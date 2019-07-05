貿聯-KY Q2營收首破60億元創高 Q3旺季營運將登峰

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 20.37 億元，月增 7.5%、年增 14.8%，創同期高、歷史次高，第 2 季營收 60.25 億元，季增 9.9%、年增 14.7%，單季營收首度破 60 億元創高，展望下半年，法人指出，貿聯第 3 季進入旺季，可望續創新高，第 4 季則估較第 3 季下滑，全年則估年增 2 位數。

貿聯指出，6 月營收較前月略增，但各產品別營收變動小，僅少數客戶因存貨回補，單月增幅較明顯，累計上半年營收 114.97 億元，年增 15.3%，創下同期新高。

以貿聯 6 月各產品別來看，資訊用線受惠客戶庫存回補，推升單月出貨；電器用線則較前月約略持平；車用線方面，電動車用線出貨升溫，但其他車種拉貨平緩；工業用線則持平，惟電子檢測設備客戶出貨相對強勁。

展望下半年，貿聯指出，第 3 季為傳統旺季，資訊用線、擴充基座 (Docking) 出貨動能延續，車用線束可望持穩升溫，營運表現不看淡，第 4 季則因為有中國十一長假、歐美聖誕假期等因素，營運估回落。

法人則預估，貿聯第 3 季營收獲利可望挑戰單季歷史新高，第 4 季則估維持與第 2 季差不多水準，依舊較去年成長，預計全年營收、獲利年增都將達雙位數。