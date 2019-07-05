變更風場發起人契約恐失效 上緯：單純釋股、發起人權利義務不變

上緯投控 (3708-TW) 將處分旗下全資子公司上緯新能源 100% 股權，其中包含上緯新能源子公司海能風力發電 25% 股權，而經濟部表明，可純粹釋股變動，但發起人需不變，否則離岸風場開發契約將自動失效。對此，上緯今 (5) 日回應，此為單純釋股，不違反任何合約規定，也不會變更原發起人上緯新能源的權利及義務。

上緯董事會 6 月 20 日決議，因已完成階段性目標，將出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，給歐美能源公司，預計 6 月底前完成交易，交易總金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元，不過，上緯於 6 月 30 日表示，董事會決議延長處分期限，並擴大邀請其他買家參與。

不過，經濟部能源局長游振偉今日談及上緯釋股案時表示，純粹釋股的財務變動可行，但發起人要維持不變，否則上緯與能源局簽訂的離岸風場開發契約，將會自動失效，且經濟部目前尚未收到任何上緯的說明，已行文上緯，上緯依規定需在下周回覆能源局。

對此，上緯今日回應表示，處分上緯新能源 100% 股權為單純釋股，不違反任何合約規定，也不會變更原發起人上緯新能源的權利及義務。

目前上緯投控旗下所開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計年底前完工；海能風電總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。

至於總裝置容量高達 2GW(十億瓦) 的海鼎風電，則因在遴選與競標階段均未取得併網容量，面臨無法開發的困境，使上緯 2021 至 2025 年已無風場可開發，成為其退出風電開發市場的主要原因之一。