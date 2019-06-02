〈觀察〉二大連鎖茶飲比一比 六角、雅茗-KY內容大不同

近來連鎖手搖飲業者六角 (2732-TW) 股價頻頻衝高，逐漸逼近掛牌新高價，雅茗 - KY(2726-TW) 也有緩步補漲態勢，事實上，六角和雅茗雖然主要都以茶飲品牌在全球拓展市場，但經營內容卻是大不同，六角從台灣起家站穩東南亞市場進一步到歐美，雅茗深耕中國後近期開始強攻美國市場，近期雙方更將在日本市場強碰頭；而共同點是，均看好茶飲店在全球成長潛力龐大。

從獲利面來看，六角第一季傳統淡季合併營收達 10.9 億元，年增 37.26%，繳出單季次高紀錄，稅後純益 7146 萬元，年增幅達 380.76%，創單季新高，每股純益 (EPS)1.87 元，也創單季第三高。

雅茗第一季合併營收 5.5 億元，年增 4.6%，稅後純益 4459 萬元，年增 29%，每股純益 (EPS)1.32 元，創六季以來高點，也是同期新高。

六角與雅茗在 2018 年均處在調整體質的狀態，並於今年起獲利面明顯好轉，雅茗在調整店質進一步站穩中國市場後，已透露今年在中國市場成長速度將會「比去年快非常非常多」，旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」全年在中國新開門店數將超過 300 家，且新型店占比超過 30%。

雅茗除了繼續加深在中國的布局密度，也看好日本市場，與在日本擁有龐大通路的京王集團合作，要將快樂檸檬快速擴展至日本各大地區。

六角則是積極在東南亞市場甚至是歐洲國家攻城掠地，主力品牌「日出茶太」全年將新開 200 家新據點，預計至上半年，全球總店數將超越 2500 家，其中，6-7 月間首度揮軍黎巴嫩、西班牙，甚至是在冰島開出北歐第一家店，日本市場也進入起飛期，預計日本店數年底可達 30 家。

不同於日出茶太瞄準東南亞新興市場快速布點，雅茗跨出中國後，先將重心放在北美，雅茗總經理盧小慧甚至看好，由於美國非常大，很快店數就會超過 100 家。

但雅茗並非棄守東南亞，而會積極與代理商談合作，例如調整已有 21 家據點的菲律賓市場布局策略，讓利潤表現變好後再開始擴大展店。

即便六角和雅茗目前的主力市場有明顯差異，但兩家公司的老闆都異口同聲對茶飲業的長期成長空間，表態高度樂觀。

雅茗董事長吳伯超說，茶飲未來是不得了的東西，成長空間一定比餐飲還大。

六角董事長王耀輝則說，目前全球手搖飲料市場正在進行第二波革命，走向大者恆大的趨勢，尤其隨著各國外送平台蓬勃發展，將使市場越滾越大。

除了本業茶飲，六角已陸續併購其他餐飲領域的品牌，例如「 春上布丁蛋糕」，並將正餐品牌分割至轉投資的王座餐飲；而雅茗則是未有併購案，但雅茗已透露「併購是另一隻腳，近幾年很多案子找上門，該衝還是會衝」，而要併購的對象必須是與茶飲本業有關可相互加分的供應鏈業態。

整體來看，六角和雅茗經營的市場和方式均明顯不同，但同樣都相當看好未來茶飲市場的成長空間。