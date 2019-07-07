陶冬：美非農一鳴驚人 馬克宏暗度陳倉

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，美國 6 月非農就業數據顯示，該國經濟情勢並不差，短期內陷入衰退的機率低，預估聯準會 (Fed) 在未來 6 個月內，至多降息 2 次。

以下為部落格全文：

上周多數時間，風險資產圍繞著前一周的兩大主題乘風破浪，貿易談判顯露曙光、Fed 降息在即，美國 S&P500 再創新紀錄，美國兩年期國債利率走出本週期低位，德國十年期又見更低的負利率。然而，星期五的美國非農就業資料如同平地驚雷，改變了市場的運作思維，改變了資金的重心。

六月份美國增加就業 22 萬 4000 人，遠超過分析師預測的 16 萬人，債市經歷了今年一月以來最大的拋售，兩年期國債利率跳升 10.8 點至 1.87%，十年期跳升 8.6 點至 2.04%。

資料公佈前，利率期貨價格顯示有 25% 的機會 Fed 利率會上升兩碼 50 點，資料公佈之後這個概率跌到 1.5%。美國就業資料甚至影響了許多其他國家的金融價格，德國十年期利率在週五也反彈 3.4 點。就業資料的華麗登台，觸發了美元匯率的強力反轉，美元對歐元錄得 1.1226，美元指數沖上 97.17，黃金價格慘跌。儘管美伊在波斯灣劍拔弩張，一周下來布蘭特原油期貨價格起落有限。

美國六月份非農就業資料，是一個趨勢性的市場材料。非農就業增加 22 萬 4000 人，民間就業增加 19 萬 1000，均明顯好過市場預期；時薪月增 0.2%，年增 3.1%，則符合市場預期。

此數字表明在經濟擴張週期的尾部，就業市場依然強勁，而消費大約占美國經濟的七成，因此美國經濟儘管會出現增長下滑，整體形勢並不太差，短期內走向衰退的可能性不大。

美國第二季度 GDP 增長預計在 1.3% 左右，較第一季度大幅下滑，但是這是回歸正常，而非斷崖式下滑的前兆。勞工市場的榮景和貿易會談的握手，在筆者眼裡正在改變美國貨幣當局的風險矩陣，決策者有更多的理由冷靜觀察，不急於出手。如果沒有突發性利空消息，Fed 在未來六個月最多降息兩次，一次的機會更大，之後進入觀望期，明年靜待資料新趨勢。

歐盟最近的兩次人事會議，讓人明顯地感受到梅克爾老了，在歐洲的影響力大不如前了。六月會議中德國強推的韋伯並沒有被其他 27 國認可，無法出任歐盟主席一職。七月份她有備而來，卻被自己本是盟主的 EPP 造反，峰會前四處救火，連續兩晝夜的密室峰會並沒有產生出歐洲的領袖。最後法國總統馬克宏趁虛而入，主導了最後階段的歐洲最高職位分配。

德國人馮德萊恩被提名為歐洲聯盟委員會主席，比利時人蜜雪兒被提名歐洲會議主席，西班牙人博雷利出任外交高級專員。馬克宏高調宣稱，這是法德戰車的共贏，歐洲團結的共贏。其實，蜜雪兒是馬克隆的親密戰友，更重要的是法國人拉加德被暗渡陳倉地提名為歐洲央行行長，她在維護歐洲統一利益、貨幣寬鬆、歐元穩定上，也會 whatever it takes 地照著馬克宏的意圖做。德國鷹派被幹掉了，德拉吉十月份可以放心退休了。

本周市場焦點：一、鮑爾在國會的半年度聽證會，預計他會較明確地暗示七月降息一碼，不過會更堅決地拒絕目前市場預計的明年底前降息四次的預期，貨幣當局需要重新引導市場預期；二、美國六月 CPI，預計在連續失望四個月後，核心 CPI 應該有反彈，接近政策目標 2% 的水準；三、中國的社會總融資資料出爐，估計金融資料有明顯的反彈。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。