台股ETF連結基金8成投資人選不配息 讓股息自動滾入累積再投資

元大投信首發的台股 ETF 連結基金，將國內最受歡迎的元大台灣 50ETF(0050-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW) 以及元大富櫃 50ETF(006201-TW) 基金化，更提供不配息級別，讓 ETF 的配息可再滾入基金反映在淨值增長，募集期間有 8 成受益人選擇不配息級別，顯示股利自動滾入再投資機制設計受到歡迎。

元大台灣 50ETF、元大高股息 ETF 堪稱「國民 ETF」，截至今年 5 月，受益人數分別達到 11 萬與 12 萬，數字再創新高。

金管會開放台股 ETF 連結基金後，元大投信搶頭香發行，並且有兩大訴求，首先，沒有開立證券商戶頭的台灣投資人過去苦無管道，未來方便更多銀行族、基金族也能間接投資 ETF，且投資門檻與共同基金相同，單筆一萬元就可以投資、定時定額更只要 3000 元，不必受到 ETF 市價牽制。

其次，ETF 連結基金提供不配息級別設計，對於重視資本累積大於配息現金流的人，投資人享有股息自動滾入再投資，可以更快提升累積本金與股息的複利效果；而且如果配息金額不高，不配息級別也可多省下一筆匯費支出。

元大投信表示，此次募集期間，有 8 成受益人選擇不配息級別，說明此符合市場需求，尤其對於有稅賦規劃的投資人也是投資選項之一。

