台股盤後—大立光領軍 帶量強漲168點成交量放大到1381億元

川習會報佳音，美國解除對華為供貨禁令，被視為是美中貿易戰緩解的訊息，激勵台股今 (1) 日開高走高，在權值雙雄大立光與台積電領軍下，指數盤中一度衝高至 10900 點後一路上攻，高點一度觸及 10914 點，但因賣壓調節午盤微幅拉回，終場收在 10899.07 點，成交量則放大至 1381.69 億元。

美中貿易戰可望緩解，市場氛圍轉趨樂觀，主要亞股今天大多上演慶祝行情，陸股上證指數上漲逾 1%，日股也有 2% 以上漲幅，港股與韓股則震盪拉回在平盤下整理，台股今天則呈現股匯同步上漲，新台幣盤中大升逾 1 角，升破 31 元關卡。

觀察今天類股走勢主要以光電、半導體、電子零組件表現相對強勢，其中光電族群在指標股大立光強勢表態下，指數大漲逾 5 %，半導體也有 3% 以上漲幅；食品內需類則成為資金主要調節標的呈現弱勢整理。

股王大立光開盤跳空漲停，股價攻高至 4240 元後漲停關門，創下有史以來漲停新高價位，截至收盤為止仍有 389 張委買張數持續掛在漲停價位，台積電也有近 4 % 漲幅，順利完成填息，股價收在 248.5 元，同步站穩短中長期均線；鴻海也上漲 2.58%，股價收在 79.4 元，有機會進一步挑戰 80 元關卡。

美國解除對華為禁令，允許美國企業可繼續對華為供貨，利多消息推升華為概念股股價反彈走揚，奇鋐在買盤挹注下盤中股價攻上漲停作收，全新也大漲 9%，雙鴻、京元電漲幅超過 8%，另外，合勤控、台燿、昇達科也有 5% 以上漲幅。

蘋果概念股今天也同步上演慶祝行情，欣興股價漲停作收，股價突破 5 日線，終場收在 38.75 元，美律大漲 7%，正崴與燿華股價也分別上漲超過 3%、2%。

今天進行除息交易的砷化鎵大廠穩懋也順勢搭上這波消息利多順風車，盤中攻上漲停，股價收在 213 元，一天之內完成填息。

光學族群在龍頭指標大立光漲停帶動下，讓光學族群股價跟著發光，玉晶光今天強漲逾 9%，佳凌大漲 6%、新鉅科漲幅將近 5%，另外今國光與揚明光在買盤挹注下，股價同步收紅。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，美中貿易戰讓台灣獲得轉單效益，加上聯準會降息預期心理可望驅使資金回流新興市場，挹注台股動能，但預期台股短線仍難逃震盪走勢。

在類股的布局上，相對看好 5G 長線投資價值與防禦性質的內需概念股。詹祖光表示，5G 類股受貿易戰拖累成為資金調節重心，但在貿易戰局勢可望和緩情況下，以長線角度來看反而擁有跌深反彈契機，可逢低布局。

至於內需類股相較於外銷產業受貿易戰局勢左右，相對具備防禦性質，加上高殖利率優勢，在低利率環境下相對具備優勢，操作策略則挑選產業中具競爭力優勢、基本面佳的企業。