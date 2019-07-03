大立光法說會7/11登場 關注華為、蘋果訂單等三大重點

股王大立光 (3008-TW) 將在 7 月 11 日召開線上法說，儘管美中緊張關係趨緩，不過法人圈仍關注，包括蘋果、華為訂單趨勢、新產能布局及整體下半年手機鏡頭設計等主流趨勢。

大立光 5 月合併營收 50.27 億元，較上月營收成長 1%，較去年同期成長 16%；累計前 5 月合併營收 198.41 億元，較去年同期成長 19%，但大立光執行長林恩平先前曾透露，6 月營收因部分客戶下修訂單，將比 5 月下滑，但 7 月會比 6 月好，下半年仍是傳統旺季， 6 月營收預計 7 月 5 日公告。

分析師張陳浩指出，法人圈目前關注大立光法說會重點，在於蘋果、華為訂單的趨勢，除了這兩家品牌廠受美中貿易戰影響最大，市場也傳，今年蘋果推出的新 iPhone 三款新機，將導入雙鏡頭及三鏡頭設計，大立光目前產能配置，是否可因應需求。

此外，大立光先後開發出 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭及 8P 鏡頭後，目前的實際出貨狀況，及能否利用高門檻阻絕競爭對手，並帶來更好的獲利，也是市場關注的焦點。

大立光今日股價收盤下跌，早盤以 4135 元低盤開出，盤中最低下跌到 3,965 元，終場收在 3970 元，下跌 210 元，跌幅 5.02%，成交 1024 張，今天收盤價並跌破 5 日線、季線及半年線。

分析師黃漢成說，大立光股價走弱，已回補日前跳空上漲的多方缺口，表現較市場預期更弱勢，市場也期待大立光法說會帶來接單的佳音。