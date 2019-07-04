突破 1.2 萬美元！分析師稱比特幣已走出空頭陷阱

根據 Coin360 數據顯示，比特幣價格持續自昨日以來的反彈趨勢，今日最高觸及 12,025 美元後，但於截稿時間稍微回落至 11,706 美元。本週稍早，比特幣價格出乎意料大幅下挫至 9,700 美元，對此，資深交易員 Josh Rager 表示，「在我看來，前幾天是個空頭陷阱（Bear Trap），比特幣現在看起來依舊強勁。許多投資者的興趣都落在 1 萬美元左右，並看好未來一週將超過 1.2 萬 美元。」目前為止，比特幣在 2019 年內的最高點為 13,800 美元，預測模型表明，比特幣價格將在年底觸及 21,000 美元是較為合理的。

法國金融管理局：加密貨幣投訴案例有所增加

法國金融市場管理局（AMF）7 月 2 日發布風險調查報告稱，自 2019 年 1 月以來，該國投資者針對加密貨幣所申報的投訴有增加的趨勢。相反的，AMF 消費者聯絡中心所收到關於加密貨幣的諮詢數量則有所下降。該文件進一步指出，儘管 AMF 努力限制此類產品的營銷，但投資者仍對二元期權、外匯、差價合約和加密貨幣等投機性產品表現出興趣。根據紀錄，AMF 從 2016 年到 2018 年期間共發出 154 次風險警告，當中就有 118 次公告跟加密貨幣相關。

Ripple 區塊鏈孵化器 Xpring 對外投資金額突破 5 億美元

Ripple 旗下區塊鏈孵化器 Xpring 創立一年以來，共投資了 20 多家新創，對外投資金額超 5 億美元。據了解，Xpring 的投資領域相當廣泛，投資標從上億美元到小型創業公司均有涉足，其中最受矚目的就是區塊鏈遊戲公司 Forte，投資金額高達 1 億美元。當時，Forte 表示將在平台中使用 Ripple 跨鏈技術 Interledger 協議，利用瑞波幣 XRP 作為基礎結算工具，並通過 Codius 平台實現跨鏈結算。此外，Xpring 還投資了證券型代幣發行平台 Securitize、支付項目 Bolt Labs 和基於 Cosmos 的跨鏈穩定幣項目 Kava 等。

IBM 聯手澳洲三大銀行試點區塊鏈技術平台 Lygon

澳盛、西太平洋和澳洲聯邦三大澳洲銀行 7 月 4 日表示，目前正與 IBM 和購物中心營運商森特瑞集團（Scentre Group）合作試驗區塊鏈技術平台 Lygon，旨在推動銀行擔保數位化，以減少銀行發出紙本保證函流程的時間，和降低造假的風險。據悉，這次的試點計劃將為其 8 週，主要測試對象是一般個人貸款戶。根據公告，初步測試結果表明，該平台將縮短銀行發行保證函的時間，「從一個月減少到一天或以內」。

促進線上交易安全性 富士通完成開發去中心化身份辨識系統

續微軟之後，日本科技巨頭富士通旗下同名實驗室日前宣布，已成功開發出基於「去中心化身份辨識（Decentralized ID）」的技術，旨在利用區塊鏈分析判斷「線上交易中用戶身份」的真實性，以及「交易方個人憑證」的可信度。據了解，這項技術在交易發生時，對兩方用戶進行相互評估，並基於雙方過去的交易數據，來判斷用戶之間的關係。富士通表示，該技術將實現更安全的線上交易服務，並具有相當易於操作的功能。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 4 日重點： 突破 1.2 萬美元！分析師稱比特幣已走出空頭陷阱 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』