核協議瀕臨破局 伊朗石油部長：望伊朗石油出口有所改善

據外電報導，美國政府持續加強對伊朗的制裁。但伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 在週日 (7 日) 表示，仍期望伊朗石油出口將能有所改善。

美國在去年 11 月重啟對伊朗石油出口的制裁，並在 5 月初終止了所有國家的制裁豁免權，目標在於將伊朗的石油出口降至零。近期以來，美國與伊朗之間的衝突持續加劇，伊朗也已經開始將加速濃縮鈾生產的威脅付諸行動。週日伊朗更是宣布，濃縮鈾的生產速度持續加快，很快便會超過 2015 年伊朗核協議所規定的庫存限制。此舉恐使兩國的制裁行動升級。

「我非常希望我們的石油出口能夠改善。」Zanganeh 向媒體表示，並補充說道目前油價並不是伊朗的關注的重點。「現在對伊朗來說重要的是我們可以出口的石油數量。」

同時 Zanganeh 也表示，美國以石油為武器對付伊朗，不利於恢復油市的穩定。「破壞油市穩定符合美國的利益。而 OPEC + 成員國之間的合作才有助於穩定市場。」Zanganeh 說道。

消息人士指出，在美政府加強對該國的石油出口制裁後，伊朗 6 月份石油出口量已下跌至每日 30 萬桶或更低。相較於去年 4 月份，每日出口量超過 250 萬桶。

Zanganeh 表示伊朗正在與中國的石油集團洽談 South Pars 油氣田投資。「到目前為止，他們未能開始發展第 11 階段。中國是伊朗的朋友，相信不會因為項目的暫停而切斷兩國關係。我們正在尋求替代解決方案。」Zanganeh 說道。中國也是核協議的簽署國之一，並曾譴責美府退出該協議的決定。