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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/07/05  108/07/04  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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瀚亞巴西基金                                                      6.34000    6.17000   0.17000    2.75527
元大巴西指數基金                                                  7.46000    7.30400   0.15600    2.13582
野村巴西基金                                                      7.14000    7.01000   0.13000    1.85449
保德信拉丁美洲基金                                                7.75000    7.61000   0.14000    1.83968
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.88000   10.73000   0.15000    1.39795
富邦深証100基金                                                  10.65000   10.52000   0.13000    1.23574
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.52000   12.39000   0.13000    1.04923
摩根新金磚五國基金                                               13.21000   13.11000   0.10000    0.76278
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.33080   10.25710   0.07370    0.71853
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.64430    9.57550   0.06880    0.71850
國泰富時中國A50基金                                              22.49000   22.33000   0.16000    0.71652
安聯台灣科技基金                                                 51.09000   50.74000   0.35000    0.68979
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.45000    7.40000   0.05000    0.67568
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           11.00220   10.93350   0.06870    0.62834
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.26620   10.20210   0.06410    0.62830
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.66000    6.62000   0.04000    0.60423
台新中國通基金                                                   44.88000   44.62000   0.26000    0.58270
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.95000   13.87000   0.08000    0.57678
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
第一金亞洲科技基金                                               18.13000   18.03000   0.10000    0.55463
群益印度中小基金N-美元                                            9.64560    9.59370   0.05190    0.54098
群益印度中小基金-美元                                            13.79580   13.72160   0.07420    0.54075
富蘭克林華美第一富基金                                           38.77000   38.57000   0.20000    0.51854
野村台灣高股息基金                                               25.24000   25.11000   0.13000    0.51772
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.34600   10.29400   0.05200    0.50515
群益深証中小板基金                                               12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.09000   16.01000   0.08000    0.49969
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.14000   22.03000   0.11000    0.49932
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