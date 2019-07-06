〈非農遠優預期〉El-Erian：基調跑太遠了 市場預期的降息太過頭了

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 週五表示，市場預期的 Fed 今年降息次數太多了。

「市場基調跑太遠了，遠到有今年 7 月降息 50 個基點的說法，以及今年年底前降息 3 次的說法。我們今年 7 月只會降息 1 次，或者可能 2 次，但最多就這樣了。」

在美國公布強勁的就業報告後， El-Erian 發表上述看法。美國勞工統計局週五公布，6 月份就業人數增加 22.4 萬人，超過分析師先前估計的 16.5 萬人。

就業報告引起美股走跌，因為市場擔心這樣強勁的數據會讓 Fed 推遲降息。

然而，比起其他主要分析師，El-Erian 更樂觀看待美國經濟，他今年 3 月曾表示，只要 Fed 政策上沒犯大錯，美國今年或 2020 年都不會經濟衰退。

「我認為這個月會降息 25 個基點，我會把它當成是個『降息保險』，事實上經濟沒有陷入困境。今日的就業報告事實上是很棒的經濟消息，對長期的市場來看也是好消息。」

對於今年降息與否，Fed 上次會議意見分歧，但根據 CME Fed Watch 工具，即使就業報告強勁，市場仍預期 7 月會降息。El-Erian 認為，Fed 先前釋出的降息訊號是為何 7 月會降息 1 次的原因，「他們不能再承受另一回誤解了。」

FOMC 下一次會議預計在 7 月 30 日至 31 日。