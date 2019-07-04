台股基金上半年報酬率逾10% 下半年2大因子 可定期定額提高勝率

儘管受到貿易戰干擾，台股今 (2019) 年以來走勢震盪劇烈，但台股基金累計上半年平均報酬率仍達 10.97%，優於加權指數漲幅，展望後市，法人認為，貿易衝突將持續牽動台股下半年走勢，在美中完全和解以前，市場不易擺脫波動風險，不過，聯準會降息、大選行情逐漸逼近，對台股後市不悲觀，建議投資人採取定期定額方式提高勝率。

統計 145 檔台股基金，今年上半年平均報酬率為 10.97%，若按類型區分，以大中華型表現最佳，達 12.39%，其次是科技型、一般型，各有 11.7%、11.36% 的報酬表現；店頭市場型報酬率亦達 1 成以上，為 10.65%；至於中小型、平衡型相對落後，僅 8.73%、8.45%。

第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示，今年初貿易戰傳出和解聲音，為台股捎來佳音，帶動加權指數重返萬點大關，揮別去年第 4 季的修正陰影；惟 5 月起，美中談判未有共識，美國亦祭出華為禁令，讓股市行情急轉直下，直到 6 月外資回補台股，指數在測試年線後，反彈走高。

施亭薇認為，上周 G20 峰會後，美國總統川普暫緩新增課稅項目，並逐步鬆綁華為禁令，雙方衝突再度和緩，卻不代表完全落幕，未來的談判結果將持續牽動市場情緒，依舊是下半年股市的不確定因素。

但施亭薇表示，值得留意的是，美國聯準會鴿派聲音轉強，下半年有機會降息 2~3 碼，為市場帶來新的資金行情；其次，美、台總統大選逐漸逼近，選舉行情亦成為市場關注焦點。整體而言，對台股後市不過度悲觀，建議投資人採取定期定額、逢回加碼方式，分批布局台股基金。