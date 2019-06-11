希臘總理已遞辭呈 7月將提前舉行全國大選

歐洲議會選舉過後，面臨政府改組的不只是英國，希臘也將提前大選。5 月底的歐洲議會選舉結果，重創了希臘總理齊普拉斯 (Alexis Tsipras) 和及所屬的執政黨激進左翼聯盟 (Syriza)。

希臘全國大選將在 7 月 7 日舉行，比這一任政府原定任期早了約 4 個月。齊普拉斯於周一 (10 日) 向希臘總統帕夫洛波洛斯 (Prokopis Pavlopoulos) 遞出辭呈，總統也立即同意。

5 月下旬進行歐洲議會選舉時，激進左翼聯盟選情告急，當時齊普拉斯就曾表示，將在 6 月 2 日第二輪地方選舉後，就請總統宣布舉行全國大選。

他在周一遞交的辭呈中說，議會選舉結果底定後，希臘就已經進入選前狀態，而這種狀態對經濟不利，將會危及該國目前進入的良好循環，也會讓希臘國民的犧牲落水成空。

歐洲議員上周示警，希臘執政黨在投票前所提出的法案，會讓希臘難以達成主要的預算盈餘目標。2019 年的預算盈餘目標，是佔 GDP 的 3.5%。

中間偏右的新民主黨在議會投票中大勝執行政 9.5%。而近兩週來的民調也顯示，新民主黨與黨魁米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 有望以差不多的優勢勝出全國大選，並且有可能自行組閣。

參與聯合政府的獨立希臘人黨 (Independent Greeks) 黨魁卡梅諾斯 (Panos Kammenos) 則於周一表示，沒有角逐大選的計畫。在歐洲議會選舉中，獨立希臘人黨僅拿下 0.8% 的票數。

雖然希臘花費 10 年終於走出衰退，但其實經濟體質仍然稱不上強健，從過去 5 季的 GDP 成長，可以看出希臘還在努力。不過其失業率仍在逐步改善，雖然今年 3 月仍有 18.1%，但較 2014 年動輒來到 27% 左右的情況已經好了很多。

希臘前 5 季 GDP (圖: Tradingeconomics.com)

希臘近期失業率 (圖: Tradingeconomics.com)

希臘 10 年期公債殖利率目前報 2.77%，較昨日下跌 4 個基點。希臘股市則位於今年以來高點，11 日早盤小漲 0.25%，報 844.89 點。