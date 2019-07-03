科技ETF十年多來最強漲勢 但這一檔還能再漲50%！

今年上半年科技精選 ETF (XLK-US) 漲幅 26%，為 1998 年以來最棒的半年度表現，其中微軟 (MSFT-US)、超微 (AMD-US)、Paypal (PYPL-US)、MasterCard (MA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 更是其中強檔個股。

但 Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 認為，這其中有一檔科技股的漲勢才剛起頭罷了。

「如果出現任何形式的貿易協議，看一下 AMD 圖表，這檔很明確處於上升趨勢，如果收盤價高於 33.50 美元，就會是很棒的上行突破，可以看到這檔目標能上漲至 45 美元左右。」

如果上漲至 45 美元，則意味 AMD 還有近 50% 漲幅，但該股今年迄今已上漲 65%。

但 Johnson 警告，並非所有迄今表現好的科技股都還能再漲。

「如果看疲弱的那邊，我會點名 PayPal，這檔一直處於明確的上升趨勢，但最近的漲勢卻不夠強勁，不像能推進到上升渠道內那樣。它走勢像一個平底鍋，我會找個時機點獲利了結 PayPal。」

Federated Investors 的投資組合經理 Steve Chiavarone 表示，就算科技股已經強勢走漲 6 個月了，但他還是看多科技股的成長。

「由於市場處於高點，我們已經將一些認為等權重的股票獲利了結，但我們選擇獲利了結的標準是基於估值端、國際方面，尤其不挑選成長股。」

iShares S&P 500 成長 ETF (IVW-US) 持有 AMD、微軟和思科等股，今年迄今漲幅 19%，而 iShares S&P 500 價值 ETF (IVE-US) 同期漲幅 15%。

Chiavarone 表示，「這些公司真的是走在我們最常談論的最前線，就是數位革命。從 AMD、PayPal 到微軟、蘋果、MasterCard，這些公司某形式都與這一點緊扣，無論是行動支付或者大數據或者 AI，我們認為這個主題將持續很長一段時間，我們喜歡這個產業。」