季營收以 9.39 億元創 7 季以來新高，季增 11.17%，年增 36.25%，2019 年 1-6 月營收為 17.83 億元，年增 25.14%。

美喆去年輸北美營收約占 21.79%，今年第 1、2 季比重降為為 14%，主要因美國對中國加徵關稅提升至 25%，但美喆發現，今年 6 月以來中國市場營運開展順利，業績也加溫，對下半年業績不看淡。

美喆今年以來營收成長，主要受惠外銷 ODM 及自有品牌雙業務保持良好成長動能，包括歐洲地區主要客戶備貨力道也回到以往正常水準，外銷市場佈局則持續朝 ODM 業務轉型，透過集團上海全球行銷中心，擴大國際品牌代工接單契機並全力衝刺中國自有品牌市占率的提升。

同時，美喆也加緊對新 SPC (Stone Plastic Composite 石塑地板) 產線去瓶頸，下半年可望提供更高產能因應市場需求提升，而影響獲利的主要因素包含匯率、產能利用率、原物料價格、營收成長能見度等紛紛改善，有助下半年獲利。

美喆今年第 1 季財報稅後純益 1.03 億元，每股純益為 1.57 元。