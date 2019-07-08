非洲豬瘟疫情未除 分析師：但中國黃豆需求意外強勁

受非洲豬瘟疫情影響，中國已撲殺了上百萬頭生豬；值得注意的是，雖然生豬數量減少，但作為飼料原料的黃豆，需求減幅卻小於預期，令分析師大感意外。

中國國務院上週召開記者會，說明非洲豬瘟防控工作；農業農村部副部長于康震於會中表示，自 2018 年 8 月爆發非洲豬瘟以來，全中國共發生 143 起疫情，撲殺了 116 萬餘頭生豬。

在生豬數量減少的情況下，外界估計，作為飼料原料的黃豆，需求將隨之下滑；不過，CNBC 引述路透數據，稱當前美國對中國出口的黃豆，其年度總量，仍可望達到美國政府預期的最高水平。

INTL FCStone 亞洲大宗商品部門 Darin Friedrichs 指出，中國撲殺的生豬量，占總量的 40% 左右，但當地黃豆需求，僅下滑 5% 至 10%，降幅遠低於預期，「需求出乎意料的強勁」。

生豬數量減少，導致豬肉價格走揚，中國消費者開始改買雞肉或海鮮；Friedrichs 說，在豬肉被其他肉類取代的情況下，黃豆需求應該會降低才對。

對於中國黃豆需求減幅小於預期的情形，Friedrichs 研判，養豬戶過去多以廚餘餵豬，但近期正逐步改以飼料餵豬，使黃豆需求獲得支撐。

今年 5 月，美國黃豆出口總量約 256 萬噸，年減 18%，但仍創下歷年同期次高；而其中有高達 50% 左右的黃豆，是出口至中國市場，創 2018 年 1 月以來最高月度占比。