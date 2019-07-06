〈六角擴全球版圖〉日出茶太成東南亞第一大手搖茶品牌 下一步揮軍泰國

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 在東南亞事業版圖正加速擴張中，已是東南亞手搖茶第一品牌，董事長王耀輝透露，一方面菲律賓達百店里程碑，印尼第三季可達 300 店，年底前或明年初有望揮軍泰國，同時，馬來西亞、柬埔寨店數持續增加中，在東南亞每年都以 20-30% 店數成長。

王耀輝指出，目前馬來西亞共有 50 家店、柬埔寨 20 家，由於旗下日出茶太在東南亞市場品牌效應發酵，有助展店速度加快，泰國已有代理商正在談，最快年底有結果。

王耀輝也說明選擇代理商的方式，主要是挑選具有良好財務操作能力、經營管理能力，以及在地擁有餐飲經驗的業者，不過，並非一次簽下一個國家的代理權，而是先開一家店後觀察彼此的經營理念，再擴大放代理權。

同時，六角在一個國家會因不同的地區，選擇不同的地區代理商，不過， 追求快速發展的同時，也要加強整合市場，以追求品牌的一致性。

至於入股代理商，王耀輝說，必須等到合作關係較穩了之後才會考慮，尤其當地稅法一定要非常完整，才能降低風險，合約也會完全參考所有的美系連鎖餐飲業者。

六角強調珍珠奶茶文化和原物料的全面輸出，菜單上 80% 的品項與台灣相同，90% 的原物料來自台灣六角總部，已成功輔導國內合作的供應商成合乎世界安全和衛生標準的供應鏈，並得到認證，具領先的競爭力。