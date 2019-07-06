〈熱門股〉記憶體供需回穩可期 華邦電連5日收紅周漲近8%

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 受惠市場看好，在日本限制半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國下，旗下營收占比各半的 NAND Flash 與 DRAM，價格均可望止跌回溫，激勵本周股價走揚，沿著 5 日均線強漲，連 5 個交易日收紅，周五 (5 日) 終場以 16.4 元作收，創波段新高，股價周漲約 7.9％。

日本政府日前宣布，將從 7 月 1 日起，限制半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國，包括三星半導體、SK 海力士等記憶體大廠，營運都將受影響，市場認為，在韓廠缺乏關鍵化學材料，市場產能減少下，有助 DRAM 與 NAND Flash 供需情況獲改善，價格也可望因此止跌回溫，帶動資金進駐記憶體族群。

華邦電董事長焦佑鈞日前在股東會後表示，去年第 4 季到今年第 1 季市況很差，並沒有要求工廠滿載生產，客戶若沒需求，設備就停下來，今年第 1 季平均稼動率低於 80%，目前已回升至約 85%。

展望下半年，焦佑鈞認為，市況都會較為改善，不太可能回到如 2016、2017、2018 年一般市況，但也不會再有大事發生，最糟的時間、情況已經過去。

焦佑鈞也說，今年將是近 3 年來，整體記憶體產業市場最萎縮的一年，但公司對長期看法不悲觀，仍看好記憶體將維持成長，公司經營策略不會改變，今年還是會把該做的事完成。

