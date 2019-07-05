台股量能萎縮壓抑漲幅 總市值守住32兆關卡

美中貿易戰局勢雖有和緩，但本週台股因缺乏量能挹注，大盤漲勢略顯疲弱，本週加權指數收在 10,785.73 點較上週小漲 54.9 點，上市公司總市值微幅增加 1634.36 億元，維持 32 兆元水準。

G20 川習會後雖讓美中貿易戰緊張情勢和緩，週一在權值股領頭帶領下，指數大漲 168 點，但僅有一天的慶祝行情，在市場追價意願低落、量能萎縮的情況下，指數呈現區間震盪整理，惟周線順利收紅。

觀察主要產業指數表現，7 月因適逢傳統生技月，在題材面加持下讓生技族群成為資金追捧焦點，生技醫療類指數單週漲幅 2.90% 居冠，塑膠類在資金調節下，單週跌幅高達 5.88%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，G20 峰會後，美中貿易緊張情勢雖暫告緩和，激勵股市大漲上演慶祝行情，但實際上市場對美國不確定性已逐漸免疫，現階段投資焦點應移向美國將採購政策移到非中國產能，以及中國市場加強供應鏈去美化以及維持內部景氣動能等大方向。

廖哲宏指出，對於中國供應鏈去美化趨勢，可望讓台廠半導體、IC 設計等公司因此受惠，但接單量的部分則需時間觀察，目前看來，包括上游半導體相關、IC 設計、IP 公司等將有望優先受惠。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也認為，華為雖爭取到部分管制放寬，但仍在限制名單內，預料華為為因應制裁風險，在半導體、PCB 等電子材料仍會積極備料，屆時部分台廠可望因此受惠。

富蘭克林華美投信表示，加權指數前高是明確壓力，目前有權值股台積電掉單與除息旺季等因素，大盤指數上攻空間有限，主要以個股表現為主，尤其是台積電本月法說會是否將修正下半年財測，將是台股第 3 季走勢重要指標。