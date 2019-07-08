〈進出口統計〉資通與電子產品拉抬 6月出口終止連七黑 估Q4可望成長

在資通與礦產品成長，加上電子零組件商品回穩，6 月出口由黑翻紅，單月總額共 283.9 億美元，創歷年同月最新高紀錄，雖較去年同期僅微幅增加 0.5%，但財政部預估，在美中貿易摩擦緩和、台商回流等因素帶動下，預估下半出口可望止跌回穩，第 4 季可望出現較大幅度成長。

美中貿易爭端尚未落幕，原本市場預估 6 月出口恐難逃衰退命運，但從財政部今 (8) 日公布 6 月進出口統計來看，在資通、礦產品與電子零組件等貨類出口正成長挹注下，6 月出口值較去年同期微增 0.5%，終結連七黑頹勢。

從單季與今年上半年來看，第 2 季出口值共 819.1 億美元、年減 2.6%；今年前 6 月出口值共 1582.3 億美元、年減幅 3.4%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，主要出口貨類中，資通與礦產品是推升出口成長的主要拉力，電子零組件也因廠商積極備料緣故，帶動出口值揮別過去衰退陰霾開始回穩；至於基本金屬、化學品與塑橡膠等則因大陸投資停滯，成為出口衰退的主要拉力。

根據統計，資通與視聽、電子零組件兩大類出口總額雙雙創下歷史新高，出口總額分別為 35.4 億美元、90.3 億美元，分別較去年成長 20%、3%；礦產品出口總額 16.2 億美元，年增幅 14.8%。

至於基本金屬、化學品與塑橡膠等產品，受到中國投資產能停滯衝擊，連帶使得相關貨類出口表現疲弱，化學品單月出口值 16.2 億美元、年減 13.4%，基本金屬與塑橡膠出口值分別為 25.1 億美元、19.7 億美元，各自較去年同期減約一成。

在進口部分，6 月進口值 245.1 億美元，較去年同期增加 6.6%，前 6 月進口值共 1382.9 億美元，較去年同期小幅增加 0.1%。

根據統計，6 月進口主要靠資本設備撐場，資本設備單月進口值共 47.3 億美元，較去年同期大增 41.6%；其中半導體設備受惠於業者精進製程、科技業加碼投資與台商回流等因素影響，年增幅達 97%；交通運輸設備進口額年增幅更高達 1.2 倍。

蔡美娜表示，前 6 月出口衰退主要是受美中貿易戰波及，出口表現更從去年 11 月開始出現連續 7 個月負成長的現象，但與 2015 年起的「連 13 黑」、且衰退幅度達 2 位數相比，去年出口連 7 黑主要受貿易戰影響，且衰退幅度都是個位數來看，兩者情況不甚相同。

展望後市，蔡美娜分析，美中貿易局勢和緩，預期在台商回流、轉單效益帶動下，第 3 季出口有望回穩、甚至在第 4 季出現明顯成長，但預估今年出口可能出現負成長。