美中恢復貿易談判 庫德洛：想要品質就不能拚速度

根據《彭博社》報導，美國政府表示，美中貿易談判，正在重新啟動；白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 認為，若想追求貿易協議的品質，就不能拚速度，談判「沒有時間表」。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上月於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵、重啟談判的共識；美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

庫德洛在接受《彭博社》採訪時指出，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛稱，面對面會談可望於近期發生，但「如果你想要 (貿易協議) 品質，就不能拚速度」，貿易磋商沒有時間表。

庫德洛也強調，華為依舊留在美國出口管制的「實體清單」中，雖然美國商務部可能擴大對美國企業的許可範圍，使之能完成與華為的商業往來，但「不會開放任何涉及國家安全的部分」。

中國商務部發言人高峰上週表示，若中美雙方能夠達成貿易協議，美方必須把先前對中國商品加徵的關稅，全部取消。

高峰呼籲，美方應落實鬆綁華為禁令的承諾，「盡快停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法」。

高峰說，關於「不可靠實體清單」的進度，目前正按照既定的節奏，履行「不可靠實體清單制度」的相關程序，有關規定將於近期發布。

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