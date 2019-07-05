貿易戰後果難料 如何避險 分析師說良策

摩根大通資產管理公司警告，由於中美貿易戰結果依舊不定，投資人應嚴守中立，建立起平衡的投資組合。

上週末，中美達成貿易休兵。週三，華爾街創新收盤高點。

由於投資人更加預期聯準會 (Fed) 今年將會降息，也有助三大主要指數攻上新高點。

但摩根大通公司告訴客戶，由於全球兩個最大經濟體的貿易爭議結果，依舊不定，投資人應建立起平衡的投資組合。

中國商務部發言人高峰證實，中美兩國已於週四重啓了協商，但他警告，要達成協定，目前的加徵關稅必須取消，這顯示未來的談判，可能仍存在障礙。

該公司分析師貝爾 (Mike Bell) 說， 讓投資人為難的是，展望中的降息，能否讓經濟擴張持續？或降幅太小，時間太晚，導致經濟下滑？

他說：「很不幸，這問題的答案，主要在於貿易戰的結果，而目前此一結果的能見度非常有限。」

近來的經濟數據，包括美國企業信心下降及全球製造業惡化，並非正面的經濟形象，貝爾說，但降息的展望，却讓投資人未在意這些數據。

摩根大通分析師建議客戶，應避免持股過多或不足，也要避開低品質股票及股價已高股票。

該資產經理人說，債券可供股票進行避險，其他傳統避險資產，如日元與黃金，亦可考慮買進。

貝爾補充說：「由於不確定性持續，持股過多或不足都具有風險，目前的投資環境，困難重重。」

「目前的情況多空不定，讓人不盡滿意。如果信心不足，以投資組合進行避險，才屬適當。」

該資產經理人並警告，貿易戰的不確定性持續，歐洲情況最為脆弱。

在不確定性依舊未解的情況下，投資人可能得在多空之間，遲疑得更久一些。