佳必琪Q3日系客戶訂單動能強 營收上看10億元 全年拚成長1成

連接器及線材業者佳必琪 (6197-TW) 6 月雖然受到產線轉移影響，導致營收下滑，不過公司預估，第 3 季進入出貨旺季，日系遊戲機、電視、相機等線束拉貨升溫，加上美系客戶高頻線束出貨穩定，營收估將優於去年同期，全年營收年增上看 1 成。

佳必琪 6 月營收 2.81 億元，月減 9.8%、年減 3.1%；第 2 季營收 8.91 億元，仍季增 17.8%、年增 6.5%；上半年營收年增 16.52 億元，年增 7.7%。

佳必琪指出，6 月起逐步邁入出貨旺季，但美系大客戶要求將資料中心的高頻線束產品由中國轉至越南新廠生產，上月剛試產通過認證，中間出現空窗期導致營收下滑，不過預計接下來可望陸續回補。

展望第 3 季，佳必琪表示，將進入傳統出貨旺季，從訂單來看，動能將來自日系客戶，像是遊戲機、電視、相機等線材，加上美系客戶資料中心線束出貨穩定，預計第 3 季單月營收可維持在 3 億元以上，甚至挑戰 4 億元，單季營收將突破 10 億元，並將優於去年同期。

至於第 4 季進入淡季，加上貿易戰影響，營運估將轉淡，但公司指出，雖然客戶有觀望、出貨延後的情形，但並沒有掉單，全年營收目標依舊維持年增 1 成，且在毛利率持續改善下，獲利成長可望優於營收增幅。

以佳必琪各產品應用營收比重來看，消費性約佔 40%、資料中心高頻線束約 25-30%，物聯網應用 8-10%、工業機器人 3-5%、新能源車 3-5%，電商也約 10%。公司預估，未來消費性應用比重會再降低，高頻、新能源車、工業機器人等比重將持穩上升。