景氣變數大 官股7月隨外資同步賣超台股11億元

景氣展望變數仍大，台股本週遭外資狙擊，官股行庫也跟進賣超調節，光是 7 月就賣超約 11 億元，但也趁勢進場低接買股，觀察官股行庫動態，6 月 29 日川習會後賣多買少，主要買超標鎖定中華電、台灣大等權值股外，也同步加碼買超陸股 ETF。

美中領導人上月底大阪會晤後，決議暫時休兵，利多消息激勵台股 1 日帶量強漲單日大漲逾百點，但僅是一日慶祝行情，隨後在台積電丟掉繪圖晶片大廠輝達訂單後，台股持續遭外資調節，官股行庫也一改過去與外資你丟我撿的傳統，7 月進出台股主要以調節為主。

統計官股行庫自 7 月以來，賣超台股 11 億元，主要調節標的以電子股為主，包括鴻海、日月光投控、廣達等，主要買超標的則以中華電、台灣大、中壽等個股為主，同時趁著陸股拉回整理之際，敲進元大滬深 30 正 2、富邦上証正 2 兩股陸股 ETF，合計買超近 5 萬張。

八大官股行庫與政府基金被視為是政府穩定盤勢的先遣部隊，也是內資主要資金動能之一，官股投資動向也被視為是台股風向球，過去外資大幅賣超台股時，通常由八大官股行庫先進場穩盤，且主要鎖定台積電、鴻海等權值股為主，透過大型權值股穩住盤勢。

市場人士表示，儘管美中貿易戰對外宣稱暫時休兵，但在貿易戰真正落幕前，後續情勢變數仍多，從官股行庫進出動態來看，研判官股券商近日隨外資賣超調節，一改過去對作策略，應是波動操作先獲利了結再說。

法人表示，台股週一激情大漲後，隨後受量能萎縮，權值股又無力拉抬大盤的情況下，呈現狹幅震盪整理，儘管美中貿易戰休兵，但從華為仍未從黑名單中除名來看，雙方和談應該只是表面居多，後市變數仍多，台股想要繼續上攻，必須靠量能有效放大支撐，預估盤勢將持續震盪整理。

