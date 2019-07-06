能源盤後—中東緊張局勢加劇 但能源需求仍令人憂心 期油3週見首週下滑

週五 (5 日) 交易，中東緊張局勢加劇，原油價格上漲，但因市場持續擔憂能源需求，原油期貨 3 周來首次單週收低。

美國發布強勁的就業報告後，美元上漲，限制了 WTI 原油價格的漲幅。

OPEC + 同意將減產協議延長至 2020 年 3 月。施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「由於 OPEC + 會議的決定相較平凡，無法給予市場有意義的支撐，這週是今年較為悲觀的一週。」

「正式的延長協議決議似乎令人更加擔憂全球經濟成長，而這對價格前瞻有更直接的作用，使得本週稍早基準期貨契約價格大幅下降。」Fraser 報告指出。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 17 美分或約 0.3%，收每桶 57.51 美元。雖然該契約週三大漲 1.9%，週四休市，但本週仍收低 1.6%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或 1.5%，收每桶 64.23 美元，週四縮短交易時間收低 0.8%，本週跌幅 0.8%。

週五就業報告優於預期，成為推升美元指數至 2 週以上高點的關鍵，壓迫了美元計價的商品美元價格，且該報告也沒有完全平息經濟不安，而經濟不安就是壓抑能源需求預期的因素之一。分析師認為，該報告反而讓 Fed 今年降息的可能性下降了一些。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「石油市場的波動顯示，對於全球經濟活動放緩的大趨勢來說，單一強勁的非農就業報告也無濟於事。」

「很難在短期內提出更高價格的論點。美國產量仍處於上升軌道，全球需求正下降，且地緣政治風險可能成賣出時機。」

中東緊張局勢加劇

伊朗革命衛隊指揮官 Mohsen Rezai 週五威脅扣押英國船隻，報復英國皇家海軍陸戰隊在直布羅陀奪取伊朗超級油輪的行為。「倘若英國不釋放伊朗油輪，那麼當局有義務扣押英國油輪。」

與此同時，OPEC 6 月份石油產量降至 5 年新低，因沙國供應量雖然增加，但無法抵銷伊朗和委內瑞拉供應量的下降，這兩國係因美國制裁或一些停電問題導致產量下降。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上升 1.3 美分或 0.7%，收每加侖 1.930 美元。本週收高 1.7%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.5 美分或 0.3%，收每加侖 1.905 美元。本週收低 1.8%。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 12.8 美分或 5.6%，收每百萬 Btu 2.418 美元，為最前月契約自 5 月 31 日以來最高收盤價，本週收升 4.8%。

施耐德電氣商品分析師 Christin Redmond 表示，「未來 6 至 14 日內，天氣預計會轉熱，美國國家海洋環境管理局預測，全國大部分地區 7 月 10 日至 7 月 18 日的氣溫將較平日更熱，這應該有助於最終提高發電需求，縮減每週儲存量，最終支撐價格。該價格自 5 月底以來一直守在接近 36 個月低點。」