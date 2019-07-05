觸控雙雄6月營收出爐 TPK-KY重回百億元年增近7成

觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收，宸鴻 6 月重回百億元，達 100.46 億元、月增 11.7%、年增 68.9%，業成則為 76.35 億元、月減 0.24%、年增 0.71%，不過受新舊產品交替影響，第 2 季營收分別為 284.52、233.34 億元，季減 8.7%、20.73 %。

法人表示，觸控模組廠第 2 季普遍受新舊產品交替影響，拉貨、需求皆放緩，不過宸鴻 6 月營收重回百億元大關，表現優預期，推測應是受部分高單價舊產品熱銷，客戶調整拉貨激勵，但還是要看下半年客戶新品動能，預期能帶動觸控模組產品出貨成長，樂觀看待本季表現。

宸鴻董事長江朝瑞日前表示，受整體大環境不佳，今年展望穩中求上，力拚維持獲利，將持續研發奈米銀技術，對於可撓式、可折疊式觸控發展依舊樂觀，而電子白板產品預期今年第 4 季就能量產，將瞄準學校、教育市場。

宸鴻 6 月合併營收達新台幣 100.46 億元，月增 11.7%，年增 68.9%，累計今年 前 6 月合併營收 596.08 億元，年增 54.25%。第 2 季營收 284.52 億元，季減 8.7%，年增 59.9%。

業成董事長周賢穎日前也表示，今年大環境不穩定性仍大，對今年整體營運表現，以持平去年為目標，不過看好超聲波屏下指紋未來趨勢，第 4 季將有 2-3 家新客戶訂單，在中國成都、無錫廠區也都有擴廠計畫，預計 7 月就會開始投產，產能將倍增，搶下超聲波屏下指紋應用至少 5 成市占。

業成 6 月合併營收達新台幣 76.35 億元，月減 0.24%，年增 0.71%，累計今年 1-6 月合併營收 527.70 億元，年增 16.11 %。第 2 季營收 233.33846 億元，季減 20.73 %，年減 0.8%。