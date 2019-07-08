[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/05 108/07/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞巴西基金 6.34000 6.17000 0.17000 2.75527 元大巴西指數基金 7.46000 7.30400 0.15600 2.13582 野村巴西基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449 保德信拉丁美洲基金 7.75000 7.61000 0.14000 1.83968 柏瑞拉丁美洲基金 10.88000 10.73000 0.15000 1.39795 富邦深証100基金 10.65000 10.52000 0.13000 1.23574 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923 摩根新金磚五國基金 13.21000 13.11000 0.10000 0.76278 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.33080 10.25710 0.07370 0.71853 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64430 9.57550 0.06880 0.71850 國泰富時中國A50基金 22.49000 22.33000 0.16000 0.71652 安聯台灣科技基金 51.09000 50.74000 0.35000 0.68979 柏瑞五國金勢力建設基金 7.45000 7.40000 0.05000 0.67568 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.00220 10.93350 0.06870 0.62834 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.26620 10.20210 0.06410 0.62830 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.66000 6.62000 0.04000 0.60423 台新中國通基金 44.88000 44.62000 0.26000 0.58270 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.95000 13.87000 0.08000 0.57678 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 第一金亞洲科技基金 18.13000 18.03000 0.10000 0.55463 群益印度中小基金N-美元 9.64560 9.59370 0.05190 0.54098 群益印度中小基金-美元 13.79580 13.72160 0.07420 0.54075 富蘭克林華美第一富基金 38.77000 38.57000 0.20000 0.51854 野村台灣高股息基金 25.24000 25.11000 0.13000 0.51772 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34600 10.29400 0.05200 0.50515 群益深証中小板基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 群益印度中小基金-新臺幣 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.14000 22.03000 0.11000 0.49932 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------