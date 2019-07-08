統一超強打創新牌 卡娜赫拉版小七登場 挹注成長動能

迎接暑假旺季，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 複合店型再出新招，繼今年 3 月推出全球超商首創「品牌聯名店」造成轟動後，即日起再發表「卡娜赫拉的小動物」和「Lay’s 樂事」聯名店，展現 40 坪以上大型店的創新經營思維，力拚成觀光打卡熱點，為既有店增添新成長動能。

7-ELEVEN 日前已推出「可口可樂」、「海尼根」和「瑪莎拉蒂」品牌聯名店，將店內營造成美式餐廳、餐酒館和超跑精品店，有別於一般門市的全新型態購物體驗，成功帶動單店來客數成長 20-30% 以上。

統一超說明，「卡娜赫拉的小動物」與「Lay’s 樂事」兩間品牌聯名店選在台北市上班族和觀光人潮眾多的南京商圈、西門町商圈，雙方籌備一年以上、耗資上百萬元打造，每間門市的設計概念和素材皆與國外原廠反覆討論，而主題是從門市外觀延伸到店內桌椅、地板、天花板和櫃台等細節設計，忠實傳達品牌的巧思與風格。

其中，「卡娜赫拉的小動物」聯名店以童話風格為主；而「Lay’s 樂事」品牌聯名店特別將店內貨架打造成「美式餐車」。

7-ELEVEN 品牌聯名店已達 5 家，統一超指出，每家店依品牌調性選擇合適的商圈導入，以 40 坪以上的大店格為主，依店內既有的商品貨架、牆面、地板、燈光及座位區重新設計規劃，未來每半年會不定期更換聯名店內的商品和布置。