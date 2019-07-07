Q3新機發表拉貨加溫 台散熱廠營運將進入旺季動能

下半年進入電子消費旺季，手機大廠陸續發表年度旗艦機，加上 5G 商轉腳步加快，基地台提前建置，法人表示，散熱族群第 3 季客戶拉貨力道強，營運將有機會站上今年高點。

三星積極在手機上採用熱導管與熱導板，繼上半年 S10 帶動拉貨潮，也將在台北時間 8 月 8 日發表年度旗艦機 Note10，市場預期，Note10 主打 infinity O 全螢幕，且搭載 5G 功能，最大受惠散熱廠雙鴻 (3324-TW)，第 3 季營運可望加溫。

雙鴻董事長林育申曾表示，第 3 季受惠韓系客戶推新機，拉貨力道可望延續至第 4 季，此外，伺服器、顯卡廠於第 2 季避開美中貿易戰關稅，加上 AMD 有新晶片亮相，預期可帶動伺服器與電競散熱產品的出貨成長。

法人表示，在利多加持下，雙鴻第 3 季營運可望優於第 2 季、站上今年新高峰，另外，若華為出貨不確定因素排除，也有助下半年營運。

超眾 (6230-TW) 也看準 5G 手機商機，總經理郭大祺曾表示，下半年 5G 市場對解熱能力強的熱板需求大，預計第 3 季開始，將完成擴產計畫並量產出貨，法人認為，除手機散熱外，加上筆電、伺服器等應用，超眾下半年出貨有機會優於上半年，第 3 季營運逐步上揚。

奇鋐 (3017-TW) 是華為、中國 5G 基地台供應鏈者，隨著美中貿易衝突緩解，後續營運將喘口氣，法人表示，若以中國今年 5G 資本支出人民幣 300-340 億元來看，估今年建設 10-20 萬座基地台，明年約 60 萬座，可推升奇鋐第 3 季拉貨動能，有機會延續至明年，下半年營運看俏。