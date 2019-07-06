〈後貿易戰投資術〉經濟數據疲弱KO貿易戰休兵 黃金多頭氣盛

儘管 G20 川習會後捎來美中重啟貿易談判消息，一度讓外界認為美國降息預期可望稍降，但是，全球經濟數據疲弱，還是抵銷掉了貿易戰休兵利多，讓黃金價格持續居高不下，就連新興市場教父墨比爾斯都喊買黃金，認為黃金每盎司會上看 1500 美元。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，當週價格相較於前週收盤價上漲 0.63%，黃金期貨 8 月合約以 1420.9 美元作收。美中貿易戰暫時休兵，一度澆息降息預期，不過經濟數據疲弱，再度加深投資人對降息的期待，以及 ECB 即將迎來鴿派新任總裁，激勵金價刷新收盤高點。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，雖然川習在 G20 的會面讓美中貿易磋商重啟談判，但是市場似乎並不看好此事能夠扭轉全球經濟的頹勢，根據 J.P. Morgan 統計的全球製造業 PMI 已經連續 2 個月低於 50 榮枯線水準，而美國自身經濟數據如 ADP 就業數據、ISM 製造業與非製造業指數、以及貿易赤字等，亦都展現不利的一面，顯示經濟轉弱。

而歐元區 10 年期公債殖利率改寫歷史新低、美國 10 年期公債殖利率再度跌破 2%，創 2016 年以來新低，顯示市場對經濟前景疲弱的擔憂沒有絲毫好轉。

不但如此，即將轉任 ECB 總裁的 IMF 總裁拉加德上週才表示，全球經濟處於「艱難局面」，並建議各國央行繼續調整政策應對措施，美總統川普也提名了 2 位偏向鴿派的 FED 理事，亦透露出主要國家走向寬鬆政策不是夢。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，降息帶動市場利率走低，而通膨率維持溫和成長，實質利率 (名目利率 - 通膨率) 將呈現下滑走勢，有助於黃金中長期趨勢偏多。

不過，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊也提醒，黃金自 5 月底起漲以來，金價未曾明顯回檔整理過，資金快速湧入恐造成籌碼凌亂，一旦短線出現不利消息，龐大的籌碼亦恐造成多殺多情況。在黃金中長期展望持續看好的情況下，建議以回檔後加碼布局為宜。