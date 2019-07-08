新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/05  108/07/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39230   10.39210   0.00020    0.00192
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.21350   10.21330   0.00020    0.00196
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46820   10.46730   0.00090    0.00860
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.29590   10.29340   0.00250    0.02429
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.27790   10.27820  -0.00030   -0.00292
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27750   10.27690   0.00060    0.00584
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.27750   10.27690   0.00060    0.00584
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.33110   10.32720   0.00390    0.03776
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.98700   10.00140  -0.01440   -0.14398
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.98700   10.00140  -0.01440   -0.14398
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A             10.00540   10.00140   0.00400    0.03999
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B             10.00540   10.00140   0.00400    0.03999
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.99960   10.00140  -0.00180   -0.01800
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.99960   10.00140  -0.00180   -0.01800
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.74660   10.74590   0.00070    0.00651
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.54610   10.54540   0.00070    0.00664
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.65320   10.65180   0.00140    0.01314
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.54110   10.53970   0.00140    0.01328
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.31140   40.27980   0.03160    0.07845
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89810    9.89870  -0.00060   -0.00606
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41510   10.41380   0.00130    0.01248
中國信託台灣活力基金                                               13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.49260   11.46890   0.02370    0.20665
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.04530   10.02460   0.02070    0.20649
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03420   11.03400   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.22540   10.23040  -0.00500   -0.04887
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.44300    9.44770  -0.00470   -0.04975
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.43840   10.43760   0.00080    0.00766
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.63780    9.63710   0.00070    0.00726
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                       61.06000   61.01000   0.05000    0.08195
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.48000   21.56000  -0.08000   -0.37106
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69730   11.69650   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87740   10.87050   0.00690    0.06347
元大上證50基金                                                     34.18000   34.05000   0.13000    0.38179
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.81000   12.79600   0.01400    0.10941
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.44000   17.43600   0.00400    0.02294
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.97000   11.00200  -0.03200   -0.29086
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.64900   10.67400  -0.02500   -0.23421
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.10000  -0.03000   -0.96774
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.85000   13.97000  -0.12000   -0.85898
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.29520   47.21460   0.08060    0.17071
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95390   10.95810  -0.00420   -0.03833
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98680    9.99070  -0.00390   -0.03904
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16950   10.16760   0.00190    0.01869
元大巴西指數基金                                                    7.46000    7.30400   0.15600    2.13582
元大日經225基金                                                    27.63000   27.58000   0.05000    0.18129
元大台商收成基金                                                   22.84000   22.73000   0.11000    0.48394
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.85000   39.80000   0.05000    0.12563
元大台灣中型100基金                                                32.95000   32.94000   0.01000    0.03036
元大台灣加權股價指數基金                                           25.78400   25.75700   0.02700    0.10483
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
元大台灣卓越50基金                                                 82.01000   81.95000   0.06000    0.07322
元大台灣金融基金                                                   18.49000   18.42000   0.07000    0.38002
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.93000   31.90000   0.03000    0.09404
元大台灣高股息基金                                                 27.13000   27.06000   0.07000    0.25868
元大台灣電子科技基金                                               35.19000   35.16000   0.03000    0.08532
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.66000    6.62000   0.04000    0.60423
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.92000   13.87000   0.05000    0.36049
元大印尼指數基金                                                    9.96700    9.97400  -0.00700   -0.07018
元大印度指數基金                                                   10.48000   10.43300   0.04700    0.45049
元大印度基金                                                       13.40000   13.34000   0.06000    0.44978
元大多多基金                                                       17.12000   17.14000  -0.02000   -0.11669
元大多福基金                                                       51.82000   51.85000  -0.03000   -0.05786
元大亞太成長基金                                                    8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.35580    9.35230   0.00350    0.03742
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50270    7.50000   0.00270    0.03600
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.44000    9.40200   0.03800    0.40417
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34600   10.29400   0.05200    0.50515
元大卓越基金                                                       43.39000   43.40000  -0.01000   -0.02304
元大店頭基金                                                        8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47030   10.46900   0.00130    0.01242
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84500    9.85110  -0.00610   -0.06192
元大高科技基金                                                     18.99000   18.96000   0.03000    0.15823
元大得利貨幣市場基金                                               16.32660   16.32640   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03300   12.03290   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
元大富櫃50基金                                                     12.82000   12.79000   0.03000    0.23456
元大華夏中小基金                                                    7.38000    7.42000  -0.04000   -0.53908
元大新中國基金-人民幣                                               9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
元大新中國基金-美元                                                 9.25000    9.26500  -0.01500   -0.16190
元大新中國基金-新台幣                                               9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
元大新主流基金                                                     23.68000   23.66000   0.02000    0.08453
元大新東協平衡基金-美元                                             9.66400    9.65800   0.00600    0.06212
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.91950   10.89610   0.02340    0.21476
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.09090   10.05450   0.03640    0.36203
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.45810   11.42700   0.03110    0.27216
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.48580    9.46010   0.02570    0.27167
元大新興亞洲基金                                                   11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.80980    9.78880   0.02100    0.21453
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.20240    9.18270   0.01970    0.21453
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.16670   10.15400   0.01270    0.12507
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.54780    9.53600   0.01180    0.12374
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16470   15.16450   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.27000   36.29000  -0.02000   -0.05511
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.50000   18.41000   0.09000    0.48886
元大摩臺基金                                                       38.43000   38.41000   0.02000    0.05207
元大標智滬深300基金                                                18.69000   18.60000   0.09000    0.48387
元大歐洲50基金                                                     25.91000   25.87000   0.04000    0.15462
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38420    9.39440  -0.01020   -0.10858
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29300   10.29270   0.00030    0.00291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
日盛上選基金                                                       34.55000   34.48000   0.07000    0.20302
日盛小而美基金                                                     17.92000   17.90000   0.02000    0.11173
日盛中國內需動力基金                                                9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36350   12.36260   0.00090    0.00728
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89330    9.89260   0.00070    0.00708
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62560   12.62350   0.00210    0.01664
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09780   10.09610   0.00170    0.01684
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42660   11.43120  -0.00460   -0.04024
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12140    9.12500  -0.00360   -0.03945
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
日盛日盛基金                                                       11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52430    2.52450  -0.00020   -0.00792
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66420    1.66430  -0.00010   -0.00601
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39090    0.39090   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25820    0.25820   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.90490   12.91100  -0.00610   -0.04725
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.39780    8.40180  -0.00400   -0.04761
日盛亞洲機會基金                                                    7.21000    7.22000  -0.01000   -0.13850
日盛首選基金                                                       17.14000   17.18000  -0.04000   -0.23283
日盛高科技基金                                                     17.99000   17.99000   0.00000    0.00000
日盛貨幣市場基金                                                   14.83550   14.83520   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     39.19000   39.21000  -0.02000   -0.05101
日盛精選五虎基金                                                   36.19000   36.15000   0.04000    0.11065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54670   13.54650   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.20000   31.07000   0.13000    0.41841
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22350   14.22330   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45580   10.46360  -0.00780   -0.07454
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55940   10.55170   0.00770    0.07297
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.22170   10.22350  -0.00180   -0.01761
台新中國通基金                                                     44.88000   44.62000   0.26000    0.58270
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56750    0.57510  -0.00760   -1.32151
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.62400   17.87600  -0.25200   -1.40971
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31740    0.32020  -0.00280   -0.87445
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
台新主流基金                                                       24.06000   23.96000   0.10000    0.41736
台新台灣中小基金                                                   34.59000   34.55000   0.04000    0.11577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.82110   10.79280   0.02830    0.26221
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.04580   10.00540   0.04040    0.40378
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.58180   11.53520   0.04660    0.40398
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.22860   10.22140   0.00720    0.07044
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.41610   11.40810   0.00800    0.07013
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.74590    8.74060   0.00530    0.06064
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28650    0.28610   0.00040    0.13981
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.77880   12.77110   0.00770    0.06029
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41340    0.41280   0.00060    0.14535
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13050   11.13040   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.96620   31.88780   0.07840    0.24586
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.41360    8.40150   0.01210    0.14402
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.67400    8.66940   0.00460    0.05306
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.50770    9.49400   0.01370    0.14430
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.81240    9.80720   0.00520    0.05302
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.79560   11.77880   0.01680    0.14263
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37360    0.37270   0.00090    0.24148
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.40250    8.39050   0.01200    0.14302
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28070    0.28010   0.00060    0.21421
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.76000    5.76000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.01070   39.92550   0.08520    0.21340
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35570   11.35500   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20050   10.18550   0.01500    0.14727
永豐中小基金                                                       52.87000   53.11000  -0.24000   -0.45189
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.79000    4.81000  -0.02000   -0.41580
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.69000   21.75000  -0.06000   -0.27586
永豐主流品牌基金                                                   19.94000   19.96000  -0.02000   -0.10020
永豐永豐基金                                                       32.60000   32.58000   0.02000    0.06139
永豐亞洲民生消費基金                                               12.25000   12.30000  -0.05000   -0.40650
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12820   14.12790   0.00030    0.00212
永豐高科技基金                                                     23.15000   23.20000  -0.05000   -0.21552
永豐貨幣市場基金                                                   13.93950   13.93930   0.00020    0.00143
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.25800    7.25530   0.00270    0.03721
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63150   11.62730   0.00420    0.03612
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.28000   19.30000  -0.02000   -0.10363
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.14000   54.09000   0.05000    0.09244
永豐領航科技基金                                                   37.59000   37.64000  -0.05000   -0.13284
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.26000   12.31000  -0.05000   -0.40617
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
永豐趨勢平衡基金                                                   40.87000   40.89000  -0.02000   -0.04891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88170   11.88080   0.00090    0.00758
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.27000   15.38000  -0.11000   -0.71521
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.13000   20.25000  -0.12000   -0.59259
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.02000   20.12000  -0.10000   -0.49702
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06720   10.06670   0.00050    0.00497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06720   10.06670   0.00050    0.00497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02440   10.02480  -0.00040   -0.00399
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02440   10.02480  -0.00040   -0.00399
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.13110   10.12770   0.00340    0.03357
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.13100   10.12760   0.00340    0.03357
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06710   10.06660   0.00050    0.00497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06710   10.06660   0.00050    0.00497
兆豐國際生命科學基金                                               15.72000   15.74000  -0.02000   -0.12706
兆豐國際全球基金                                                   31.62000   31.63000  -0.01000   -0.03162
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48220   10.48080   0.00140    0.01336
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21730   10.22350  -0.00620   -0.06064
兆豐國際國民基金                                                   22.39000   22.38000   0.01000    0.04468
兆豐國際第一基金                                                   13.41000   13.45000  -0.04000   -0.29740
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77010   10.77860  -0.00850   -0.07886
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24940    8.25600  -0.00660   -0.07994
兆豐國際萬全基金                                                   20.83000   20.86000  -0.03000   -0.14382
兆豐國際電子基金                                                   26.32000   26.39000  -0.07000   -0.26525
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.16000   22.14000   0.02000    0.09033
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.63000   15.64000  -0.01000   -0.06394
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.78000   34.80000  -0.02000   -0.05747
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55580   12.55560   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.84810   10.84720   0.00090    0.00830
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59270   10.59390  -0.00120   -0.01133
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83440   10.83370   0.00070    0.00646
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.63600   10.63510   0.00090    0.00846
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69010   10.69130  -0.00120   -0.01122
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70040   10.69970   0.00070    0.00654
合庫台灣基金                                                       11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
合庫全球新興市場基金                                                9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
合庫貨幣市場基金                                                   10.17260   10.17240   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.03860   10.02780   0.01080    0.10770
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.31750   10.30470   0.01280    0.12422
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60000   10.59430   0.00570    0.05380
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15400   12.13960   0.01440    0.11862
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.32260   15.30240   0.02020    0.13201
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.82740    8.81800   0.00940    0.10660
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.64080    9.62940   0.01140    0.11839
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.99430    7.99010   0.00420    0.05257
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.79650    8.78620   0.01030    0.11723
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.66940   10.66370   0.00570    0.05345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.14830   10.14360   0.00470    0.04633
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.15170   10.14560   0.00610    0.06012
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.11310   10.14220  -0.02910   -0.28692
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.11670   10.10930   0.00740    0.07320
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.14830   10.14350   0.00480    0.04732
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.15170   10.14560   0.00610    0.06012
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.11310   10.14220  -0.02910   -0.28692
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.11670   10.10930   0.00740    0.07320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21120   11.21170  -0.00050   -0.00446
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08540   10.06010   0.02530    0.25149
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04980   10.03360   0.01620    0.16146
安聯中國東協基金                                                   15.97000   15.98000  -0.01000   -0.06258
安聯中國策略基金-美元                                              12.39000   12.49000  -0.10000   -0.80064
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.23000   16.38000  -0.15000   -0.91575
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.00000   15.15000  -0.15000   -0.99010
安聯中華新思路基金-美元                                            13.96000   14.06000  -0.10000   -0.71124
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.22000   13.33000  -0.11000   -0.82521
安聯台灣大壩基金                                                   30.17000   30.07000   0.10000    0.33256
安聯台灣科技基金                                                   51.09000   50.74000   0.35000    0.68979
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54680   12.54660   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.01000   33.94000   0.07000    0.20625
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54030   12.53780   0.00250    0.01994
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38150   11.37690   0.00460    0.04043
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99320   10.99010   0.00310    0.02821
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66880    8.66690   0.00190    0.02192
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53080    8.52740   0.00340    0.03987
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21390    8.21170   0.00220    0.02679
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28970   10.29510  -0.00540   -0.05245
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.20950   10.20670   0.00280    0.02743
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.49770   12.50080  -0.00310   -0.02480
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58130   10.58400  -0.00270   -0.02551
安聯全球新興市場基金                                               17.82000   17.75000   0.07000    0.39437
安聯亞洲動態策略基金                                               22.76000   22.73000   0.03000    0.13198
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08070   10.08000   0.00070    0.00694
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09140   10.09250  -0.00110   -0.01090
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08000   10.07940   0.00060    0.00595
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09380   10.09500  -0.00120   -0.01189
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08370   10.08300   0.00070    0.00694
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04840   10.04890  -0.00050   -0.00498
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04840   10.04890  -0.00050   -0.00498
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04840   10.04890  -0.00050   -0.00498
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.92630   90.93300  -0.00670   -0.00737
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41960   13.41480   0.00480    0.03578
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.73740   68.73950  -0.00210   -0.00306
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01720   10.01370   0.00350    0.03495
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74200    2.74070   0.00130    0.04743
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96250   10.95650   0.00600    0.05476
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27980    2.28080  -0.00100   -0.04384
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85880    8.85420   0.00460    0.05195
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.51910   10.52160  -0.00250   -0.02376
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.45400   10.44680   0.00720    0.06892
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.80130   10.79470   0.00660    0.06114
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.41310   10.40590   0.00720    0.06919
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45610   10.45130   0.00480    0.04593
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41750   10.42000  -0.00250   -0.02399
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32530   10.31830   0.00700    0.06784
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.59110   10.58500   0.00610    0.05763
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30950   10.30230   0.00720    0.06989
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36550   10.36070   0.00480    0.04633
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30200   10.29760   0.00440    0.04273
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36590   10.36380   0.00210    0.02026
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29210   10.28750   0.00460    0.04471
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24880   10.24670   0.00210    0.02049
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.31030   10.30650   0.00380    0.03687
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31420   10.31340   0.00080    0.00776
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29200   10.28740   0.00460    0.04471
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24830   10.24630   0.00200    0.01952
宏利台灣動力基金A類型                                              30.24000   30.27000  -0.03000   -0.09911
宏利台灣動力基金I類型                                              30.24000   30.27000  -0.03000   -0.09911
宏利全球債券組合基金                                               13.81110   13.80180   0.00930    0.06738
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98930    2.98700   0.00230    0.07700
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42880   12.42360   0.00520    0.04186
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94440    8.94080   0.00360    0.04026
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54420    2.54610  -0.00190   -0.07462
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50170   11.50300  -0.00130   -0.01130
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.47060    3.47140  -0.00080   -0.02305
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55700    0.55730  -0.00030   -0.05383
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.72000   15.73000  -0.01000   -0.06357
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03800    3.03580   0.00220    0.07247
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43950    0.43910   0.00040    0.09110
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23880   13.23340   0.00540    0.04081
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00200    1.00130   0.00070    0.06991
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60760    7.60430   0.00330    0.04340
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11180    2.11000   0.00180    0.08531
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30500    0.30470   0.00030    0.09846
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26530    9.26100   0.00430    0.04643
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33660    0.33640   0.00020    0.05945
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68720   13.68700   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.54000   0.01000    0.39370
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.92000   25.87000   0.05000    0.19327
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.92000   25.87000   0.05000    0.19327
宏利澳幣保本基金                                                   12.66000   12.65560   0.00440    0.03477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                   12.96980   12.96960   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.19000   27.16000   0.03000    0.11046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48310   11.48140   0.00170    0.01481
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15990   10.15500   0.00490    0.04825
保德信大中華基金-人民幣                                            10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
保德信大中華基金-美元                                              10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
保德信大中華基金-新台幣                                            30.25000   30.47000  -0.22000   -0.72202
保德信中小型股基金                                                 46.22000   46.11000   0.11000    0.23856
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.76000    8.85000  -0.09000   -1.01695
保德信中國中小基金-美元                                             8.44000    8.52000  -0.08000   -0.93897
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.22000    8.30000  -0.08000   -0.96386
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.99480   10.03560  -0.04080   -0.40655
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07480   10.11820  -0.04340   -0.42893
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.11360   10.15500  -0.04140   -0.40768
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.19190   11.23760  -0.04570   -0.40667
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.40000   10.50000  -0.10000   -0.95238
保德信中國品牌基金-美元                                            10.34000   10.45000  -0.11000   -1.05263
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
保德信亞太基金                                                     21.09000   21.04000   0.05000    0.23764
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.78890    8.79050  -0.00160   -0.01820
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13490   12.13710  -0.00220   -0.01813
保德信店頭市場基金                                                 34.09000   33.96000   0.13000    0.38280
保德信拉丁美洲基金                                                  7.75000    7.61000   0.14000    1.83968
保德信金平衡基金                                                   30.09000   30.07000   0.02000    0.06651
保德信金滿意基金                                                   42.38000   42.25000   0.13000    0.30769
保德信科技島基金                                                   26.32000   26.23000   0.09000    0.34312
保德信高成長基金                                                   93.60000   93.52000   0.08000    0.08554
保德信貨幣市場基金                                                 15.83820   15.83800   0.00020    0.00126
保德信新世紀基金                                                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25260    8.25200   0.00060    0.00727
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37170   10.37010   0.00160    0.01543
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70550   11.70470   0.00080    0.00683
保德信新興趨勢組合基金                                             11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
保德信瑞騰基金                                                     15.64910   15.64810   0.00100    0.00639
保德信歐洲組合基金                                                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.00080    0.00000  10.00080    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97350    1.97840  -0.00490   -0.24767
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83110    2.83790  -0.00680   -0.23961
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29570    0.29610  -0.00040   -0.13509
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45970    0.46030  -0.00060   -0.13035
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40730    8.42250  -0.01520   -0.18047
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30660   12.32850  -0.02190   -0.17764
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70600    9.72600  -0.02000   -0.20563
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.34530   12.37130  -0.02600   -0.21016
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.74850    8.75890  -0.01040   -0.11874
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18010   11.19340  -0.01330   -0.11882
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.23000   19.17000   0.06000    0.31299
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4446.82000 4432.93000  13.89000    0.31334
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.83620   10.83770  -0.00150   -0.01384
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.85390   11.84640   0.00750    0.06331
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.05350   11.04650   0.00700    0.06337
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.33940    9.34060  -0.00120   -0.01285
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.66480    9.65880   0.00600    0.06212
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.53750    9.53150   0.00600    0.06295
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.72370   10.72510  -0.00140   -0.01305
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.19890   11.19180   0.00710    0.06344
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.17920   11.17220   0.00700    0.06266
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.45000    7.40000   0.05000    0.67568
柏瑞巨人基金                                                       12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69830   13.69810   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.99000   16.97000   0.02000    0.11786
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.48680   11.49340  -0.00660   -0.05742
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.89590   12.90030  -0.00440   -0.03411
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19290   12.19340  -0.00050   -0.00410
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14970    9.15500  -0.00530   -0.05789
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.84320    9.84650  -0.00330   -0.03351
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.77380    9.77420  -0.00040   -0.00409
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.17750   11.18400  -0.00650   -0.05812
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.00820   12.01220  -0.00400   -0.03330
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.77940   11.77990  -0.00050   -0.00424
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.14990    9.15520  -0.00530   -0.05789
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.84370    9.84700  -0.00330   -0.03351
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.77420    9.77460  -0.00040   -0.00409
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.68000   14.64000   0.04000    0.27322
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.79000   13.79000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.88000   10.73000   0.15000    1.39795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32460   12.33940  -0.01480   -0.11994
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03040   12.03970  -0.00930   -0.07724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03250   11.03870  -0.00620   -0.05617
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60110    8.61140  -0.01030   -0.11961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65960    9.66710  -0.00750   -0.07758
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71690    9.72240  -0.00550   -0.05657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57280   11.58170  -0.00890   -0.07685
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82280   10.83570  -0.01290   -0.11905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01400   11.02020  -0.00620   -0.05626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00440   10.01200  -0.00760   -0.07591
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29330    9.30440  -0.01110   -0.11930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13620    9.14780  -0.01160   -0.12681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74350    9.74890  -0.00540   -0.05539
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.84650   12.85470  -0.00820   -0.06379
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31700   12.31950  -0.00250   -0.02029
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65710   11.65670   0.00040    0.00343
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21280    7.21730  -0.00450   -0.06235
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96650    8.96830  -0.00180   -0.02007
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65910    9.65880   0.00030    0.00311
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.04330   11.05030  -0.00700   -0.06335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67530   11.67490   0.00040    0.00343
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71120    9.71320  -0.00200   -0.02059
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.20330    9.20910  -0.00580   -0.06298
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86550    9.86520   0.00030    0.00304
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06880   12.06700   0.00180    0.01492
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82780   12.82200   0.00580    0.04523
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.69970   11.69170   0.00800    0.06842
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40460    9.40320   0.00140    0.01489
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02430   10.01970   0.00460    0.04591
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02560   10.01880   0.00680    0.06787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.09090   12.08540   0.00550    0.04551
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76780   10.76620   0.00160    0.01486
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.14770   11.14010   0.00760    0.06822
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98490    9.98340   0.00150    0.01502
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.57040    9.56890   0.00150    0.01568
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26450   10.25990   0.00460    0.04483
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76690    9.76020   0.00670    0.06865
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.38000   19.35000   0.03000    0.15504
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43930   13.42830   0.01100    0.08192
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.52530   10.52430   0.00100    0.00950
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56710   11.56300   0.00410    0.03546
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.41980   12.43500  -0.01520   -0.12224
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06850   11.06150   0.00700    0.06328
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14830    9.14740   0.00090    0.00984
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70940    9.70600   0.00340    0.03503
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51210    9.52380  -0.01170   -0.12285
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66530    9.65910   0.00620    0.06419
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28480    9.28390   0.00090    0.00969
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50770    9.50440   0.00330    0.03472
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38440   11.39830  -0.01390   -0.12195
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60700    9.60090   0.00610    0.06354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.66000   34.51000   0.15000    0.43466
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79220   11.79140   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71050    1.70800   0.00250    0.14637
國泰大中華基金                                                     19.42000   19.46000  -0.04000   -0.20555
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47530    0.47640  -0.00110   -0.23090
國泰小龍基金-新台幣                                                14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
國泰中小成長基金-美元I                                              1.35130    1.35330  -0.00200   -0.14779
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.02000   42.07000  -0.05000   -0.11885
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.32130    4.36710  -0.04580   -1.04875
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68670    0.69300  -0.00630   -0.90909
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73420    0.74090  -0.00670   -0.90431
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.55000   19.75000  -0.20000   -1.01266
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30160    2.30420  -0.00260   -0.11284
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.33020    0.33010   0.00010    0.03029
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.16020   10.16610  -0.00590   -0.05804
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17380    8.17860  -0.00480   -0.05869
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.36350    2.38450  -0.02100   -0.88069
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34150    0.34400  -0.00250   -0.72674
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.65200   10.74050  -0.08850   -0.82398
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34210    0.34170   0.00040    0.11706
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46440   10.46190   0.00250    0.02390
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.22350    4.25460  -0.03110   -0.73097
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60910    0.61270  -0.00360   -0.58756
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.10000   19.23000  -0.13000   -0.67603
國泰中港台基金-人民幣                                               3.15560    3.18540  -0.02980   -0.93552
國泰中港台基金-美元                                                 0.46070    0.46440  -0.00370   -0.79673
國泰中港台基金-新台幣                                              14.28000   14.41000  -0.13000   -0.90215
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.98000   26.93000   0.05000    0.18567
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.11000   33.08000   0.03000    0.09069
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45810   12.45790   0.00020    0.00161
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49330    0.49360  -0.00030   -0.06078
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.43000   14.45000  -0.02000   -0.13841
國泰全球資源基金-美元                                               0.16880    0.16890  -0.00010   -0.05921
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.33000    5.34000  -0.01000   -0.18727
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62350    0.62290   0.00060    0.09632
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.39000   19.39000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.89000   18.89000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88780    0.88610   0.00170    0.19185
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.50000   22.46000   0.04000    0.17809
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55310    2.55340  -0.00030   -0.01175
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37270    0.37220   0.00050    0.13434
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.32010    0.31970   0.00040    0.12512
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.54320   11.53720   0.00600    0.05201
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.91590    9.91070   0.00520    0.05247
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52980    0.52860   0.00120    0.22701
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40600    0.40540   0.00060    0.14800
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   32.69000   32.74000  -0.05000   -0.15272
國泰紐幣2021保本基金                                               12.85970   12.81700   0.04270    0.33315
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.23460   13.18820   0.04640    0.35183
國泰紐幣保本基金                                                   12.78500   12.74140   0.04360    0.34219
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.66000   22.68000  -0.02000   -0.08818
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.66000   22.68000  -0.02000   -0.08818
國泰富時中國A50基金                                                22.49000   22.33000   0.16000    0.71652
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.67720   42.62230   0.05490    0.12881
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.51000   21.41000   0.10000    0.46707
國泰新興市場基金-美元                                               0.40250    0.40270  -0.00020   -0.04966
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44190    2.44400  -0.00210   -0.08592
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50600    1.50730  -0.00130   -0.08625
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.36620   0.00020    0.05461
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.22810   0.00010    0.04384
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35700    0.35660   0.00040    0.11217
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10350   11.10190   0.00160    0.01441
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71860    6.71770   0.00090    0.01340
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.83000   36.76000   0.07000    0.19042
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35710    0.35720  -0.00010   -0.02800
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.92740   39.90990   0.01750    0.04385
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.53000   20.50000   0.03000    0.14634
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.85000   17.88000  -0.03000   -0.16779
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41640    0.41630   0.00010    0.02402
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57100   12.57130  -0.00030   -0.00239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56350   10.56190   0.00160    0.01515
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45230   10.45140   0.00090    0.00861
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58690   10.59540  -0.00850   -0.08022
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24420   10.24260   0.00160    0.01562
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17110   10.17010   0.00100    0.00983
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23750   10.24580  -0.00830   -0.08101
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.15540   10.15870  -0.00330   -0.03248
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.95080    9.94990   0.00090    0.00905
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.11620   10.11470   0.00150    0.01483
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95360    9.96110  -0.00750   -0.07529
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.15540   10.15860  -0.00320   -0.03150
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.94600    9.94510   0.00090    0.00905
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.11610   10.11460   0.00150    0.01483
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95360    9.96110  -0.00750   -0.07529
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42960   11.42880   0.00080    0.00700
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10720   10.09080   0.01640    0.16252
第一金大中華基金                                                   26.16000   26.16000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 32.30000   32.30000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.43000   13.57000  -0.14000   -1.03169
第一金中國世紀基金-美元                                             8.39020    8.46490  -0.07470   -0.88247
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.39050    8.46530  -0.07480   -0.88361
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.95000   10.05000  -0.10000   -0.99502
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76040    9.76430  -0.00390   -0.03994
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37420    8.37420   0.00000    0.00000
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29610   11.30060  -0.00450   -0.03982
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86240    9.86240   0.00000    0.00000
第一金中概平衡基金                                                 26.78000   26.82000  -0.04000   -0.14914
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32150   15.32130   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.64500  178.64200   0.00300    0.00168
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.95550    9.95100   0.00450    0.04522
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.95130    9.94680   0.00450    0.04524
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.59000    9.59010  -0.00010   -0.00104
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.61480    9.61490  -0.00010   -0.00104
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84120   10.83630   0.00490    0.04522
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.47830   10.47850  -0.00020   -0.00191
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.57070    9.53110   0.03960    0.41548
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.60710    6.57970   0.02740    0.41643
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.24950   10.27110  -0.02160   -0.21030
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.24980   10.27160  -0.02180   -0.21224
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.14020   11.16390  -0.02370   -0.21229
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.14200   11.16610  -0.02410   -0.21583
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
第一金亞洲科技基金                                                 18.13000   18.03000   0.10000    0.55463
第一金亞洲新興市場基金                                             13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.01620   10.01430   0.00190    0.01897
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.01620   10.01430   0.00190    0.01897
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.01660   10.02370  -0.00710   -0.07083
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.01660   10.02370  -0.00710   -0.07083
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.01620   10.01430   0.00190    0.01897
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01750   10.01540   0.00210    0.02097
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.01620   10.01430   0.00190    0.01897
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.01660   10.02370  -0.00710   -0.07083
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.01780   10.02480  -0.00700   -0.06983
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.01660   10.02370  -0.00710   -0.07083
第一金創新趨勢基金                                                 21.51000   21.51000   0.00000    0.00000
第一金電子基金                                                     32.94000   32.94000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.75000   18.72000   0.03000    0.16026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.78000    7.87000  -0.09000   -1.14358
統一大中華中小基金(美元)                                            7.12000    7.19000  -0.07000   -0.97357
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
統一大滿貫基金-A類型                                               33.48000   33.60000  -0.12000   -0.35714
統一大滿貫基金-I類型                                               33.48000   33.60000  -0.12000   -0.35714
統一大龍印基金                                                     14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.46000  -0.13000   -1.37421
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.79000    9.92000  -0.13000   -1.31048
統一中小基金                                                       23.17000   23.20000  -0.03000   -0.12931
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.90700    9.92190  -0.01490   -0.15017
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22180    9.21470   0.00710    0.07705
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.96640    8.96630   0.00010    0.00112
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.35090   12.36950  -0.01860   -0.15037
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44670   11.43780   0.00890    0.07781
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09330   11.09320   0.00010    0.00090
統一台灣動力基金                                                   17.52000   17.61000  -0.09000   -0.51107
統一全天候基金-A類型                                              105.21000  105.38000  -0.17000   -0.16132
統一全天候基金-I類型                                              105.77000  105.94000  -0.17000   -0.16047
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.25820    8.27270  -0.01450   -0.17528
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.97510    7.97100   0.00410    0.05144
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02080    8.02380  -0.00300   -0.03739
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.86930    8.88500  -0.01570   -0.17670
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.57330    8.56890   0.00440    0.05135
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61500    8.61830  -0.00330   -0.03829
統一全球債券組合基金                                               12.46260   12.45870   0.00390    0.03130
統一亞太基金                                                       25.21000   25.17000   0.04000    0.15892
統一亞洲大金磚基金                                                 12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       56.70000   56.71000  -0.01000   -0.01763
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73200   16.73170   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
統一強漢基金(美元)                                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
統一強漢基金(新台幣)                                               26.24000   26.26000  -0.02000   -0.07616
統一統信基金                                                       29.44000   29.47000  -0.03000   -0.10180
統一黑馬基金                                                       57.60000   57.56000   0.04000    0.06949
統一新亞洲科技能源基金                                             16.33000   16.33000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14530    8.14910  -0.00380   -0.04663
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.79140   10.79640  -0.00500   -0.04631
統一經建基金                                                       44.60000   44.65000  -0.05000   -0.11198
統一龍馬基金                                                       64.88000   65.06000  -0.18000   -0.27667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.00000   19.01000  -0.01000   -0.05260
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.28000   45.32000  -0.04000   -0.08826
野村中國機會基金                                                   14.42000   14.55000  -0.13000   -0.89347
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42760   10.42620   0.00140    0.01343
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.40630   10.40270   0.00360    0.03461
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.45300   10.46000  -0.00700   -0.06692
野村巴西基金                                                        7.14000    7.01000   0.13000    1.85449
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
野村台灣高股息基金                                                 25.24000   25.11000   0.13000    0.51772
野村台灣運籌基金                                                   35.83000   35.99000  -0.16000   -0.44457
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91880    9.92000  -0.00120   -0.01210
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.84700    9.84520   0.00180    0.01828
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.88470    9.88470   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45300   10.45440  -0.00140   -0.01339
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27540   10.27350   0.00190    0.01849
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06550   10.06550   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                       19.29000   19.33000  -0.04000   -0.20693
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.23550   10.23090   0.00460    0.04496
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.22890   10.22320   0.00570    0.05576
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14480   10.14490  -0.00010   -0.00099
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.47930   10.47470   0.00460    0.04392
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43890   10.43330   0.00560    0.05367
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.35690   10.35700  -0.00010   -0.00097
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14600   10.14600   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.79530   10.79040   0.00490    0.04541
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.71470   10.70890   0.00580    0.05416
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63310   10.63330  -0.00020   -0.00188
野村全球品牌基金                                                   29.99000   30.07000  -0.08000   -0.26605
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.92600   10.93880  -0.01280   -0.11701
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97440   10.97060   0.00380    0.03464
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75140   10.75060   0.00080    0.00744
野村成長基金                                                       30.05000   30.12000  -0.07000   -0.23240
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.58690    8.57650   0.01040    0.12126
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.59810    8.58680   0.01130    0.13160
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.82660    8.82080   0.00580    0.06575
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.79290    9.78110   0.01180    0.12064
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.65830    9.64550   0.01280    0.13270
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.90130    9.89480   0.00650    0.06569
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.34930   10.33930   0.01000    0.09672
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.27490   10.26730   0.00760    0.07402
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.18370   10.18190   0.00180    0.01768
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.76990    9.76180   0.00810    0.08298
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.79070    9.78350   0.00720    0.07359
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.91270    9.91130   0.00140    0.01413
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.18430   10.18270   0.00160    0.01571
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.87520   10.86360   0.01160    0.10678
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.74460   10.73670   0.00790    0.07358
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.87980   10.87820   0.00160    0.01471
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.25480   10.24960   0.00520    0.05073
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.25500   10.24830   0.00670    0.06538
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.19670   10.19570   0.00100    0.00981
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.68080    8.67900   0.00180    0.02074
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.30510    9.30030   0.00480    0.05161
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.17000    9.16430   0.00570    0.06220
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.19670   10.19570   0.00100    0.00981
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.97250   13.96970   0.00280    0.02004
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.09250   13.08580   0.00670    0.05120
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.60310   10.59650   0.00660    0.06228
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.57050   10.56950   0.00100    0.00946
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.55090   10.54800   0.00290    0.02749
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.56050   10.56020   0.00030    0.00284
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76330   10.76210   0.00120    0.01115
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72540   10.72220   0.00320    0.02984
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70380   10.70340   0.00040    0.00374
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67880   10.67680   0.00200    0.01873
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.63150   10.62760   0.00390    0.03670
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76400   10.76900  -0.00500   -0.04643
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40700   10.40120   0.00580    0.05576
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.53970   11.53120   0.00850    0.07371
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.96170   10.95220   0.00950    0.08674
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74210   10.73620   0.00590    0.05495
野村泰國基金                                                       44.90000   45.49000  -0.59000   -1.29699
野村高科技基金                                                     10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
野村貨幣市場基金                                                   16.33690   16.33670   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.84000   15.86000  -0.02000   -0.12610
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37630   10.37780  -0.00150   -0.01445
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28590   10.27120   0.01470    0.14312
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41490   10.40950   0.00540    0.05188
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.38170   10.38650  -0.00480   -0.04621
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.33470   10.33670  -0.00200   -0.01935
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.33330   10.33710  -0.00380   -0.03676
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.69330   10.69810  -0.00480   -0.04487
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61420   10.61630  -0.00210   -0.01978
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66180   10.66580  -0.00400   -0.03750
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.26550   10.25560   0.00990    0.09653
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.27300   10.26100   0.01200    0.11695
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.17730   10.16940   0.00790    0.07768
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.79240   10.78200   0.01040    0.09646
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.75210   10.73940   0.01270    0.11826
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.65740   10.64900   0.00840    0.07888
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65720   10.65040   0.00680    0.06385
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.05240    8.04730   0.00510    0.06338
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.39310   12.38520   0.00790    0.06379
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41080   10.40900   0.00180    0.01729
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55150   10.55470  -0.00320   -0.03032
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37710   10.37240   0.00470    0.04531
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46250   10.46710  -0.00460   -0.04395
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41180   10.40610   0.00570    0.05478
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41120   10.40930   0.00190    0.01825
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55190   10.55500  -0.00310   -0.02937
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37780   10.37300   0.00480    0.04627
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46640   10.47100  -0.00460   -0.04393
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41070   10.40500   0.00570    0.05478
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45400   10.45230   0.00170    0.01626
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59180   10.59630  -0.00450   -0.04247
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41950   10.41500   0.00450    0.04321
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50560   10.51040  -0.00480   -0.04567
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45470   10.44910   0.00560    0.05359
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45400   10.45230   0.00170    0.01626
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59200   10.59640  -0.00440   -0.04152
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.42420   10.41960   0.00460    0.04415
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52110   10.52600  -0.00490   -0.04655
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45530   10.44970   0.00560    0.05359
野村精選貨幣市場基金                                               12.11310   12.11300   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
野村積極成長基金                                                   12.73000   12.76000  -0.03000   -0.23511
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.68000   35.83000  -0.15000   -0.41864
野村鴻利基金                                                       23.16000   23.21000  -0.05000   -0.21542
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90150   16.90130   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.37000   19.45000  -0.08000   -0.41131
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.33000   14.26000   0.07000    0.49088
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.76310   10.76120   0.00190    0.01766
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.09710   14.09470   0.00240    0.01703
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77450   10.77860  -0.00410   -0.03804
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70940   10.69830   0.01110    0.10375
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55230   10.55990  -0.00760   -0.07197
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46130   10.45420   0.00710    0.06792
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.03490   10.04380  -0.00890   -0.08861
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.13080   10.12470   0.00610    0.06025
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01650   10.02070  -0.00420   -0.04191
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.30550   10.30790  -0.00240   -0.02328
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45450   10.45310   0.00140    0.01339
凱基台商天下基金                                                   13.33000   13.38000  -0.05000   -0.37369
凱基台灣精五門基金                                                 21.07000   21.05000   0.02000    0.09501
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.80230   42.85940  -0.05710   -0.13323
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.65000   12.69000  -0.04000   -0.31521
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.42870   11.44290  -0.01420   -0.12409
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59360   11.59340   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       28.16000   28.13000   0.03000    0.10665
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.52000   17.47000   0.05000    0.28620
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.58450   16.51700   0.06750    0.40867
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.76000    7.76000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                    32.52000   32.40000   0.12000    0.37037
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19500    0.19600  -0.00100   -0.51020
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.07000    6.11000  -0.04000   -0.65466
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.03000    6.04000  -0.01000   -0.16556
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.38000   48.14000   0.24000    0.49855
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.17050   12.22650  -0.05600   -0.45802
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.25020   11.29720  -0.04700   -0.41603
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.89990   10.94460  -0.04470   -0.40842
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.34180   10.38940  -0.04760   -0.45816
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.47940    9.51910  -0.03970   -0.41706
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.19370    9.23140  -0.03770   -0.40839
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.81270   20.82890  -0.01620   -0.07778
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63530   11.63450   0.00080    0.00688
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72830   10.72080   0.00750    0.06996
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.82180   13.83090  -0.00910   -0.06579
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02320    2.02300   0.00020    0.00989
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.50590    9.51220  -0.00630   -0.06623
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.44140    1.44130   0.00010    0.00694
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37400   12.37080   0.00320    0.02587
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80370    1.80280   0.00090    0.04992
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.38000   10.37730   0.00270    0.02602
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53400    1.53320   0.00080    0.05218
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.01000   15.04000  -0.03000   -0.19947
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.36000   19.29000   0.07000    0.36288
富邦日本東証基金                                                   20.52000   20.49000   0.03000    0.14641
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.02000   46.89000   0.13000    0.27724
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.18000   47.09000   0.09000    0.19112
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.15000   52.12000   0.03000    0.05756
富邦台灣心基金                                                     21.48000   21.56000  -0.08000   -0.37106
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.60000   46.57000   0.03000    0.06442
富邦台灣科技指數基金                                               53.92000   54.00000  -0.08000   -0.14815
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32190    0.32100   0.00090    0.28037
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.40000   25.32000   0.08000    0.31596
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.93000   31.79000   0.14000    0.44039
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70560   15.70540   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.36000   18.28000   0.08000    0.43764
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.19810   41.21140  -0.01330   -0.03227
富邦長紅基金                                                       59.94000   60.16000  -0.22000   -0.36569
富邦科技基金                                                       23.71000   23.73000  -0.02000   -0.08428
富邦恒生國企ETF基金                                                21.30000   21.34000  -0.04000   -0.18744
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.32000   13.29000   0.03000    0.22573
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.51000   28.67000  -0.16000   -0.55807
富邦高成長基金                                                     23.18000   23.26000  -0.08000   -0.34394
富邦基金A類型                                                      13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
富邦基金I類型                                                      13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
富邦深証100基金                                                    10.65000   10.52000   0.13000    1.23574
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.42000   21.41000   0.01000    0.04671
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.33080   10.25710   0.07370    0.71853
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.00220   10.93350   0.06870    0.62834
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.64430    9.57550   0.06880    0.71850
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.26620   10.20210   0.06410    0.62830
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.71000   18.62000   0.09000    0.48335
富邦精準基金                                                       43.71000   43.86000  -0.15000   -0.34200
富邦精銳中小基金                                                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.70000   17.70000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.56000   21.55000   0.01000    0.04640
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.13000    7.14000  -0.01000   -0.14006
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.97000   15.93000   0.04000    0.25110
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.80280   10.82870  -0.02590   -0.23918
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.59030   10.58950   0.00080    0.00755
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.81420   10.82670  -0.01250   -0.11546
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.27860   10.30330  -0.02470   -0.23973
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.02960   10.02890   0.00070    0.00698
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.22650   10.23840  -0.01190   -0.11623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.32000   31.25000   0.07000    0.22400
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.18230   10.17500   0.00730    0.07174
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.17030   10.16240   0.00790    0.07774
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.99120    9.98390   0.00730    0.07312
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.51190   10.50430   0.00760    0.07235
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.51420   10.50610   0.00810    0.07710
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.33300   10.32550   0.00750    0.07264
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.61320    8.60840   0.00480    0.05576
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.33490    9.32980   0.00510    0.05466
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87990    8.87590   0.00400    0.04507
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.43390   10.42800   0.00590    0.05658
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.51470   10.50900   0.00570    0.05424
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.03090   10.02630   0.00460    0.04588
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.17820   10.17380   0.00440    0.04325
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68960    8.68440   0.00520    0.05988
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.99970    9.99390   0.00580    0.05804
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.26290    9.25820   0.00470    0.05077
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.54340   11.53680   0.00660    0.05721
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.37170   11.36510   0.00660    0.05807
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.65650   10.65000   0.00650    0.06103
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.46260    9.45790   0.00470    0.04969
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.81000   15.81000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.95430    8.95470  -0.00040   -0.00447
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.88490    9.88540  -0.00050   -0.00506
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.36830    9.36960  -0.00130   -0.01387
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.83590   10.83630  -0.00040   -0.00369
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.88500   10.88560  -0.00060   -0.00551
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.37980   10.38140  -0.00160   -0.01541
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.51460    9.51600  -0.00140   -0.01471
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.27000    9.40000  -0.13000   -1.38298
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.94000   10.06000  -0.12000   -1.19284
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.81000    8.93000  -0.12000   -1.34378
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.81000    7.88000  -0.07000   -0.88832
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19250   10.19780  -0.00530   -0.05197
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55370    9.55250   0.00120    0.01256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08180    9.08450  -0.00270   -0.02972
富蘭克林華美中華基金                                               11.33000   11.46000  -0.13000   -1.13438
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.01000   21.93000   0.08000    0.36480
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.14000   22.03000   0.11000    0.49932
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.25980    8.25500   0.00480    0.05815
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.35890    9.34770   0.01120    0.11982
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.44740   10.43500   0.01240    0.11883
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.14400   13.13640   0.00760    0.05785
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.51170   13.50540   0.00630    0.04665
富蘭克林華美第一富基金                                             38.77000   38.57000   0.20000    0.51854
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35050   10.35030   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.17690   10.15810   0.01880    0.18507
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.17690   10.15810   0.01880    0.18507
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.06610   10.04960   0.01650    0.16419
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.06600   10.04960   0.01640    0.16319
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.12930   10.10630   0.02300    0.22758
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.12920   10.10630   0.02290    0.22659
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.12920   10.10620   0.02300    0.22758
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.21900   10.20420   0.01480    0.14504
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.21900   10.20410   0.01490    0.14602
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.21900   10.20410   0.01490    0.14602
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.83510    6.83960  -0.00450   -0.06579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.97570   10.95770   0.01800    0.16427
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62320    9.61380   0.00940    0.09778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64610   11.63460   0.01150    0.09884
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82700    6.82260   0.00440    0.06449
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02840    9.01700   0.01140    0.12643
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.67770   10.66410   0.01360    0.12753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.05070   11.04360   0.00710    0.06429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86710   11.86640   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.99050   39.05020  -0.05970   -0.15288
復華大中華中小策略基金                                              9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
復華中小精選基金                                                   66.51000   66.65000  -0.14000   -0.21005
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.07000   10.20000  -0.13000   -1.27451
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.06000    9.17000  -0.11000   -1.19956
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
復華台灣智能基金                                                   11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
復華全方位基金                                                     29.57000   29.53000   0.04000    0.13546
復華全球平衡基金-美元                                               9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.94000   20.01000  -0.07000   -0.34983
復華全球債券基金                                                   14.94280   14.93640   0.00640    0.04285
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.49220   13.49200   0.00020    0.00148
復華亞太成長基金                                                   12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
復華東協世紀基金                                                   12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
復華南非幣長期收益基金B                                             8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
復華南非幣短期收益基金A                                            14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
復華恒生基金                                                       22.33000   22.35000  -0.02000   -0.08949
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.02000    8.00000   0.02000    0.25000
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.05000   33.21000  -0.16000   -0.48178
復華神盾基金                                                       26.01390   26.04290  -0.02900   -0.11135
復華高成長基金                                                     69.00000   69.21000  -0.21000   -0.30342
復華高益策略組合基金                                               13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
復華貨幣市場基金                                                   14.45550   14.45530   0.00020    0.00138
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.11000   49.99000   0.12000    0.24005
復華復華基金                                                       21.58000   21.64000  -0.06000   -0.27726
復華華人世紀基金                                                   16.95000   17.01000  -0.06000   -0.35273
復華傳家二號基金                                                   31.15400   31.18960  -0.03560   -0.11414
復華傳家基金                                                       22.50110   22.50350  -0.00240   -0.01067
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.99000   15.98000   0.01000    0.06258
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
復華滬深300 A股基金                                                24.30000   24.18000   0.12000    0.49628
復華數位經濟基金                                                   46.82000   46.81000   0.01000    0.02136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18490    9.18700  -0.00210   -0.02286
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25940    8.25160   0.00780    0.09453
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30160    8.30120   0.00040    0.00482
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.98030   11.98310  -0.00280   -0.02337
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80230   10.79200   0.01030    0.09544
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98290   10.98230   0.00060    0.00546
景順主流基金                                                       17.70000   17.62000   0.08000    0.45403
景順台灣科技基金                                                   30.69000   30.55000   0.14000    0.45827
景順全球科技基金                                                   24.30000   24.31000  -0.01000   -0.04114
景順全球康健基金                                                   20.17000   20.20000  -0.03000   -0.14851
景順貨幣市場基金                                                   15.99060   15.99050   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.06000   31.95000   0.11000    0.34429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66250    8.65400   0.00850    0.09822
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00870    8.00190   0.00680    0.08498
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.48000   11.46870   0.01130    0.09853
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59110   10.58210   0.00900    0.08505
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64110    9.66120  -0.02010   -0.20805
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92010    9.94980  -0.02970   -0.29850
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.16680   10.18810  -0.02130   -0.20907
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46520   10.49650  -0.03130   -0.29819
華南永昌永昌基金                                                   19.99000   20.07000  -0.08000   -0.39860
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.03550   15.03040   0.00510    0.03393
華南永昌全球精品基金                                               17.43000   17.43000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27720   16.27700   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.96450   25.00590  -0.04140   -0.16556
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98740   11.98720   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74960   10.74890   0.00070    0.00651
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78320   10.77630   0.00690    0.06403
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96460    9.96390   0.00070    0.00703
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92750    9.92120   0.00630    0.06350
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60310   10.60170   0.00140    0.01321
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56560   10.55820   0.00740    0.07009
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94960    9.94830   0.00130    0.01307
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85650    9.84960   0.00690    0.07005
華頓中小型基金                                                     20.82000   20.84000  -0.02000   -0.09597
華頓台灣基金                                                       22.66000   22.63000   0.03000    0.13257
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56760   11.56750   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               18.40000   18.38000   0.02000    0.10881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.80110    2.81330  -0.01220   -0.43365
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.67160   12.72320  -0.05160   -0.40556
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40740    0.40870  -0.00130   -0.31808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.09830   12.12890  -0.03060   -0.25229
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.09830   12.12890  -0.03060   -0.25229
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.71120   10.73900  -0.02780   -0.25887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.88050   10.90510  -0.02460   -0.22558
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.88050   10.90510  -0.02460   -0.22558
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.57000    9.59170  -0.02170   -0.22624
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.01040   11.02540  -0.01500   -0.13605
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.01040   11.02540  -0.01500   -0.13605
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.69910    9.71000  -0.01090   -0.11226
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65050    2.65340  -0.00290   -0.10929
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07080    2.07340  -0.00260   -0.12540
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.26040   12.26050  -0.00010   -0.00082
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50630    9.50630   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38480    0.38480   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30220    0.30190   0.00030    0.09937
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.56000    3.58000  -0.02000   -0.55866
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.10000   16.19000  -0.09000   -0.55590
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.54000   24.54000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.79000   25.80000  -0.01000   -0.03876
匯豐成功基金                                                       44.79000   44.68000   0.11000    0.24620
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.69850    2.70350  -0.00500   -0.18495
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36450    2.36950  -0.00500   -0.21101
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99620   12.00960  -0.01340   -0.11158
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05850    8.07170  -0.01320   -0.16353
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39330    0.39360  -0.00030   -0.07622
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33760    0.33790  -0.00030   -0.08878
匯豐金磚動力基金                                                   15.61000   15.57000   0.04000    0.25690
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01060   15.01050   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.47000    5.50000  -0.03000   -0.54545
匯豐新鑽動力基金                                                   10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.67690    5.67130   0.00560    0.09874
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.53000    9.52450   0.00550    0.05775
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.01000   53.01000   0.00000    0.00000
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.01000   53.01000   0.00000    0.00000
匯豐龍騰電子基金                                                   36.86000   36.87000  -0.01000   -0.02712
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83390   12.83400  -0.00010   -0.00078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.13000   18.10000   0.03000    0.16575
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
新光中國成長基金(美元)                                              9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.37280   11.38290  -0.01010   -0.08873
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38960   10.38270   0.00690    0.06646
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.81180   10.80490   0.00690    0.06386
新光台灣富貴基金                                                   23.66000   23.67000  -0.01000   -0.04225
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.71150   40.62970   0.08180    0.20133
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50480   15.50460   0.00020    0.00129
新光亞洲精選基金-美金                                              22.03000   21.98000   0.05000    0.22748
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.52000   22.46000   0.06000    0.26714
新光店頭基金                                                       22.75000   22.74000   0.01000    0.04398
新光特選內需收益ETF基金                                            21.47000   21.42000   0.05000    0.23343
新光創新科技基金                                                   13.09000   13.13000  -0.04000   -0.30465
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.40480   10.39510   0.00970    0.09331
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.68340   10.68290   0.00050    0.00468
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.18080   10.18030   0.00050    0.00491
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.50770    9.49870   0.00900    0.09475
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73430    9.73380   0.00050    0.00514
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26460    9.26420   0.00040    0.00432
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.85810   10.83910   0.01900    0.17529
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.75090    9.73400   0.01690    0.17362
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.70510   10.68470   0.02040    0.19093
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.73400    9.71550   0.01850    0.19042
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.79990    9.78160   0.01830    0.18709
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.77800   10.75810   0.01990    0.18498
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.10330   15.08360   0.01970    0.13061
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.81300    8.80150   0.01150    0.13066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.22080   41.20680   0.01400    0.03397
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.72330   40.69410   0.02920    0.07175
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47030   11.46940   0.00090    0.00785
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27000   10.25530   0.01470    0.14334
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.01210   13.13610  -0.12400   -0.94396
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.72920    9.79740  -0.06820   -0.69610
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
群益大印度基金-人民幣                                              14.16370   14.15200   0.01170    0.08267
群益大印度基金-美元                                                13.32520   13.28100   0.04420    0.33281
群益大印度基金-新臺幣                                              12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
群益中小型股基金                                                   45.71000   45.58000   0.13000    0.28521
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.31690   10.37040  -0.05350   -0.51589
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.58190    9.60760  -0.02570   -0.26750
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.06310    9.09550  -0.03240   -0.35622
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.76090    8.80630  -0.04540   -0.51554
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.13580    8.15750  -0.02170   -0.26601
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.69610    7.72360  -0.02750   -0.35605
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.62170   10.62610  -0.00440   -0.04141
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.68380   11.68860  -0.00480   -0.04107
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.27720   11.27740  -0.00020   -0.00177
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42910   10.43780  -0.00870   -0.08335
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.41130    8.51060  -0.09930   -1.16678
群益中國新機會基金N-美元                                            7.72680    7.79850  -0.07170   -0.91941
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.33000    8.41000  -0.08000   -0.95125
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.45940    7.54740  -0.08800   -1.16596
群益中國新機會基金-美元                                             8.26130    8.33800  -0.07670   -0.91988
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.95000    8.03000  -0.08000   -0.99626
群益平衡王基金                                                     19.75110   19.77640  -0.02530   -0.12793
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.53000    6.52000   0.01000    0.15337
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.26280   11.26520  -0.00240   -0.02130
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77200    7.77360  -0.00160   -0.02058
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.52000   12.39000   0.13000    1.04923
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.48570   11.45250   0.03320    0.28989
群益印度中小基金N-美元                                              9.64560    9.59370   0.05190    0.54098
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
群益印度中小基金-人民幣                                            15.54910   15.50410   0.04500    0.29025
群益印度中小基金-美元                                              13.79580   13.72160   0.07420    0.54075
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.09000   16.01000   0.08000    0.49969
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
群益多重資產組合基金                                               15.68000   15.69000  -0.01000   -0.06373
群益安家基金                                                       24.52830   24.59140  -0.06310   -0.25659
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15500   16.15470   0.00030    0.00186
群益亞太中小基金                                                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.91000   16.87000   0.04000    0.23711
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58770   10.58980  -0.00210   -0.01983
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83350    7.83510  -0.00160   -0.02042
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.28640   10.28840  -0.00200   -0.01944
群益店頭市場基金                                                   93.43000   93.71000  -0.28000   -0.29879
群益東方盛世基金                                                    8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
群益東協成長基金-人民幣                                            13.67870   13.72270  -0.04400   -0.32064
群益東協成長基金-美元                                              12.01110   12.01960  -0.00850   -0.07072
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.90600   11.91410  -0.00810   -0.06799
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.22650   11.22320   0.00330    0.02940
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65020   10.65520  -0.00500   -0.04693
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77270    9.77940  -0.00670   -0.06851
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.21850    9.21580   0.00270    0.02930
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74320    8.74720  -0.00400   -0.04573
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01270   11.01780  -0.00510   -0.04629
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56360    9.57010  -0.00650   -0.06792
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.38220    9.37940   0.00280    0.02985
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76740    9.77190  -0.00450   -0.04605
群益長安基金                                                       29.31000   29.40000  -0.09000   -0.30612
群益真善美基金                                                     15.63350   15.63690  -0.00340   -0.02174
群益馬拉松基金                                                    118.07000  118.29000  -0.22000   -0.18598
群益深証中小板基金                                                 12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
群益創新科技基金                                                   32.32000   32.33000  -0.01000   -0.03093
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.57680    9.65700  -0.08020   -0.83049
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.81770    8.86940  -0.05170   -0.58290
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.42930   10.51660  -0.08730   -0.83012
群益華夏盛世基金-美元                                               9.72250    9.77950  -0.05700   -0.58285
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.16000   16.27000  -0.11000   -0.67609
群益奧斯卡基金                                                     29.05000   29.16000  -0.11000   -0.37723
群益新興金鑽基金-美元                                              11.87020   11.82780   0.04240    0.35848
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
群益葛萊美基金                                                     23.28000   23.30000  -0.02000   -0.08584
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.78000    7.79000  -0.01000   -0.12837
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.03000   14.00000   0.03000    0.21429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.81000   29.82000  -0.01000   -0.03353
德信中國精選成長基金                                               12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
德信台灣主流中小基金                                               19.38000   19.40000  -0.02000   -0.10309
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98210   11.98190   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.44000   32.28000   0.16000    0.49566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.89220   10.92060  -0.02840   -0.26006
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.79150   10.81780  -0.02630   -0.24312
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71230   11.71210   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74130   10.75770  -0.01640   -0.15245
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.24220   16.26780  -0.02560   -0.15737
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.36120    8.36920  -0.00800   -0.09559
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.31530   11.31570  -0.00040   -0.00353
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.29490   12.29370   0.00120    0.00976
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.18170   14.19530  -0.01360   -0.09581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.62000   17.63000  -0.01000   -0.05672
摩根中小基金                                                       22.31000   22.33000  -0.02000   -0.08957
摩根中國A股基金                                                    15.41000   15.57000  -0.16000   -1.02762
摩根中國A股基金(美元)                                              12.00000   12.11000  -0.11000   -0.90834
摩根中國亮點基金                                                   13.33000   13.39000  -0.06000   -0.44810
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.89860   11.90250  -0.00390   -0.03277
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.17220   13.18000  -0.00780   -0.05918
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.09340   10.08960   0.00380    0.03766
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.81790   13.82230  -0.00440   -0.03183
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.91960   15.92890  -0.00930   -0.05838
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                   50.16000   50.08000   0.08000    0.15974
摩根平衡基金                                                       27.87000   27.84000   0.03000    0.10776
摩根全球平衡基金                                                   16.51660   16.49420   0.02240    0.13581
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.61500    9.61470   0.00030    0.00312
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74930   10.74860   0.00070    0.00651
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.16150   10.15790   0.00360    0.03544
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.76820   11.76790   0.00030    0.00255
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.50090   10.49710   0.00380    0.03620
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      11.04560   11.04060   0.00500    0.04529
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.56160   14.55500   0.00660    0.04535
摩根亞洲基金                                                       60.79000   60.65000   0.14000    0.23083
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.61110    8.61030   0.00080    0.00929
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.16280   10.15970   0.00310    0.03051
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.99290    8.98870   0.00420    0.04673
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.05030   13.04910   0.00120    0.00920
摩根東方內需機會基金                                               19.24000   19.20000   0.04000    0.20833
摩根東方科技基金                                                   32.21000   32.14000   0.07000    0.21780
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
摩根金龍收成基金                                                   22.56000   22.63000  -0.07000   -0.30932
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12940   15.12920   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.41000   14.34000   0.07000    0.48815
摩根新金磚五國基金                                                 13.21000   13.11000   0.10000    0.76278
摩根新絲路基金                                                      9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
摩根新興35基金                                                     14.05000   14.00000   0.05000    0.35714
摩根新興日本基金                                                   23.71000   23.62000   0.09000    0.38103
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.48400    7.47600   0.00800    0.10701
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.88890    9.87770   0.01120    0.11339
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.72140    9.70770   0.01370    0.14113
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.45150   11.43920   0.01230    0.10753
摩根新興科技基金                                                   52.72000   52.81000  -0.09000   -0.17042
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       9.01800    8.99320   0.02480    0.27576
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.73410    9.70260   0.03150    0.32466
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.18090    9.14850   0.03240    0.35416
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.70770   10.67810   0.02960    0.27720
摩根龍揚基金                                                       33.70000   33.80000  -0.10000   -0.29586
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35710    9.35700   0.00010    0.00107
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54080   11.54060   0.00020    0.00173
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.21000   21.27000  -0.06000   -0.28209
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61290   12.61280   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.67640   10.68560  -0.00920   -0.08610
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69800   10.69040   0.00760    0.07109
聯邦中國龍基金                                                     25.57000   25.55000   0.02000    0.07828
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75650   12.75150   0.00500    0.03921
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89680   11.89570   0.00110    0.00925
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79780   10.80340  -0.00560   -0.05184
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.54530   10.54180   0.00350    0.03320
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.89040    9.88960   0.00080    0.00809
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.96980    8.97450  -0.00470   -0.05237
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.91780   22.94580  -0.02800   -0.12203
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21930   13.21910   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.91930   16.91750   0.00180    0.01064
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.83060   12.79700   0.03360    0.26256
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.47870   12.48420  -0.00550   -0.04406
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.87760   11.88290  -0.00530   -0.04460
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40590   12.40070   0.00520    0.04193
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57370   11.57910  -0.00540   -0.04664
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61750   10.61260   0.00490    0.04617
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72550    8.72950  -0.00400   -0.04582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.58000   35.57000   0.01000    0.02811
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.60000   18.72000  -0.12000   -0.64103
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.72000   18.81000  -0.09000   -0.47847
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
聯博貨幣市場基金                                                   15.03560   15.03550   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16650   11.16820  -0.00170   -0.01522
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.02400   14.01950   0.00450    0.03210
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57950    7.58060  -0.00110   -0.01451
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.20910   10.21650  -0.00740   -0.07243
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.65150   10.65530  -0.00380   -0.03566
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21970   10.21450   0.00520    0.05091
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24020   10.24160  -0.00140   -0.01367
瀚亞中小型股基金                                                   20.16000   20.19000  -0.03000   -0.14859
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.71000   12.80000  -0.09000   -0.70313
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.43000   13.52000  -0.09000   -0.66568
瀚亞巴西基金                                                        6.34000    6.17000   0.17000    2.75527
瀚亞外銷基金                                                       39.12000   39.16000  -0.04000   -0.10215
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.21000   12.23000  -0.02000   -0.16353
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.60720   10.58680   0.02040    0.19269
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91050    9.90560   0.00490    0.04947
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.82090    9.79450   0.02640    0.26954
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90490    9.88580   0.01910    0.19321
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.33000   15.29000   0.04000    0.26161
瀚亞印度基金-美元                                                  14.47000   14.40000   0.07000    0.48611
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.36000   32.23000   0.13000    0.40335
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.95000   13.87000   0.08000    0.57678
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.35000   15.33000   0.02000    0.13046
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.13000    7.11000   0.02000    0.28129
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.04050   15.03910   0.00140    0.00931
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.75740   10.76180  -0.00440   -0.04089
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.40920   10.39870   0.01050    0.10097
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.77510   12.77390   0.00120    0.00939
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.40000   20.33000   0.07000    0.34432
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62070   13.62060   0.00010    0.00073
瀚亞高科技基金                                                     56.59000   56.61000  -0.02000   -0.03533
瀚亞理財通基金                                                     26.39000   26.40000  -0.01000   -0.03788
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞菁華基金                                                       21.22000   21.24000  -0.02000   -0.09416
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.20850   14.16210   0.04640    0.32764
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.43660    9.40580   0.03080    0.32746
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.07560   11.08330  -0.00770   -0.06947
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.41990   11.50630  -0.08640   -0.75089
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.39300   10.38690   0.00610    0.05873
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.63090   10.62160   0.00930    0.08756
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.32800    8.33370  -0.00570   -0.06840
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.07680    8.13800  -0.06120   -0.75203
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.97270    8.95940   0.01330    0.14845
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.43460    8.42970   0.00490    0.05813
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.15420    8.14700   0.00720    0.08838
瀚亞電通網基金                                                     14.77000   14.78000  -0.01000   -0.06766
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16880   14.17060  -0.00180   -0.01270
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.69280   10.71960  -0.02680   -0.25001
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.99180    9.98700   0.00480    0.04806
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.61110   11.61250  -0.00140   -0.01206
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.21410   10.23980  -0.02570   -0.25098
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.08880   10.09000  -0.00120   -0.01189
瀚亞歐洲基金                                                       10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞