高雄君鴻酒店證實歇業 將資遣600員工

高雄地標 85 大樓內的君鴻酒店今 (5) 日傳出歇業消息，震驚各界，君鴻下午 4 點才正式發布聲明，強調為保障公司員工權益，董事會緊急忍痛作出歇業解散的決定， 5 日為營業最後一天， 600 名員工將資遣。

君鴻表示，由於高雄地方法院民事執行處，對君鴻國際酒店主要財產執行法拍程序的動作「急如律令」，臨時又訂 7 月 8 日要將拍賣款項實行分配。

君鴻雖已提出訴訟救濟，但為優先保障公司員工權益，董事會在 7 月 4 日最緊要關頭下，忍痛作出歇業解散決定。

君鴻表示，希望能優先保障員工權益，協助員工資遣費可以依法獲得優先參與分配，希望法院能體恤將近 600 個員工的生計，將員工資遣費列入優先債權。

君鴻強調，除辦理歇業解散外，也會積極協助員工依法取得應有權益，以配合高雄市政府勞工局協助君鴻員工爭取權益，另外，為了保障已預訂餐旅之消費者權益，亦已安排轉移相關業者服務。

君鴻酒店強調，自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都是正常繳息，決定歇業解散前，也未積欠工資，一切經營正常，卻遭到銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣，加上法院未作公正判決，高雄地院執行拍賣速度又出奇的快，致使君鴻不得不宣告歇業解散。

高雄地院則澄清，目前僅於 6 月 18 日發文，將於 8 月 13 日上午赴現場履勘，尚未核定進行點交程序的確切日程。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，歷經兩次流拍，日前才由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司以 54.4 億元標下。