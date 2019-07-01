〈長榮罷工〉長榮航提5點澄清 批秋後算帳是工會操作的假議題

長榮航 (2618-TW) 今 (1) 日對外強調，秋後算帳是桃空職工操作的假議題，針對工會的說法提出 5 點澄清，包括 5 月 8 日已發出公告，25 名空服員懲處不能算是秋後算帳，不管優待票、年終或調薪，未來均會考量營收和全體員工的表現，長榮航強調，不同意單就本次工會認定的參與罷工會員，恢復上述權益。

長榮航提 5 點回應工會「秋後算帳」說法。(圖表：長榮航提供)

長榮航說明，6 月 29 日於桃園市政府進行罷工後協商後，當日雙方即因第一項有關「秋後算帳」議題的內容無法達成共識，而桃空職工會後一再以不實訊息誤導社會大眾。

圖表：長榮航提供。

長榮航表示，尊重空服員罷工權，但 18 位空服員早於工會宣布罷工行動之前就已報到服勤，另有 7 位空服員正在進行地面訓練課程，卻擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查。

長榮航進一步指出，桃空職工在寄給會員的所有簡訊中都是以「下午 4 時以後報到的所有勤務，一律不得提供勞務」來通知空服員，但工會幹部卻私下鼓勵會員，4 點前報到的勤務也可以離開逕行罷工。

對此，長榮航嚴厲譴責桃空職工這種對會員不負責任的兩面手法，事前引導會員進行有「非法罷工」疑慮的行為，事後卻要求公司不能進行合法、合理的懲處。

長榮航也嚴正要求桃空職工，不要企圖將「合法罷工」和「可能涉及違法罷工」行為混為一談，並以此操弄多數空服員，對其進行情緒勒索與恐嚇，導致合法參加罷工的多數空服員無法取得他們應得的團協結果。