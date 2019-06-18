〈旺宏股東會〉談華為事件 吳敏求：沒什麼受到影響

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長吳敏求會後受訪時指出，旺宏雖為華為供應鏈的一員，但出貨的手機產品很少，主要為應用在 5G 設備的產品，因此沒什麼受到影響。談美中貿易戰，他則認為，對台灣廠商而言有很大的幫助，尤其是代工廠。

談及美中貿易戰，吳敏求說，本來預期 6 月底會結束，但從目前跡象看來，雙方紛爭不太容易在 6 月底結束，不過，畢竟 6 月底的時間點還未到，說不定也有峰迴路轉的空間。

吳敏求認為，美中貿易戰對台灣廠商而言有很大的幫助，尤其是代工廠，若台商將產線移出中國，遷移回台或到越南等東南亞國家設廠就沒事，且台灣電子五哥競爭力非常強，勢必都會想辦法維持競爭力，也不會對美國消費買氣帶來太大衝擊，在價格維持、訂單量卻增加的情況下，對台廠而言是好事。

吳敏求也說，為避免貿易戰可能產生的問題，市場也傳出，許多廠商設計導入 (design-in) 都以台灣 IC 為主，若此消息屬實，台廠就不會受到影響，且會因此受惠。

而華為昨 (17) 日也首度下修今年、明年營收目標，旺宏雖身為華為供應鏈的一員，且華為是公司前三大客戶之一，不過，吳敏求說，旺宏出貨的手機產品很少，主要為應用在 5G 設備的產品，因此沒什麼受到影響。

