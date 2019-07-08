[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/05 108/07/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39230 10.39210 0.00020 0.00192 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.21350 10.21330 0.00020 0.00196 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46820 10.46730 0.00090 0.00860 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.29590 10.29340 0.00250 0.02429 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.27790 10.27820 -0.00030 -0.00292 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27750 10.27690 0.00060 0.00584 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.27750 10.27690 0.00060 0.00584 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.33110 10.32720 0.00390 0.03776 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.98700 10.00140 -0.01440 -0.14398 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.98700 10.00140 -0.01440 -0.14398 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.00540 10.00140 0.00400 0.03999 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 10.00540 10.00140 0.00400 0.03999 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.99960 10.00140 -0.00180 -0.01800 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.99960 10.00140 -0.00180 -0.01800 大華銀多元特別收益平衡基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.74660 10.74590 0.00070 0.00651 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.54610 10.54540 0.00070 0.00664 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.65320 10.65180 0.00140 0.01314 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.54110 10.53970 0.00140 0.01328 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.31140 40.27980 0.03160 0.07845 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89810 9.89870 -0.00060 -0.00606 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41510 10.41380 0.00130 0.01248 中國信託台灣活力基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.49260 11.46890 0.02370 0.20665 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04530 10.02460 0.02070 0.20649 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03420 11.03400 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.22540 10.23040 -0.00500 -0.04887 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44300 9.44770 -0.00470 -0.04975 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.43840 10.43760 0.00080 0.00766 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63780 9.63710 0.00070 0.00726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 61.06000 61.01000 0.05000 0.08195 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.48000 21.56000 -0.08000 -0.37106 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69730 11.69650 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87740 10.87050 0.00690 0.06347 元大上證50基金 34.18000 34.05000 0.13000 0.38179 元大大中華TMT基金-人民幣 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 元大大中華TMT基金-新台幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.81000 12.79600 0.01400 0.10941 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.44000 17.43600 0.00400 0.02294 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.97000 11.00200 -0.03200 -0.29086 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.64900 10.67400 -0.02500 -0.23421 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.10000 -0.03000 -0.96774 元大中國平衡基金-新台幣 13.85000 13.97000 -0.12000 -0.85898 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.29520 47.21460 0.08060 0.17071 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95390 10.95810 -0.00420 -0.03833 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98680 9.99070 -0.00390 -0.03904 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16950 10.16760 0.00190 0.01869 元大巴西指數基金 7.46000 7.30400 0.15600 2.13582 元大日經225基金 27.63000 27.58000 0.05000 0.18129 元大台商收成基金 22.84000 22.73000 0.11000 0.48394 元大台灣50單日反向1倍基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 元大台灣50單日正向2倍基金 39.85000 39.80000 0.05000 0.12563 元大台灣中型100基金 32.95000 32.94000 0.01000 0.03036 元大台灣加權股價指數基金 25.78400 25.75700 0.02700 0.10483 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 元大台灣卓越50基金 82.01000 81.95000 0.06000 0.07322 元大台灣金融基金 18.49000 18.42000 0.07000 0.38002 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.93000 31.90000 0.03000 0.09404 元大台灣高股息基金 27.13000 27.06000 0.07000 0.25868 元大台灣電子科技基金 35.19000 35.16000 0.03000 0.08532 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.66000 6.62000 0.04000 0.60423 元大全球新興市場精選組合基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 元大印尼指數基金 9.96700 9.97400 -0.00700 -0.07018 元大印度指數基金 10.48000 10.43300 0.04700 0.45049 元大印度基金 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978 元大多多基金 17.12000 17.14000 -0.02000 -0.11669 元大多福基金 51.82000 51.85000 -0.03000 -0.05786 元大亞太成長基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35580 9.35230 0.00350 0.03742 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50270 7.50000 0.00270 0.03600 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.44000 9.40200 0.03800 0.40417 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34600 10.29400 0.05200 0.50515 元大卓越基金 43.39000 43.40000 -0.01000 -0.02304 元大店頭基金 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47030 10.46900 0.00130 0.01242 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84500 9.85110 -0.00610 -0.06192 元大高科技基金 18.99000 18.96000 0.03000 0.15823 元大得利貨幣市場基金 16.32660 16.32640 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.03300 12.03290 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 元大富櫃50基金 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 元大華夏中小基金 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908 元大新中國基金-人民幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大新中國基金-美元 9.25000 9.26500 -0.01500 -0.16190 元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 元大新主流基金 23.68000 23.66000 0.02000 0.08453 元大新東協平衡基金-美元 9.66400 9.65800 0.00600 0.06212 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.91950 10.89610 0.02340 0.21476 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.09090 10.05450 0.03640 0.36203 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45810 11.42700 0.03110 0.27216 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.48580 9.46010 0.02570 0.27167 元大新興亞洲基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80980 9.78880 0.02100 0.21453 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.20240 9.18270 0.01970 0.21453 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.16670 10.15400 0.01270 0.12507 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.54780 9.53600 0.01180 0.12374 元大萬泰貨幣市場基金 15.16470 15.16450 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.27000 36.29000 -0.02000 -0.05511 元大滬深300單日反向1倍基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 元大滬深300單日正向2倍基金 18.50000 18.41000 0.09000 0.48886 元大摩臺基金 38.43000 38.41000 0.02000 0.05207 元大標智滬深300基金 18.69000 18.60000 0.09000 0.48387 元大歐洲50基金 25.91000 25.87000 0.04000 0.15462 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38420 9.39440 -0.01020 -0.10858 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29300 10.29270 0.00030 0.00291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 日盛上選基金 34.55000 34.48000 0.07000 0.20302 日盛小而美基金 17.92000 17.90000 0.02000 0.11173 日盛中國內需動力基金 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36350 12.36260 0.00090 0.00728 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89330 9.89260 0.00070 0.00708 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62560 12.62350 0.00210 0.01664 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09780 10.09610 0.00170 0.01684 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42660 11.43120 -0.00460 -0.04024 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12140 9.12500 -0.00360 -0.03945 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 日盛日盛基金 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52430 2.52450 -0.00020 -0.00792 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66420 1.66430 -0.00010 -0.00601 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39090 0.39090 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25820 0.25820 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90490 12.91100 -0.00610 -0.04725 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39780 8.40180 -0.00400 -0.04761 日盛亞洲機會基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850 日盛首選基金 17.14000 17.18000 -0.04000 -0.23283 日盛高科技基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.83550 14.83520 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 39.19000 39.21000 -0.02000 -0.05101 日盛精選五虎基金 36.19000 36.15000 0.04000 0.11065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54670 13.54650 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.20000 31.07000 0.13000 0.41841 台新大眾貨幣市場基金 14.22350 14.22330 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45580 10.46360 -0.00780 -0.07454 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55940 10.55170 0.00770 0.07297 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22170 10.22350 -0.00180 -0.01761 台新中國通基金 44.88000 44.62000 0.26000 0.58270 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56750 0.57510 -0.00760 -1.32151 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.62400 17.87600 -0.25200 -1.40971 台新中國精選中小基金-美元 0.31740 0.32020 -0.00280 -0.87445 台新中國精選中小基金-新台幣 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 台新主流基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736 台新台灣中小基金 34.59000 34.55000 0.04000 0.11577 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.82110 10.79280 0.02830 0.26221 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.04580 10.00540 0.04040 0.40378 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.58180 11.53520 0.04660 0.40398 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.22860 10.22140 0.00720 0.07044 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41610 11.40810 0.00800 0.07013 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.38000 15.33000 0.05000 0.32616 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74590 8.74060 0.00530 0.06064 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28650 0.28610 0.00040 0.13981 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77880 12.77110 0.00770 0.06029 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41340 0.41280 0.00060 0.14535 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.13050 11.13040 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.96620 31.88780 0.07840 0.24586 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.41360 8.40150 0.01210 0.14402 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.67400 8.66940 0.00460 0.05306 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.50770 9.49400 0.01370 0.14430 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.81240 9.80720 0.00520 0.05302 台新新興市場債券基金(A類型) 11.79560 11.77880 0.01680 0.14263 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37360 0.37270 0.00090 0.24148 台新新興市場債券基金(B類型) 8.40250 8.39050 0.01200 0.14302 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28070 0.28010 0.00060 0.21421 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.01070 39.92550 0.08520 0.21340 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35570 11.35500 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20050 10.18550 0.01500 0.14727 永豐中小基金 52.87000 53.11000 -0.24000 -0.45189 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.79000 4.81000 -0.02000 -0.41580 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.69000 21.75000 -0.06000 -0.27586 永豐主流品牌基金 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020 永豐永豐基金 32.60000 32.58000 0.02000 0.06139 永豐亞洲民生消費基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650 永豐南非幣2021保本基金 14.12820 14.12790 0.00030 0.00212 永豐高科技基金 23.15000 23.20000 -0.05000 -0.21552 永豐貨幣市場基金 13.93950 13.93930 0.00020 0.00143 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25800 7.25530 0.00270 0.03721 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63150 11.62730 0.00420 0.03612 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363 永豐臺灣加權ETF基金 54.14000 54.09000 0.05000 0.09244 永豐領航科技基金 37.59000 37.64000 -0.05000 -0.13284 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.26000 12.31000 -0.05000 -0.40617 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 永豐趨勢平衡基金 40.87000 40.89000 -0.02000 -0.04891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88170 11.88080 0.00090 0.00758 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.27000 15.38000 -0.11000 -0.71521 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.13000 20.25000 -0.12000 -0.59259 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.02000 20.12000 -0.10000 -0.49702 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06720 10.06670 0.00050 0.00497 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06720 10.06670 0.00050 0.00497 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02440 10.02480 -0.00040 -0.00399 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02440 10.02480 -0.00040 -0.00399 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.13110 10.12770 0.00340 0.03357 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.13100 10.12760 0.00340 0.03357 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06710 10.06660 0.00050 0.00497 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06710 10.06660 0.00050 0.00497 兆豐國際生命科學基金 15.72000 15.74000 -0.02000 -0.12706 兆豐國際全球基金 31.62000 31.63000 -0.01000 -0.03162 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48220 10.48080 0.00140 0.01336 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21730 10.22350 -0.00620 -0.06064 兆豐國際國民基金 22.39000 22.38000 0.01000 0.04468 兆豐國際第一基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77010 10.77860 -0.00850 -0.07886 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24940 8.25600 -0.00660 -0.07994 兆豐國際萬全基金 20.83000 20.86000 -0.03000 -0.14382 兆豐國際電子基金 26.32000 26.39000 -0.07000 -0.26525 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.16000 22.14000 0.02000 0.09033 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394 兆豐國際豐台灣基金 34.78000 34.80000 -0.02000 -0.05747 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55580 12.55560 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.84810 10.84720 0.00090 0.00830 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59270 10.59390 -0.00120 -0.01133 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83440 10.83370 0.00070 0.00646 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.63600 10.63510 0.00090 0.00846 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69010 10.69130 -0.00120 -0.01122 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70040 10.69970 0.00070 0.00654 合庫台灣基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 合庫全球新興市場基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 合庫貨幣市場基金 10.17260 10.17240 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.03860 10.02780 0.01080 0.10770 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.31750 10.30470 0.01280 0.12422 合庫新興多重收益基金A類型 10.60000 10.59430 0.00570 0.05380 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15400 12.13960 0.01440 0.11862 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.32260 15.30240 0.02020 0.13201 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.82740 8.81800 0.00940 0.10660 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.64080 9.62940 0.01140 0.11839 合庫新興多重收益基金B類型 7.99430 7.99010 0.00420 0.05257 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.79650 8.78620 0.01030 0.11723 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.66940 10.66370 0.00570 0.05345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 安本標準兩岸價值基金 美元 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.14830 10.14360 0.00470 0.04633 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.15170 10.14560 0.00610 0.06012 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.11310 10.14220 -0.02910 -0.28692 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.11670 10.10930 0.00740 0.07320 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.14830 10.14350 0.00480 0.04732 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.15170 10.14560 0.00610 0.06012 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.11310 10.14220 -0.02910 -0.28692 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.11670 10.10930 0.00740 0.07320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21120 11.21170 -0.00050 -0.00446 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08540 10.06010 0.02530 0.25149 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04980 10.03360 0.01620 0.16146 安聯中國東協基金 15.97000 15.98000 -0.01000 -0.06258 安聯中國策略基金-美元 12.39000 12.49000 -0.10000 -0.80064 安聯中國策略基金-新臺幣 16.23000 16.38000 -0.15000 -0.91575 安聯中華新思路基金-人民幣 15.00000 15.15000 -0.15000 -0.99010 安聯中華新思路基金-美元 13.96000 14.06000 -0.10000 -0.71124 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521 安聯台灣大壩基金 30.17000 30.07000 0.10000 0.33256 安聯台灣科技基金 51.09000 50.74000 0.35000 0.68979 安聯台灣貨幣市場基金 12.54680 12.54660 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.01000 33.94000 0.07000 0.20625 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54030 12.53780 0.00250 0.01994 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38150 11.37690 0.00460 0.04043 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99320 10.99010 0.00310 0.02821 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66880 8.66690 0.00190 0.02192 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53080 8.52740 0.00340 0.03987 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21390 8.21170 0.00220 0.02679 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28970 10.29510 -0.00540 -0.05245 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20950 10.20670 0.00280 0.02743 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.49770 12.50080 -0.00310 -0.02480 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58130 10.58400 -0.00270 -0.02551 安聯全球新興市場基金 17.82000 17.75000 0.07000 0.39437 安聯亞洲動態策略基金 22.76000 22.73000 0.03000 0.13198 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08070 10.08000 0.00070 0.00694 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09140 10.09250 -0.00110 -0.01090 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08000 10.07940 0.00060 0.00595 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09380 10.09500 -0.00120 -0.01189 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08370 10.08300 0.00070 0.00694 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04840 10.04890 -0.00050 -0.00498 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04840 10.04890 -0.00050 -0.00498 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04840 10.04890 -0.00050 -0.00498 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.92630 90.93300 -0.00670 -0.00737 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41960 13.41480 0.00480 0.03578 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.73740 68.73950 -0.00210 -0.00306 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01720 10.01370 0.00350 0.03495 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74200 2.74070 0.00130 0.04743 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96250 10.95650 0.00600 0.05476 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27980 2.28080 -0.00100 -0.04384 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85880 8.85420 0.00460 0.05195 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51910 10.52160 -0.00250 -0.02376 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.45400 10.44680 0.00720 0.06892 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.80130 10.79470 0.00660 0.06114 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.41310 10.40590 0.00720 0.06919 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45610 10.45130 0.00480 0.04593 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41750 10.42000 -0.00250 -0.02399 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32530 10.31830 0.00700 0.06784 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.59110 10.58500 0.00610 0.05763 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30950 10.30230 0.00720 0.06989 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36550 10.36070 0.00480 0.04633 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30200 10.29760 0.00440 0.04273 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36590 10.36380 0.00210 0.02026 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29210 10.28750 0.00460 0.04471 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24880 10.24670 0.00210 0.02049 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31030 10.30650 0.00380 0.03687 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31420 10.31340 0.00080 0.00776 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29200 10.28740 0.00460 0.04471 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24830 10.24630 0.00200 0.01952 宏利台灣動力基金A類型 30.24000 30.27000 -0.03000 -0.09911 宏利台灣動力基金I類型 30.24000 30.27000 -0.03000 -0.09911 宏利全球債券組合基金 13.81110 13.80180 0.00930 0.06738 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98930 2.98700 0.00230 0.07700 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42880 12.42360 0.00520 0.04186 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94440 8.94080 0.00360 0.04026 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54420 2.54610 -0.00190 -0.07462 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50170 11.50300 -0.00130 -0.01130 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47060 3.47140 -0.00080 -0.02305 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55700 0.55730 -0.00030 -0.05383 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.72000 15.73000 -0.01000 -0.06357 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03800 3.03580 0.00220 0.07247 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43950 0.43910 0.00040 0.09110 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23880 13.23340 0.00540 0.04081 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00200 1.00130 0.00070 0.06991 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60760 7.60430 0.00330 0.04340 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11180 2.11000 0.00180 0.08531 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30500 0.30470 0.00030 0.09846 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26530 9.26100 0.00430 0.04643 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945 宏利萬利貨幣市場基金 13.68720 13.68700 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.54000 0.01000 0.39370 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.92000 25.87000 0.05000 0.19327 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.92000 25.87000 0.05000 0.19327 宏利澳幣保本基金 12.66000 12.65560 0.00440 0.03477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.96980 12.96960 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.19000 27.16000 0.03000 0.11046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48310 11.48140 0.00170 0.01481 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15990 10.15500 0.00490 0.04825 保德信大中華基金-人民幣 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 保德信大中華基金-美元 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 保德信大中華基金-新台幣 30.25000 30.47000 -0.22000 -0.72202 保德信中小型股基金 46.22000 46.11000 0.11000 0.23856 保德信中國中小基金-人民幣 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695 保德信中國中小基金-美元 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 保德信中國中小基金-新臺幣 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99480 10.03560 -0.04080 -0.40655 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07480 10.11820 -0.04340 -0.42893 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.11360 10.15500 -0.04140 -0.40768 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.19190 11.23760 -0.04570 -0.40667 保德信中國品牌基金-人民幣 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238 保德信中國品牌基金-美元 10.34000 10.45000 -0.11000 -1.05263 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 保德信亞太基金 21.09000 21.04000 0.05000 0.23764 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.78890 8.79050 -0.00160 -0.01820 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13490 12.13710 -0.00220 -0.01813 保德信店頭市場基金 34.09000 33.96000 0.13000 0.38280 保德信拉丁美洲基金 7.75000 7.61000 0.14000 1.83968 保德信金平衡基金 30.09000 30.07000 0.02000 0.06651 保德信金滿意基金 42.38000 42.25000 0.13000 0.30769 保德信科技島基金 26.32000 26.23000 0.09000 0.34312 保德信高成長基金 93.60000 93.52000 0.08000 0.08554 保德信貨幣市場基金 15.83820 15.83800 0.00020 0.00126 保德信新世紀基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25260 8.25200 0.00060 0.00727 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37170 10.37010 0.00160 0.01543 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70550 11.70470 0.00080 0.00683 保德信新興趨勢組合基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 保德信瑞騰基金 15.64910 15.64810 0.00100 0.00639 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.00080 0.00000 10.00080 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97350 1.97840 -0.00490 -0.24767 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83110 2.83790 -0.00680 -0.23961 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29570 0.29610 -0.00040 -0.13509 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45970 0.46030 -0.00060 -0.13035 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40730 8.42250 -0.01520 -0.18047 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30660 12.32850 -0.02190 -0.17764 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70600 9.72600 -0.02000 -0.20563 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.34530 12.37130 -0.02600 -0.21016 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74850 8.75890 -0.01040 -0.11874 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18010 11.19340 -0.01330 -0.11882 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.23000 19.17000 0.06000 0.31299 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4446.82000 4432.93000 13.89000 0.31334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83620 10.83770 -0.00150 -0.01384 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.85390 11.84640 0.00750 0.06331 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.05350 11.04650 0.00700 0.06337 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.33940 9.34060 -0.00120 -0.01285 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.66480 9.65880 0.00600 0.06212 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.53750 9.53150 0.00600 0.06295 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.72370 10.72510 -0.00140 -0.01305 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.19890 11.19180 0.00710 0.06344 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.17920 11.17220 0.00700 0.06266 柏瑞五國金勢力建設基金 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568 柏瑞巨人基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69830 13.69810 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.48680 11.49340 -0.00660 -0.05742 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89590 12.90030 -0.00440 -0.03411 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.19290 12.19340 -0.00050 -0.00410 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14970 9.15500 -0.00530 -0.05789 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84320 9.84650 -0.00330 -0.03351 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77380 9.77420 -0.00040 -0.00409 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.17750 11.18400 -0.00650 -0.05812 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00820 12.01220 -0.00400 -0.03330 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.77940 11.77990 -0.00050 -0.00424 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14990 9.15520 -0.00530 -0.05789 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84370 9.84700 -0.00330 -0.03351 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77420 9.77460 -0.00040 -0.00409 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 10.88000 10.73000 0.15000 1.39795 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32460 12.33940 -0.01480 -0.11994 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.03040 12.03970 -0.00930 -0.07724 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03250 11.03870 -0.00620 -0.05617 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60110 8.61140 -0.01030 -0.11961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65960 9.66710 -0.00750 -0.07758 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71690 9.72240 -0.00550 -0.05657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.57280 11.58170 -0.00890 -0.07685 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82280 10.83570 -0.01290 -0.11905 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01400 11.02020 -0.00620 -0.05626 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00440 10.01200 -0.00760 -0.07591 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29330 9.30440 -0.01110 -0.11930 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13620 9.14780 -0.01160 -0.12681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74350 9.74890 -0.00540 -0.05539 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.84650 12.85470 -0.00820 -0.06379 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.31700 12.31950 -0.00250 -0.02029 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.65710 11.65670 0.00040 0.00343 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.21280 7.21730 -0.00450 -0.06235 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96650 8.96830 -0.00180 -0.02007 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.65910 9.65880 0.00030 0.00311 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.04330 11.05030 -0.00700 -0.06335 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.67530 11.67490 0.00040 0.00343 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71120 9.71320 -0.00200 -0.02059 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.20330 9.20910 -0.00580 -0.06298 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.86550 9.86520 0.00030 0.00304 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.06880 12.06700 0.00180 0.01492 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.82780 12.82200 0.00580 0.04523 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.69970 11.69170 0.00800 0.06842 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40460 9.40320 0.00140 0.01489 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02430 10.01970 0.00460 0.04591 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02560 10.01880 0.00680 0.06787 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.09090 12.08540 0.00550 0.04551 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76780 10.76620 0.00160 0.01486 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.14770 11.14010 0.00760 0.06822 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.98490 9.98340 0.00150 0.01502 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.57040 9.56890 0.00150 0.01568 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26450 10.25990 0.00460 0.04483 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76690 9.76020 0.00670 0.06865 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.38000 19.35000 0.03000 0.15504 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43930 13.42830 0.01100 0.08192 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52530 10.52430 0.00100 0.00950 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56710 11.56300 0.00410 0.03546 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41980 12.43500 -0.01520 -0.12224 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06850 11.06150 0.00700 0.06328 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14830 9.14740 0.00090 0.00984 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70940 9.70600 0.00340 0.03503 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51210 9.52380 -0.01170 -0.12285 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.66530 9.65910 0.00620 0.06419 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28480 9.28390 0.00090 0.00969 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50770 9.50440 0.00330 0.03472 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38440 11.39830 -0.01390 -0.12195 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.60700 9.60090 0.00610 0.06354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.66000 34.51000 0.15000 0.43466 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79220 11.79140 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71050 1.70800 0.00250 0.14637 國泰大中華基金 19.42000 19.46000 -0.04000 -0.20555 國泰小龍基金-美元I 0.47530 0.47640 -0.00110 -0.23090 國泰小龍基金-新台幣 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 國泰中小成長基金-美元I 1.35130 1.35330 -0.00200 -0.14779 國泰中小成長基金-新台幣 42.02000 42.07000 -0.05000 -0.11885 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.32130 4.36710 -0.04580 -1.04875 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68670 0.69300 -0.00630 -0.90909 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73420 0.74090 -0.00670 -0.90431 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.55000 19.75000 -0.20000 -1.01266 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30160 2.30420 -0.00260 -0.11284 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.33020 0.33010 0.00010 0.03029 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16020 10.16610 -0.00590 -0.05804 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17380 8.17860 -0.00480 -0.05869 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.36350 2.38450 -0.02100 -0.88069 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34150 0.34400 -0.00250 -0.72674 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.65200 10.74050 -0.08850 -0.82398 國泰中國新興債券基金-美元 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46440 10.46190 0.00250 0.02390 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.22350 4.25460 -0.03110 -0.73097 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60910 0.61270 -0.00360 -0.58756 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.10000 19.23000 -0.13000 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國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.54320 11.53720 0.00600 0.05201 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.91590 9.91070 0.00520 0.05247 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52980 0.52860 0.00120 0.22701 國泰亞洲成長基金-美元 0.40600 0.40540 0.00060 0.14800 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 32.69000 32.74000 -0.05000 -0.15272 國泰紐幣2021保本基金 12.85970 12.81700 0.04270 0.33315 國泰紐幣八年期保本基金 13.23460 13.18820 0.04640 0.35183 國泰紐幣保本基金 12.78500 12.74140 0.04360 0.34219 國泰國泰基金-新台幣A 22.66000 22.68000 -0.02000 -0.08818 國泰國泰基金-新台幣I 22.66000 22.68000 -0.02000 -0.08818 國泰富時中國A50基金 22.49000 22.33000 0.16000 0.71652 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.67720 42.62230 0.05490 0.12881 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.51000 21.41000 0.10000 0.46707 國泰新興市場基金-美元 0.40250 0.40270 -0.00020 -0.04966 國泰新興市場基金-新台幣 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44190 2.44400 -0.00210 -0.08592 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50600 1.50730 -0.00130 -0.08625 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.36620 0.00020 0.05461 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.22810 0.00010 0.04384 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35700 0.35660 0.00040 0.11217 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10350 11.10190 0.00160 0.01441 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71860 6.71770 0.00090 0.01340 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.83000 36.76000 0.07000 0.19042 國泰歐洲精選基金-美元 0.35710 0.35720 -0.00010 -0.02800 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92740 39.90990 0.01750 0.04385 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.53000 20.50000 0.03000 0.14634 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.85000 17.88000 -0.03000 -0.16779 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41640 0.41630 0.00010 0.02402 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57100 12.57130 -0.00030 -0.00239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56350 10.56190 0.00160 0.01515 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45230 10.45140 0.00090 0.00861 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58690 10.59540 -0.00850 -0.08022 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24420 10.24260 0.00160 0.01562 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17110 10.17010 0.00100 0.00983 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23750 10.24580 -0.00830 -0.08101 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.15540 10.15870 -0.00330 -0.03248 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.95080 9.94990 0.00090 0.00905 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.11620 10.11470 0.00150 0.01483 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95360 9.96110 -0.00750 -0.07529 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.15540 10.15860 -0.00320 -0.03150 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.94600 9.94510 0.00090 0.00905 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.11610 10.11460 0.00150 0.01483 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95360 9.96110 -0.00750 -0.07529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42960 11.42880 0.00080 0.00700 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10720 10.09080 0.01640 0.16252 第一金大中華基金 26.16000 26.16000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 32.30000 32.30000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 13.43000 13.57000 -0.14000 -1.03169 第一金中國世紀基金-美元 8.39020 8.46490 -0.07470 -0.88247 第一金中國世紀基金-美元-N 8.39050 8.46530 -0.07480 -0.88361 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76040 9.76430 -0.00390 -0.03994 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37420 8.37420 0.00000 0.00000 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29610 11.30060 -0.00450 -0.03982 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86240 9.86240 0.00000 0.00000 第一金中概平衡基金 26.78000 26.82000 -0.04000 -0.14914 第一金台灣貨幣市場基金 15.32150 15.32130 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.64500 178.64200 0.00300 0.00168 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.95550 9.95100 0.00450 0.04522 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.95130 9.94680 0.00450 0.04524 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.59010 -0.00010 -0.00104 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.61480 9.61490 -0.00010 -0.00104 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84120 10.83630 0.00490 0.04522 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.47830 10.47850 -0.00020 -0.00191 第一金全球不動產證券化基金A 9.57070 9.53110 0.03960 0.41548 第一金全球不動產證券化基金B 6.60710 6.57970 0.02740 0.41643 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.24950 10.27110 -0.02160 -0.21030 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.24980 10.27160 -0.02180 -0.21224 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.14020 11.16390 -0.02370 -0.21229 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.14200 11.16610 -0.02410 -0.21583 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 第一金亞洲科技基金 18.13000 18.03000 0.10000 0.55463 第一金亞洲新興市場基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.01620 10.01430 0.00190 0.01897 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.01620 10.01430 0.00190 0.01897 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.01660 10.02370 -0.00710 -0.07083 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.01660 10.02370 -0.00710 -0.07083 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.01620 10.01430 0.00190 0.01897 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01750 10.01540 0.00210 0.02097 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.01620 10.01430 0.00190 0.01897 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.01660 10.02370 -0.00710 -0.07083 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.01780 10.02480 -0.00700 -0.06983 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.01660 10.02370 -0.00710 -0.07083 第一金創新趨勢基金 21.51000 21.51000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 32.94000 32.94000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.75000 18.72000 0.03000 0.16026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.78000 7.87000 -0.09000 -1.14358 統一大中華中小基金(美元) 7.12000 7.19000 -0.07000 -0.97357 統一大中華中小基金(新台幣) 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 統一大東協高股息基金(美元) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 統一大滿貫基金-A類型 33.48000 33.60000 -0.12000 -0.35714 統一大滿貫基金-I類型 33.48000 33.60000 -0.12000 -0.35714 統一大龍印基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.46000 -0.13000 -1.37421 統一大龍騰中國基金(美元) 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048 統一中小基金 23.17000 23.20000 -0.03000 -0.12931 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.90700 9.92190 -0.01490 -0.15017 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22180 9.21470 0.00710 0.07705 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96640 8.96630 0.00010 0.00112 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35090 12.36950 -0.01860 -0.15037 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44670 11.43780 0.00890 0.07781 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09330 11.09320 0.00010 0.00090 統一台灣動力基金 17.52000 17.61000 -0.09000 -0.51107 統一全天候基金-A類型 105.21000 105.38000 -0.17000 -0.16132 統一全天候基金-I類型 105.77000 105.94000 -0.17000 -0.16047 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.25820 8.27270 -0.01450 -0.17528 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97510 7.97100 0.00410 0.05144 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02080 8.02380 -0.00300 -0.03739 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.86930 8.88500 -0.01570 -0.17670 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.57330 8.56890 0.00440 0.05135 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61500 8.61830 -0.00330 -0.03829 統一全球債券組合基金 12.46260 12.45870 0.00390 0.03130 統一亞太基金 25.21000 25.17000 0.04000 0.15892 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 56.70000 56.71000 -0.01000 -0.01763 統一強棒貨幣市場基金 16.73200 16.73170 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 統一強漢基金(新台幣) 26.24000 26.26000 -0.02000 -0.07616 統一統信基金 29.44000 29.47000 -0.03000 -0.10180 統一黑馬基金 57.60000 57.56000 0.04000 0.06949 統一新亞洲科技能源基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14530 8.14910 -0.00380 -0.04663 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79140 10.79640 -0.00500 -0.04631 統一經建基金 44.60000 44.65000 -0.05000 -0.11198 統一龍馬基金 64.88000 65.06000 -0.18000 -0.27667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.00000 19.01000 -0.01000 -0.05260 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.28000 45.32000 -0.04000 -0.08826 野村中國機會基金 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42760 10.42620 0.00140 0.01343 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.40630 10.40270 0.00360 0.03461 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.45300 10.46000 -0.00700 -0.06692 野村巴西基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 野村台灣高股息基金 25.24000 25.11000 0.13000 0.51772 野村台灣運籌基金 35.83000 35.99000 -0.16000 -0.44457 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91880 9.92000 -0.00120 -0.01210 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.84700 9.84520 0.00180 0.01828 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.88470 9.88470 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45300 10.45440 -0.00140 -0.01339 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27540 10.27350 0.00190 0.01849 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06550 10.06550 0.00000 0.00000 野村平衡基金 19.29000 19.33000 -0.04000 -0.20693 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.23550 10.23090 0.00460 0.04496 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22890 10.22320 0.00570 0.05576 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14480 10.14490 -0.00010 -0.00099 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.47930 10.47470 0.00460 0.04392 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43890 10.43330 0.00560 0.05367 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35690 10.35700 -0.00010 -0.00097 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.14600 10.14600 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.79530 10.79040 0.00490 0.04541 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.71470 10.70890 0.00580 0.05416 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63310 10.63330 -0.00020 -0.00188 野村全球品牌基金 29.99000 30.07000 -0.08000 -0.26605 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.92600 10.93880 -0.01280 -0.11701 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97440 10.97060 0.00380 0.03464 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75140 10.75060 0.00080 0.00744 野村成長基金 30.05000 30.12000 -0.07000 -0.23240 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.58690 8.57650 0.01040 0.12126 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.59810 8.58680 0.01130 0.13160 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.82660 8.82080 0.00580 0.06575 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.79290 9.78110 0.01180 0.12064 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.65830 9.64550 0.01280 0.13270 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90130 9.89480 0.00650 0.06569 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.34930 10.33930 0.01000 0.09672 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.27490 10.26730 0.00760 0.07402 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.18370 10.18190 0.00180 0.01768 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.76990 9.76180 0.00810 0.08298 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.79070 9.78350 0.00720 0.07359 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91270 9.91130 0.00140 0.01413 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.18430 10.18270 0.00160 0.01571 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.87520 10.86360 0.01160 0.10678 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.74460 10.73670 0.00790 0.07358 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.87980 10.87820 0.00160 0.01471 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.25480 10.24960 0.00520 0.05073 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.25500 10.24830 0.00670 0.06538 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.19670 10.19570 0.00100 0.00981 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.68080 8.67900 0.00180 0.02074 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30510 9.30030 0.00480 0.05161 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.17000 9.16430 0.00570 0.06220 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.19670 10.19570 0.00100 0.00981 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.97250 13.96970 0.00280 0.02004 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.09250 13.08580 0.00670 0.05120 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.60310 10.59650 0.00660 0.06228 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.57050 10.56950 0.00100 0.00946 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.55090 10.54800 0.00290 0.02749 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.56050 10.56020 0.00030 0.00284 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76330 10.76210 0.00120 0.01115 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72540 10.72220 0.00320 0.02984 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70380 10.70340 0.00040 0.00374 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67880 10.67680 0.00200 0.01873 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.63150 10.62760 0.00390 0.03670 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76400 10.76900 -0.00500 -0.04643 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40700 10.40120 0.00580 0.05576 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.53970 11.53120 0.00850 0.07371 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.96170 10.95220 0.00950 0.08674 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74210 10.73620 0.00590 0.05495 野村泰國基金 44.90000 45.49000 -0.59000 -1.29699 野村高科技基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.33690 16.33670 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37630 10.37780 -0.00150 -0.01445 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28590 10.27120 0.01470 0.14312 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41490 10.40950 0.00540 0.05188 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.38170 10.38650 -0.00480 -0.04621 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.33470 10.33670 -0.00200 -0.01935 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.33330 10.33710 -0.00380 -0.03676 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.69330 10.69810 -0.00480 -0.04487 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61420 10.61630 -0.00210 -0.01978 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66180 10.66580 -0.00400 -0.03750 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.26550 10.25560 0.00990 0.09653 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.27300 10.26100 0.01200 0.11695 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.17730 10.16940 0.00790 0.07768 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.79240 10.78200 0.01040 0.09646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.75210 10.73940 0.01270 0.11826 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.65740 10.64900 0.00840 0.07888 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65720 10.65040 0.00680 0.06385 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05240 8.04730 0.00510 0.06338 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.39310 12.38520 0.00790 0.06379 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41080 10.40900 0.00180 0.01729 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55150 10.55470 -0.00320 -0.03032 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37710 10.37240 0.00470 0.04531 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46250 10.46710 -0.00460 -0.04395 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41180 10.40610 0.00570 0.05478 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41120 10.40930 0.00190 0.01825 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55190 10.55500 -0.00310 -0.02937 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37780 10.37300 0.00480 0.04627 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46640 10.47100 -0.00460 -0.04393 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41070 10.40500 0.00570 0.05478 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45400 10.45230 0.00170 0.01626 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59180 10.59630 -0.00450 -0.04247 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41950 10.41500 0.00450 0.04321 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50560 10.51040 -0.00480 -0.04567 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45470 10.44910 0.00560 0.05359 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45400 10.45230 0.00170 0.01626 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59200 10.59640 -0.00440 -0.04152 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.42420 10.41960 0.00460 0.04415 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52110 10.52600 -0.00490 -0.04655 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45530 10.44970 0.00560 0.05359 野村精選貨幣市場基金 12.11310 12.11300 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 野村積極成長基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.68000 35.83000 -0.15000 -0.41864 野村鴻利基金 23.16000 23.21000 -0.05000 -0.21542 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90150 16.90130 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.37000 19.45000 -0.08000 -0.41131 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.76310 10.76120 0.00190 0.01766 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.09710 14.09470 0.00240 0.01703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77450 10.77860 -0.00410 -0.03804 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70940 10.69830 0.01110 0.10375 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55230 10.55990 -0.00760 -0.07197 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46130 10.45420 0.00710 0.06792 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03490 10.04380 -0.00890 -0.08861 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.13080 10.12470 0.00610 0.06025 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01650 10.02070 -0.00420 -0.04191 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.30550 10.30790 -0.00240 -0.02328 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.45450 10.45310 0.00140 0.01339 凱基台商天下基金 13.33000 13.38000 -0.05000 -0.37369 凱基台灣精五門基金 21.07000 21.05000 0.02000 0.09501 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.80230 42.85940 -0.05710 -0.13323 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.42870 11.44290 -0.01420 -0.12409 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59360 11.59340 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.16000 28.13000 0.03000 0.10665 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.58450 16.51700 0.06750 0.40867 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 32.52000 32.40000 0.12000 0.37037 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19500 0.19600 -0.00100 -0.51020 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.07000 6.11000 -0.04000 -0.65466 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.38000 48.14000 0.24000 0.49855 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.17050 12.22650 -0.05600 -0.45802 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.25020 11.29720 -0.04700 -0.41603 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89990 10.94460 -0.04470 -0.40842 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.34180 10.38940 -0.04760 -0.45816 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.47940 9.51910 -0.03970 -0.41706 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.19370 9.23140 -0.03770 -0.40839 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81270 20.82890 -0.01620 -0.07778 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63530 11.63450 0.00080 0.00688 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72830 10.72080 0.00750 0.06996 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.82180 13.83090 -0.00910 -0.06579 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02320 2.02300 0.00020 0.00989 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50590 9.51220 -0.00630 -0.06623 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44140 1.44130 0.00010 0.00694 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37400 12.37080 0.00320 0.02587 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80370 1.80280 0.00090 0.04992 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.38000 10.37730 0.00270 0.02602 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53400 1.53320 0.00080 0.05218 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.36000 19.29000 0.07000 0.36288 富邦日本東証基金 20.52000 20.49000 0.03000 0.14641 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.02000 46.89000 0.13000 0.27724 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.18000 47.09000 0.09000 0.19112 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.15000 52.12000 0.03000 0.05756 富邦台灣心基金 21.48000 21.56000 -0.08000 -0.37106 富邦台灣釆吉50基金 46.60000 46.57000 0.03000 0.06442 富邦台灣科技指數基金 53.92000 54.00000 -0.08000 -0.14815 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32190 0.32100 0.00090 0.28037 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.40000 25.32000 0.08000 0.31596 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.93000 31.79000 0.14000 0.44039 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70560 15.70540 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.19810 41.21140 -0.01330 -0.03227 富邦長紅基金 59.94000 60.16000 -0.22000 -0.36569 富邦科技基金 23.71000 23.73000 -0.02000 -0.08428 富邦恒生國企ETF基金 21.30000 21.34000 -0.04000 -0.18744 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.51000 28.67000 -0.16000 -0.55807 富邦高成長基金 23.18000 23.26000 -0.08000 -0.34394 富邦基金A類型 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 富邦基金I類型 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 富邦深証100基金 10.65000 10.52000 0.13000 1.23574 富邦富時歐洲ETF基金 21.42000 21.41000 0.01000 0.04671 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.33080 10.25710 0.07370 0.71853 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.00220 10.93350 0.06870 0.62834 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64430 9.57550 0.06880 0.71850 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.26620 10.20210 0.06410 0.62830 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.71000 18.62000 0.09000 0.48335 富邦精準基金 43.71000 43.86000 -0.15000 -0.34200 富邦精銳中小基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.56000 21.55000 0.01000 0.04640 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.80280 10.82870 -0.02590 -0.23918 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.59030 10.58950 0.00080 0.00755 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81420 10.82670 -0.01250 -0.11546 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27860 10.30330 -0.02470 -0.23973 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02960 10.02890 0.00070 0.00698 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.22650 10.23840 -0.01190 -0.11623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.32000 31.25000 0.07000 0.22400 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.18230 10.17500 0.00730 0.07174 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.17030 10.16240 0.00790 0.07774 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.99120 9.98390 0.00730 0.07312 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.51190 10.50430 0.00760 0.07235 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.51420 10.50610 0.00810 0.07710 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33300 10.32550 0.00750 0.07264 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61320 8.60840 0.00480 0.05576 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33490 9.32980 0.00510 0.05466 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87990 8.87590 0.00400 0.04507 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43390 10.42800 0.00590 0.05658 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.51470 10.50900 0.00570 0.05424 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03090 10.02630 0.00460 0.04588 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.17820 10.17380 0.00440 0.04325 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68960 8.68440 0.00520 0.05988 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.99970 9.99390 0.00580 0.05804 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26290 9.25820 0.00470 0.05077 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.54340 11.53680 0.00660 0.05721 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.37170 11.36510 0.00660 0.05807 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.65650 10.65000 0.00650 0.06103 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46260 9.45790 0.00470 0.04969 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.95430 8.95470 -0.00040 -0.00447 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.88490 9.88540 -0.00050 -0.00506 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36830 9.36960 -0.00130 -0.01387 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.83590 10.83630 -0.00040 -0.00369 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.88500 10.88560 -0.00060 -0.00551 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.37980 10.38140 -0.00160 -0.01541 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.51460 9.51600 -0.00140 -0.01471 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.81000 8.93000 -0.12000 -1.34378 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19250 10.19780 -0.00530 -0.05197 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55370 9.55250 0.00120 0.01256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08180 9.08450 -0.00270 -0.02972 富蘭克林華美中華基金 11.33000 11.46000 -0.13000 -1.13438 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.01000 21.93000 0.08000 0.36480 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.14000 22.03000 0.11000 0.49932 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25980 8.25500 0.00480 0.05815 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35890 9.34770 0.01120 0.11982 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.44740 10.43500 0.01240 0.11883 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14400 13.13640 0.00760 0.05785 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.51170 13.50540 0.00630 0.04665 富蘭克林華美第一富基金 38.77000 38.57000 0.20000 0.51854 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35050 10.35030 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.17690 10.15810 0.01880 0.18507 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.17690 10.15810 0.01880 0.18507 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.06610 10.04960 0.01650 0.16419 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.06600 10.04960 0.01640 0.16319 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.12930 10.10630 0.02300 0.22758 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.12920 10.10630 0.02290 0.22659 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.12920 10.10620 0.02300 0.22758 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.21900 10.20420 0.01480 0.14504 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.21900 10.20410 0.01490 0.14602 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.21900 10.20410 0.01490 0.14602 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83510 6.83960 -0.00450 -0.06579 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.97570 10.95770 0.01800 0.16427 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62320 9.61380 0.00940 0.09778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64610 11.63460 0.01150 0.09884 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82700 6.82260 0.00440 0.06449 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02840 9.01700 0.01140 0.12643 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.67770 10.66410 0.01360 0.12753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05070 11.04360 0.00710 0.06429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.86710 11.86640 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.99050 39.05020 -0.05970 -0.15288 復華大中華中小策略基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 復華中小精選基金 66.51000 66.65000 -0.14000 -0.21005 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.06000 9.17000 -0.11000 -1.19956 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 復華台灣智能基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華全方位基金 29.57000 29.53000 0.04000 0.13546 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 復華全球平衡基金-新臺幣 19.94000 20.01000 -0.07000 -0.34983 復華全球債券基金 14.94280 14.93640 0.00640 0.04285 復華全球債券組合基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.49220 13.49200 0.00020 0.00148 復華亞太成長基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 復華東協世紀基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 復華南非幣短期收益基金A 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 復華恒生基金 22.33000 22.35000 -0.02000 -0.08949 復華恒生單日反向一倍基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 復華恒生單日正向二倍基金 33.05000 33.21000 -0.16000 -0.48178 復華神盾基金 26.01390 26.04290 -0.02900 -0.11135 復華高成長基金 69.00000 69.21000 -0.21000 -0.30342 復華高益策略組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 復華貨幣市場基金 14.45550 14.45530 0.00020 0.00138 復華富時台灣高股息低波動基金 50.11000 49.99000 0.12000 0.24005 復華復華基金 21.58000 21.64000 -0.06000 -0.27726 復華華人世紀基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273 復華傳家二號基金 31.15400 31.18960 -0.03560 -0.11414 復華傳家基金 22.50110 22.50350 -0.00240 -0.01067 復華奧林匹克全球組合基金 15.99000 15.98000 0.01000 0.06258 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 復華滬深300 A股基金 24.30000 24.18000 0.12000 0.49628 復華數位經濟基金 46.82000 46.81000 0.01000 0.02136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18490 9.18700 -0.00210 -0.02286 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25940 8.25160 0.00780 0.09453 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30160 8.30120 0.00040 0.00482 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.98030 11.98310 -0.00280 -0.02337 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80230 10.79200 0.01030 0.09544 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98290 10.98230 0.00060 0.00546 景順主流基金 17.70000 17.62000 0.08000 0.45403 景順台灣科技基金 30.69000 30.55000 0.14000 0.45827 景順全球科技基金 24.30000 24.31000 -0.01000 -0.04114 景順全球康健基金 20.17000 20.20000 -0.03000 -0.14851 景順貨幣市場基金 15.99060 15.99050 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.06000 31.95000 0.11000 0.34429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66250 8.65400 0.00850 0.09822 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00870 8.00190 0.00680 0.08498 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.48000 11.46870 0.01130 0.09853 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59110 10.58210 0.00900 0.08505 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754 華南永昌中國A股基金(美元) 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64110 9.66120 -0.02010 -0.20805 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92010 9.94980 -0.02970 -0.29850 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.16680 10.18810 -0.02130 -0.20907 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46520 10.49650 -0.03130 -0.29819 華南永昌永昌基金 19.99000 20.07000 -0.08000 -0.39860 華南永昌全球亨利組合基金 15.03550 15.03040 0.00510 0.03393 華南永昌全球精品基金 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27720 16.27700 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.96450 25.00590 -0.04140 -0.16556 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98740 11.98720 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74960 10.74890 0.00070 0.00651 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78320 10.77630 0.00690 0.06403 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96460 9.96390 0.00070 0.00703 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92750 9.92120 0.00630 0.06350 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60310 10.60170 0.00140 0.01321 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56560 10.55820 0.00740 0.07009 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94960 9.94830 0.00130 0.01307 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85650 9.84960 0.00690 0.07005 華頓中小型基金 20.82000 20.84000 -0.02000 -0.09597 華頓台灣基金 22.66000 22.63000 0.03000 0.13257 華頓平安貨幣市場基金 11.56760 11.56750 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 18.40000 18.38000 0.02000 0.10881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80110 2.81330 -0.01220 -0.43365 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.67160 12.72320 -0.05160 -0.40556 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40740 0.40870 -0.00130 -0.31808 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.09830 12.12890 -0.03060 -0.25229 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.09830 12.12890 -0.03060 -0.25229 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.71120 10.73900 -0.02780 -0.25887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88050 10.90510 -0.02460 -0.22558 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.88050 10.90510 -0.02460 -0.22558 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.57000 9.59170 -0.02170 -0.22624 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01040 11.02540 -0.01500 -0.13605 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.01040 11.02540 -0.01500 -0.13605 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.69910 9.71000 -0.01090 -0.11226 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65050 2.65340 -0.00290 -0.10929 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07080 2.07340 -0.00260 -0.12540 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26040 12.26050 -0.00010 -0.00082 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50630 9.50630 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38480 0.38480 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.30190 0.00030 0.09937 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.56000 3.58000 -0.02000 -0.55866 匯豐中國動力基金(台幣) 16.10000 16.19000 -0.09000 -0.55590 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.54000 24.54000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 匯豐全球關鍵資源基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.79000 25.80000 -0.01000 -0.03876 匯豐成功基金 44.79000 44.68000 0.11000 0.24620 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.69850 2.70350 -0.00500 -0.18495 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36450 2.36950 -0.00500 -0.21101 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99620 12.00960 -0.01340 -0.11158 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05850 8.07170 -0.01320 -0.16353 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39330 0.39360 -0.00030 -0.07622 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33760 0.33790 -0.00030 -0.08878 匯豐金磚動力基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01060 15.01050 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.50000 -0.03000 -0.54545 匯豐新鑽動力基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.67690 5.67130 0.00560 0.09874 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.53000 9.52450 0.00550 0.05775 匯豐龍鳳基金-A類型 53.01000 53.01000 0.00000 0.00000 匯豐龍鳳基金-I類型 53.01000 53.01000 0.00000 0.00000 匯豐龍騰電子基金 36.86000 36.87000 -0.01000 -0.02712 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83390 12.83400 -0.00010 -0.00078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575 新光中國成長基金(人民幣) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 新光中國成長基金(美元) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 新光中國成長基金(新臺幣) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.37280 11.38290 -0.01010 -0.08873 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38960 10.38270 0.00690 0.06646 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.81180 10.80490 0.00690 0.06386 新光台灣富貴基金 23.66000 23.67000 -0.01000 -0.04225 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.71150 40.62970 0.08180 0.20133 新光吉星貨幣市場基金 15.50480 15.50460 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 22.03000 21.98000 0.05000 0.22748 新光亞洲精選基金-新台幣 22.52000 22.46000 0.06000 0.26714 新光店頭基金 22.75000 22.74000 0.01000 0.04398 新光特選內需收益ETF基金 21.47000 21.42000 0.05000 0.23343 新光創新科技基金 13.09000 13.13000 -0.04000 -0.30465 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.40480 10.39510 0.00970 0.09331 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.68340 10.68290 0.00050 0.00468 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.18080 10.18030 0.00050 0.00491 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.50770 9.49870 0.00900 0.09475 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73430 9.73380 0.00050 0.00514 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26460 9.26420 0.00040 0.00432 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.85810 10.83910 0.01900 0.17529 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.75090 9.73400 0.01690 0.17362 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.70510 10.68470 0.02040 0.19093 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.73400 9.71550 0.01850 0.19042 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.79990 9.78160 0.01830 0.18709 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.77800 10.75810 0.01990 0.18498 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.10330 15.08360 0.01970 0.13061 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.81300 8.80150 0.01150 0.13066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.22080 41.20680 0.01400 0.03397 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.72330 40.69410 0.02920 0.07175 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47030 11.46940 0.00090 0.00785 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27000 10.25530 0.01470 0.14334 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.01210 13.13610 -0.12400 -0.94396 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.72920 9.79740 -0.06820 -0.69610 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 群益大印度基金N-新臺幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 群益大印度基金-人民幣 14.16370 14.15200 0.01170 0.08267 群益大印度基金-美元 13.32520 13.28100 0.04420 0.33281 群益大印度基金-新臺幣 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 群益中小型股基金 45.71000 45.58000 0.13000 0.28521 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.31690 10.37040 -0.05350 -0.51589 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58190 9.60760 -0.02570 -0.26750 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.06310 9.09550 -0.03240 -0.35622 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.76090 8.80630 -0.04540 -0.51554 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.13580 8.15750 -0.02170 -0.26601 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69610 7.72360 -0.02750 -0.35605 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.62170 10.62610 -0.00440 -0.04141 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.68380 11.68860 -0.00480 -0.04107 群益中國高收益債券基金-美元 11.27720 11.27740 -0.00020 -0.00177 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42910 10.43780 -0.00870 -0.08335 群益中國新機會基金N-人民幣 8.41130 8.51060 -0.09930 -1.16678 群益中國新機會基金N-美元 7.72680 7.79850 -0.07170 -0.91941 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.33000 8.41000 -0.08000 -0.95125 群益中國新機會基金-人民幣 7.45940 7.54740 -0.08800 -1.16596 群益中國新機會基金-美元 8.26130 8.33800 -0.07670 -0.91988 群益中國新機會基金-新臺幣 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626 群益平衡王基金 19.75110 19.77640 -0.02530 -0.12793 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.26280 11.26520 -0.00240 -0.02130 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77200 7.77360 -0.00160 -0.02058 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923 群益印度中小基金N-人民幣 11.48570 11.45250 0.03320 0.28989 群益印度中小基金N-美元 9.64560 9.59370 0.05190 0.54098 群益印度中小基金N-新臺幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 群益印度中小基金-人民幣 15.54910 15.50410 0.04500 0.29025 群益印度中小基金-美元 13.79580 13.72160 0.07420 0.54075 群益印度中小基金-新臺幣 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969 群益多重收益組合基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 群益多重資產組合基金 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 群益安家基金 24.52830 24.59140 -0.06310 -0.25659 群益安穩貨幣市場基金 16.15500 16.15470 0.00030 0.00186 群益亞太中小基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 群益亞太新趨勢平衡基金 16.91000 16.87000 0.04000 0.23711 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58770 10.58980 -0.00210 -0.01983 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83350 7.83510 -0.00160 -0.02042 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.28640 10.28840 -0.00200 -0.01944 群益店頭市場基金 93.43000 93.71000 -0.28000 -0.29879 群益東方盛世基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 群益東協成長基金-人民幣 13.67870 13.72270 -0.04400 -0.32064 群益東協成長基金-美元 12.01110 12.01960 -0.00850 -0.07072 群益東協成長基金-新臺幣 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.90600 11.91410 -0.00810 -0.06799 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.22650 11.22320 0.00330 0.02940 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65020 10.65520 -0.00500 -0.04693 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77270 9.77940 -0.00670 -0.06851 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.21850 9.21580 0.00270 0.02930 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74320 8.74720 -0.00400 -0.04573 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01270 11.01780 -0.00510 -0.04629 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56360 9.57010 -0.00650 -0.06792 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.38220 9.37940 0.00280 0.02985 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76740 9.77190 -0.00450 -0.04605 群益長安基金 29.31000 29.40000 -0.09000 -0.30612 群益真善美基金 15.63350 15.63690 -0.00340 -0.02174 群益馬拉松基金 118.07000 118.29000 -0.22000 -0.18598 群益深証中小板基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 群益創新科技基金 32.32000 32.33000 -0.01000 -0.03093 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.57680 9.65700 -0.08020 -0.83049 群益華夏盛世基金N-美元 8.81770 8.86940 -0.05170 -0.58290 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 群益華夏盛世基金-人民幣 10.42930 10.51660 -0.08730 -0.83012 群益華夏盛世基金-美元 9.72250 9.77950 -0.05700 -0.58285 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609 群益奧斯卡基金 29.05000 29.16000 -0.11000 -0.37723 群益新興金鑽基金-美元 11.87020 11.82780 0.04240 0.35848 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 群益葛萊美基金 23.28000 23.30000 -0.02000 -0.08584 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.81000 29.82000 -0.01000 -0.03353 德信中國精選成長基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 德信台灣主流中小基金 19.38000 19.40000 -0.02000 -0.10309 德信萬保貨幣市場基金 11.98210 11.98190 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.44000 32.28000 0.16000 0.49566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.89220 10.92060 -0.02840 -0.26006 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.79150 10.81780 -0.02630 -0.24312 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71230 11.71210 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74130 10.75770 -0.01640 -0.15245 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.24220 16.26780 -0.02560 -0.15737 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36120 8.36920 -0.00800 -0.09559 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.31530 11.31570 -0.00040 -0.00353 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.29490 12.29370 0.00120 0.00976 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.18170 14.19530 -0.01360 -0.09581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.62000 17.63000 -0.01000 -0.05672 摩根中小基金 22.31000 22.33000 -0.02000 -0.08957 摩根中國A股基金 15.41000 15.57000 -0.16000 -1.02762 摩根中國A股基金(美元) 12.00000 12.11000 -0.11000 -0.90834 摩根中國亮點基金 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.89860 11.90250 -0.00390 -0.03277 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.17220 13.18000 -0.00780 -0.05918 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.09340 10.08960 0.00380 0.03766 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.81790 13.82230 -0.00440 -0.03183 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.91960 15.92890 -0.00930 -0.05838 摩根台灣金磚基金-累積型 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 50.16000 50.08000 0.08000 0.15974 摩根平衡基金 27.87000 27.84000 0.03000 0.10776 摩根全球平衡基金 16.51660 16.49420 0.02240 0.13581 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.61500 9.61470 0.00030 0.00312 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74930 10.74860 0.00070 0.00651 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16150 10.15790 0.00360 0.03544 摩根多元入息成長基金-累積型 11.76820 11.76790 0.00030 0.00255 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.50090 10.49710 0.00380 0.03620 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.04560 11.04060 0.00500 0.04529 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.56160 14.55500 0.00660 0.04535 摩根亞洲基金 60.79000 60.65000 0.14000 0.23083 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.61110 8.61030 0.00080 0.00929 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.16280 10.15970 0.00310 0.03051 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99290 8.98870 0.00420 0.04673 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.05030 13.04910 0.00120 0.00920 摩根東方內需機會基金 19.24000 19.20000 0.04000 0.20833 摩根東方科技基金 32.21000 32.14000 0.07000 0.21780 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 摩根金龍收成基金 22.56000 22.63000 -0.07000 -0.30932 摩根第一貨幣市場基金 15.12940 15.12920 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.41000 14.34000 0.07000 0.48815 摩根新金磚五國基金 13.21000 13.11000 0.10000 0.76278 摩根新絲路基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 摩根新興35基金 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714 摩根新興日本基金 23.71000 23.62000 0.09000 0.38103 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48400 7.47600 0.00800 0.10701 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88890 9.87770 0.01120 0.11339 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.72140 9.70770 0.01370 0.14113 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.45150 11.43920 0.01230 0.10753 摩根新興科技基金 52.72000 52.81000 -0.09000 -0.17042 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.01800 8.99320 0.02480 0.27576 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.73410 9.70260 0.03150 0.32466 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.18090 9.14850 0.03240 0.35416 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.70770 10.67810 0.02960 0.27720 摩根龍揚基金 33.70000 33.80000 -0.10000 -0.29586 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35710 9.35700 0.00010 0.00107 摩根總收益組合基金-累積型 11.54080 11.54060 0.00020 0.00173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.21000 21.27000 -0.06000 -0.28209 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61290 12.61280 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.67640 10.68560 -0.00920 -0.08610 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.69800 10.69040 0.00760 0.07109 聯邦中國龍基金 25.57000 25.55000 0.02000 0.07828 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.75650 12.75150 0.00500 0.03921 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89680 11.89570 0.00110 0.00925 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.79780 10.80340 -0.00560 -0.05184 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54530 10.54180 0.00350 0.03320 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.89040 9.88960 0.00080 0.00809 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96980 8.97450 -0.00470 -0.05237 聯邦金鑽平衡基金 22.91780 22.94580 -0.02800 -0.12203 聯邦貨幣市場基金 13.21930 13.21910 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.91930 16.91750 0.00180 0.01064 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.83060 12.79700 0.03360 0.26256 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.47870 12.48420 -0.00550 -0.04406 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87760 11.88290 -0.00530 -0.04460 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40590 12.40070 0.00520 0.04193 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57370 11.57910 -0.00540 -0.04664 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61750 10.61260 0.00490 0.04617 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72550 8.72950 -0.00400 -0.04582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.58000 35.57000 0.01000 0.02811 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.60000 18.72000 -0.12000 -0.64103 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.72000 18.81000 -0.09000 -0.47847 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 聯博貨幣市場基金 15.03560 15.03550 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16650 11.16820 -0.00170 -0.01522 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.02400 14.01950 0.00450 0.03210 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57950 7.58060 -0.00110 -0.01451 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.20910 10.21650 -0.00740 -0.07243 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.65150 10.65530 -0.00380 -0.03566 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21970 10.21450 0.00520 0.05091 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24020 10.24160 -0.00140 -0.01367 瀚亞中小型股基金 20.16000 20.19000 -0.03000 -0.14859 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568 瀚亞巴西基金 6.34000 6.17000 0.17000 2.75527 瀚亞外銷基金 39.12000 39.16000 -0.04000 -0.10215 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.60720 10.58680 0.02040 0.19269 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.91050 9.90560 0.00490 0.04947 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.82090 9.79450 0.02640 0.26954 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.90490 9.88580 0.01910 0.19321 瀚亞印度基金-人民幣 15.33000 15.29000 0.04000 0.26161 瀚亞印度基金-美元 14.47000 14.40000 0.07000 0.48611 瀚亞印度基金-新台幣 32.36000 32.23000 0.13000 0.40335 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 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