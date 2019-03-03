陶冬：聯儲縮表叫停美國增長遇軟

特金會的結果，果然不可預測。上周風險資產市場就不難預測，NASNAQ 連漲十周，創下 1999 年以來的最佳連漲記錄。美國第四季度 GDP 增長好過預期，企業投資回暖，提振了股票市場的信心；債市則因為良好的經濟數據而遭遇沽壓，美國十年期國債利率觸到 2.76%。聯儲主席鮑威爾在國會聽證會上強調對政策緊縮有足夠的「耐心」，並明言如何停止縮表「很快就會有說法」。特蕾莎梅政府在脫歐方案上依然得不到議會的支持，英國國債大跌。美元回軟，石油和黃金價格均出現調整。美國某新晉汽車製造商的股票遭到血洗。中國推出一系列提振股市的措施，並公佈科創板細節。

上周的最大市場事件，是鮑威爾在國會半年期聽證會上的證詞。聯儲主席再展鴿影，強調在加息問題上有足夠的耐心，市場的解讀是起碼上半年不會加息，下半年除非數據離譜，不然也未必動息口。他這次證詞的市場焦點，是對聯儲資產負債表的未來考量提出了比較明確看法。

鮑威爾指出，貨幣當局很快會對停止縮表有一個說法，QT 肯定不會將資產負債表縮到 QE 之前的水平。聯儲在停止縮表上顯得很心急，主要是回應市場對於現金流的擔心，主要是針對資本市場所作出的一種姿態。筆者估計，聯儲的縮表安排，最快三月例會上就會給出一個時間表，今年夏季可能就停止進一步收縮資產負債表。

美國第四季度 GDP 擴張了 2.6%（vs 市場預測中值 2.2%，上季度 3.4%），此數值大幅低過第三季度的水平，不過仍好過經濟分析員們的預測。消費如預期增長放緩，主要是對股市暴跌和政府停擺的反應，不過這兩個因素應該都是暫時性的。企業投資出現了明顯的反彈，則是本次數據的最大意外。第一季度因為政府 35 日的部分停止運作而消費大受打擊，領先指標也顯示投資增長再次放緩，筆者預計今年首三個月僅有 1.3%（環比折年率）的 GDP 增長，之後逐季回升。

總體而言，美國經濟已經由之前的 3-4% 增長回降到 1-2%，不過暫時看不到衰退的風險。經濟的失速，令貨幣當局願意重新考慮其收縮程序，市場對消費信心走弱的反應也凸顯其焦慮。這些都印證了筆者之前對全球經濟的擔心，風險正在從去年的金融市場移向今年的實體經濟，央行政策立場的 U 型轉向其實有背後的原因。

本週焦點：

1）美國非農就業數據，2）歐洲央行例會，3）中國兩會。美國二月份非農就業預計增加 175K，時薪同比 3.3%（環比 0.3%）。ECB 會議不會有政策動作出台，德拉吉的會後記者會則以鴿派現身。澳洲與加拿大央行均不作政策動作，中國的財新 PMI 也值得留意。