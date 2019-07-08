〈台塑德州廠遭重罰〉美法院審理中 台塑：不便發表評論

台塑 (1301-TW) 美國德州廠傳出，遭當地居民與環團指控排放塑膠顆粒，台塑美國恐遭罰款高達 1.62 億美元 (約合新台幣 50 億元)。對此，台塑今 (8) 日回應表示，案件尚由法院審理中，不便發表評論。

外媒報導，美國德州拉瓦卡港區 (Port Lavaca-area) 居民與環團，近十年來，多次以台塑當地工廠違法排放塑膠顆粒與其他污染物為由，要求政府嚴懲台塑美國，聯邦地方法院法官 Kenneth M. Hoyt 6 月底認定，台塑從 2016 年 1 月 31 日起排放漂浮塑膠顆粒物，且違法行為相當重大。

根據 Kenneth M. Hoyt 的認定，台塑美國可能面臨高達 1.62 億美元的罰款，最終判決將在今年 9 月出爐。而台塑則回應表示，該則報導僅是審理法官的意見書，並非最終判決，由於本案目前尚由法院審理中，不便發表評論。

台塑美國德州新產能今年陸續開出，下半年將有 3 個廠進行擴建，而台塑董事長林健男日前也在股東會後說，台塑美國新增的產能，將從第 3 季開始放量，加上美國企業所得稅由 30% 降至 20%，將使台塑美國今年表現優於預期、並優於去年。

原先外界預估，台塑德州產能將成推升台塑今年營運成長的重要動能，不料，卻傳出恐因違反美國聯邦《淨水法》，面臨天價罰款，也為台塑美國今年的營運表現再添變數。