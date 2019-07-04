旭然斥5億元興建越南新廠正式動工 估明年Q2投產

液體、氣體濾材廠旭然 (4556-TW) 近年穩定擴增旗下雲科一、二廠及中國昆山廠產能，並調整全球接單策略，因應市場需求增加擴大產能，旭然已確定，赴越南投資 5 億元設廠，該廠已動土興建，預計 2020 年第 1 季完工。

旭然投資越南設立新廠，目標 2020 年第 2 季量產，將為集團營運注入新成長動能。

旭然投資越南新廠規劃占地面積約 8900 坪，將興建兩座各為地上兩層廠房、以及一座地上 3 層辦公大樓，除導入自動化生產、建置雨水回收系統供廠內用水所用，並計畫與越南電力局協商建置太陽能發電。

新廠計畫 2020 年第 2 季量產 Filtrafine 液體、氣體過濾設備及耗材，同步規劃投資研發生產高附加價值之液體過濾膜材與原料，新廠年產值估達 15 億元，考量越南地區生產成本較具優勢，符合東協十加三政策 5-10% 關稅優惠，瞄準東南亞、歐洲、美國等當地過濾市場需求，可擴大占率。

旭然進一步表示，以今年前 5 月全球銷售分布來看，美國、台灣、亞洲及其他地區營收比重分別為 24%、36%、27%、13%，隨著中國環保政策趨嚴，政府加大力道落實限汙排放、提高廢水回收等多項環評標準，以及主要客戶陸續前往東南亞地區設廠，有望帶動中國、東南亞地區過濾需求提升。