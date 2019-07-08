希臘變天 新民主黨重新執政 首要議題為發展經濟

希臘中右翼黨派新民主黨 (New Democracy party) 的領袖、前銀行家 Kyriakos Mitsotakis 在週日 (7 日) 的大選中獲勝，他將接任總理一職，力圖解決過去 10 年金融危機所帶來這個國家的長期困境。

官方開票結果顯示，已開出的 91% 選票中，新民主黨贏得了 39.7% 的選票，即將下台的總理齊普拉斯 (Alexis Tsipras) 所在的激進左翼聯盟 (Syriza)，獲得約 31.5% 選票，結果與之前的民調大致符合。

投票結果還顯示，極右的金色黎明黨 (Golden Dawn party) 無法達到 3% 的門檻，較前一次 7% 的結果大幅下滑。

Mitsotakis 宣布勝選，並表示，這不僅僅是希臘的勝利，也是歐洲一次重要的勝利，而極端的金色黎明未能達到 3% 的門檻，這是希臘民主的勝利。

Mitsotakis 對支持者說，社會想要人民團結一致，希望成長、工作、安全，並讓希臘變得再次強大，他將努力說服那些不支持新民主黨的同胞，社會不能分裂。

新民主黨預計可掌控議會 300 席中約 158 席，是目前所擁有席位的 2 倍多。

Mitsotakis 表示，他當前最重要的議題是發展經濟，創造更多就業機會，並「確保希臘人民再次感到安全」。

希臘於齊普拉斯在 2015 年初勝選之後，一度堅拒接受緊縮政策，但未能成功，最終在當年第二次舉行選舉，齊普拉斯再獲勝，並遵守國際債權人的協議，採行緊縮政策，直到去年 8 月才結束救助計畫，回復預算自主。

Mitsotakis 表示，希臘週一就會宣布成立新政府，新任財政部長會在週二宣誓就職。