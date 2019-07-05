FCCL廠新揚科Q2營收季增38% 全年營收挑戰30億元

FCCL(軟性銅箔基板) 廠新揚科 (3144-TW) 在客戶端需求明確、增加拉貨挹注下，第 2 季營收表現亮眼，達 7.59 億元，較第 1 季大增 38.01%，平均單月營收維持在 2.5 億元以上；預估第 3 季營收將持續攀升，可望改寫歷史新高。

新揚科今 (5) 日公布 6 月營收為 2.43 億元，月減 3.14%，年增 7.29%；第 2 季營收 7.59 億元，季增 38.01%，年增 13.87%，為歷年同期新高；累計 1-6 月營收 13.08 億元，年增率 8.28%。法人估計，新揚科全年營收可望挑戰 30 億元大關。

新揚科除在去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，推升雙面板月產能 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司並計畫，明年在台灣還要新增 1-2 條生產線，因應市場需求。

新揚科主要產品為無膠式軟性銅箔基板以及背膠膜、純膠產品，針對高頻高速傳輸需求，也開發 MPI 材料，同時也開始出貨客戶，法人預估，今年 MPI 材料營收比重可望上看 10%，同時，新揚科 MPI 產品在中國手機、美系品牌非手機類產品應用，也已獲認證並開始出貨。

新揚科第 1 季每股純益為 0.33 元，第 2 季營收季增 38.01% 狀況下，有助獲利高速同步成長，公司對在台灣的擴廠案，正加緊規劃中。