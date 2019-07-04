能源盤後—伊朗放話威脅、美庫存下降程度遠不及預期 原油收高

原油期貨在前一日觸及 2 週低點後，週三 (3 日) 交易收高，係因 EIA 報告顯示，上週原油庫存雖然連續第三週下降，但下降程度遠不及市場預期。

長葉貿易集團資深商品分析師 James Hatzigiannis 表示，原油庫存減少程度低於預期，「意味著需求疲弱」，尤其是在前一週大幅下跌 1280 萬桶之後。

然而，繼週二原油價格大跌後，他預計市場應會出現一些「逢低買盤」，可能會超越庫存數據帶來的壓力。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或約 1.9%，收每桶 57.34 美元，盤中高點 57.44 美元。週四常態交易將因美國獨立紀念日而休市。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.42 美元或 2.3%，收每桶 63.82 美元，週四因應美國休市將於 1:30 提早收盤。

EIA 報告

EIA 週三公布，6 月 28 日止的一週美國原油庫存下降 110 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存下降 370 萬桶，而週二 API 則公布原油庫存下降 500 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「雖然煉油活動因應夏期駕駛季高峰而持續增加，但原油進口量紮實回彈，這縮限了原油庫存的下降程度。」煉油廠的運行量已經上升至每日 1730 萬桶，為今年第一週以降最高水準，但東海岸地區的「費城能源解決方案」煉油廠預計本月底起永久關閉，煉油廠運行量一直受到控制。

其他能源商品交易

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存減少 160 萬桶、蒸餾油庫存增加 140 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 140 萬桶。

另外，EIA 報告指出，上週美國國內天然氣供應量增加 890 億立方英呎。根據 Schneider Electric，分析師先前預期供應量增加約 800 億立方英呎。

8 月交割的汽油期貨價格上升 4.6 美分或 2.5%，收每加侖 1.917 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.2 美分或 0.7%，收每加侖 1.899 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 5 美分或 2.2%，收每百萬 Btu2.29 美元。

Baker Hughes BHGE 週三公布單獨數據 (通常為週五公布，但亦因應美國獨立紀念日而提早)，本週美國活躍的石油鑽探平台下降 5 個至 788 個，前 2 週該數據均為上升。

分析師看法

摩根士丹利析師 Martijn Rats 表示，「儘管 OPEC 同意延長減產協議，中期基本面仍不強勁。今年稍早石油需求成長出現放緩趨勢，而這趨勢尚未獲扭轉，5 月初期跡象顯示幾乎沒有成長。另一方面，2020 年非 OPEC 產油量預計連續第三年增加超過每日 200 萬桶，「OPEC 持續力求供需平衡，但代價就是犧牲相當大的市場份額。」

委內瑞拉和伊朗已經吸收大部分這樣的差異，但因為這兩國現在的產量和出口量都處於相當低的水準，所以落在沙國和其他 OPEC 成員身上的減產負擔就越來越重。

Rats 補充，「歷史顯示，最終結果大致相同：在 OPEC 損失市場份額很長一段時間後，油價很少上漲。」

其他刺激地緣政治風險的消息包括，外媒報導伊朗總統週三放話威脅歐洲盟國，令核協岌岌可危。伊朗總統稱「週日起要將鈾濃縮增加到『任何我們想要的數量』。」