三大法人買台超台股10.64億元 外資大買旺宏逾1.1萬張

台股今 (5) 日收盤上漲 9.83 點，收在 10785.73 點，成交值 848.85 億元，三大法人合計買超 10.64 億元，其中外資今日大舉買超旺宏 (2337-TW) 高達 1.1 萬張。

台股今日集中市場自營商買超 11.72 億元，投信賣超 3.18 億元，外資及陸資買超 2.1 億元，期貨市場上，外資未平倉合約口數減少 765 口，未平倉合約口數 42083 口。

外資今日集中市場買超較多個股為，旺宏、群創、長榮、亞泥、南亞科、台泥、新光金、日月光投控、技嘉、友達；賣超較多個股為台積電、大同、奇鋐、聯電、英業達、廣達、金像電、國建、兆豐金、華南金。

今天投信在集中市場買超較多的個股為強茂、鎧勝 - KY、京元電、聯電、茂林 - KY、南亞科、光磊、同欣電、智原、立積；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，台灣大、欣興、瑞昱、奇鋐、長榮、台泥、泰鼎 - KY、聯詠、牧德、台表科。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，聯發科、旺宏、中信金、上海商銀、寶成、日電貿、群創、南亞科、和鑫、友訊；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，聯電、嘉聯益、富邦金、潤泰全、開發金、華新科、第一金、光磊。

證券分析師張陳浩指出，在個股除權息旺季中，大盤指數由於除權息大舉蒸發，造成大漲不易，估大盤指數未來將在 10750 點上下 50 點震盪。

同時，張陳浩觀察，今日台股走勢中，月線貫穿季線形成黃金交叉，有利多方表現。