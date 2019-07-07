被動元件族群本周接力除息 市場聚焦能否扭轉去年貼息窘境

被動元件業者達方、信昌電、禾伸堂、凱美、智寶等將陸續於本周除息，在被動元件價格可望打底，下游庫存去化狀況持續好轉下，能否順利完成填息，值得關注。

被動元件價格第 3 季開始收斂，雖然大部分業者均指出，雖然尚未看到較明顯的需求浮現，短期展望依舊較為保守，但雖著下游庫存去化狀況漸入佳境，可望支撐需求及價格打底。

被動元件族群的除息秀將於本周接力上演，達方 (8163-TW) 預計將於 9 日除息；凱美 (5317-TW)、信昌電 (6173-TW) 則於 10 日除息交易，11 日由禾伸堂 (3026-TW) 接棒，智寶 (2375-TW) 也將於 12 日除息。

而電感大廠奇力新 (2456-TW) 在上周四除息後，2 個交易日已經填息逾 5 成，本周其餘個股能否跟進，將是觀察重點。

至於大廠國巨 (2327-TW) 以及華新科 (2492-TW) 均尚未公告除息交易時間，國巨今年每股配息 45 元，若以上週收盤價 278 元計算，殖利率高達 16%；華新科今年則配息 16.3 元，以上週收盤價 180 元計算，殖利率也有 9% 的高水準。

被動元件族群在去年除息時，股價大多在高檔，但隨著需求放緩、價格翻轉陷入修正，股價也一路走跌，相關個股絕大多數都陷入貼息窘境，今年能否扳回一城，市場都在看。