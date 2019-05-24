南向投資新亮點 聚焦泰國4.0

南向投資新亮點 聚焦泰國 4.0 東協國家經濟持續成長，其中身為東協第二大經濟體的泰國祭出泰國 4.0 計劃，吸引外資湧入，曼谷成為東南亞目前最具前瞻性的黃金投資區段，且曼谷房價僅台北一半不到，租金報酬率更優於台灣，吸引許多投資者赴泰國置產。

台灣經濟動盪不安，加上全球 GDP 衰退、中美貿易大戰及國際油價連創 5 個月新高等因素影響，財經專家賴憲政提出「資金無國界」的概念，建議可將投資標的轉往海外。

財經專家賴憲政表示，東協經濟共同體擁有 6.22 億人口、總經濟規模 2.6 兆美元，預估 2025 年東協十國 GDP 將佔全世界的一半，成為全世界最大共同市場。其中位於東協中心、作為東協第二大經濟體的泰國，總人口近 7000 萬人，但失業率僅 0.8%，為全世界失業率排名最低的國家。

此外，泰國也是全世界汽車重鎮，除了中泰鐵路的興建外，目前泰國政府積極推動的泰國 4.0 計劃，與中國的一帶一路及台灣新南向政策相呼應，引入大量外國資金，而未來 8 年泰國政府在基礎建設的投資上將投入超過 3 兆泰銖，大型基礎建設及交通路網的興建，進一步帶動了商機及人潮。

泰國首都曼谷被評選為亞太區最佳旅遊城市，每年觀光人口超過 3000 萬人次，加上三大鐵路線、東協公路網都將在曼谷交會，成為各行各業重要的物流樞紐，也是全球聚焦的投資新亮點。種種利多因素帶動下，泰國房地產自 2010 年至今只漲不跌，是相對穩定、安全的投資環境。

由尚思瑞集團、21 世紀德寶地產及鉅亨網在台中共同舉辦的「泰國 4.0 經濟起飛」新南向投資講座中，針對泰國房市做了詳盡分析。尚思瑞集團執行副總周思玲表示，泰國是海外投資市場中不可錯過的一站，在房市政策及政府建設上皆有重大利多，成為熱門投資標的。

21 世紀不動產德寶地產海外投資顧問經理李昌鵬分析投資泰國房地產的優勢，在於現階段購屋不必負擔持有稅，且購屋享有永久產權，電梯大樓擁有獨立產權證書，可自由移轉與買賣。

目前泰國曼谷重大建設包括新地標 MahaNakhon、機場擴建案、Rama9 新興 CBD、One Bangkok 開發案、朱拉隆功大學百年計畫及邦蘇車站大型開發區等。曼谷市區精華地段建案供給量不多，平均每年不到 1 萬戶，但曼谷人口每年約成長 15~20 萬人，房價每年平均走勢為 5~6%，精華地段漲幅更達 7~8%，租金投報率平均 5.13%。

21 世紀德寶地產總經理李維鑫表示，泰國房地產開發商共 2500 間以上，身為泰國前三大上市頂級住宅開發商、成立 35 年的尚思瑞集團（SANSIRI），是全泰國唯一提供全方位服務的房地產開發商，服務內容包括物業管理、建案轉售與租賃、房屋照護、室內裝飾等，並提供完善的售後服務。

尚思瑞近年積極拓展海外市場，在新加坡、上海、深圳、廣州、北京、香港等地均設有海外駐點，2018 年市場銷售年度成長達到 42%。由於曼谷的租屋客群約 70% 為國際人士，品牌建商的加持成為首要考量，不但可確保建案品質及租金投報率外，出租、轉手也相對來得容易。

尚思瑞集團目前在曼谷推出的低總價矚目案件包括「THE BASE SUKHUMVIT 50」及「THE BASE SAPHANMAI」，兩案總價皆在 300~400 萬起，是小資族海外置產的首選。

「THE BASE SUKHUMVIT 50」為尚思瑞與日本 TOKYU 東急集團聯手打造，位於曼谷主要幹道素坤逸路 (Sukhumvit Rd.) 旁，鄰近兩條快速道路之交流道出入口，周邊商場雲集且有多間國際學校，是外派人士評比最佳生活圈之一，租屋需求持續走高。

該案規劃 1~2 房，配備聲控裝置智慧家居，並享有一年的物業管理計畫。公設包括智能置物櫃、中庭泳池、會議室、共享工作空間、健身房等，並有社區免費接駁巴士直達捷運站，總價 350 萬泰銖起，預計 2019 年底完工。

「THE BASE SAPHANMAI」與 BTS 集團合作，位於 BTS Sai Yud 站旁，出門即是捷運站，距離廊曼國際機場僅 8 公里，周邊有多間大型商場。位於 14 樓的景觀健身房可俯瞰城市美景，頂樓設有無邊際泳池，室內規劃 1~2 房，總價 350 萬泰銖起，平均租金投報率約 5.68%，全案預計 2020 年完工。