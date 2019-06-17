旭然擴充產能 選定赴越南投資設新廠

濾材廠旭然 (4556-TW) 近年穩步擴增旗下雲科一、二廠及中國昆山廠產能、持續調整全球接單策略，董事長吳玲美今 (17) 日在股東會指出，因應市場需求增加擴大產能，已選定赴越南投資設廠。

旭然去年全年營收 4.97 億元、稅後純益 6200 萬元、每股純益 1.76 元。今天股東會通過每股 1.25 元現金股利。同時，旭然在本業過濾設備及耗材穩定，公司持續維持獲利狀態，旭然未來將積極開發空氣過濾、過濾系統及商用全戶型等產品應用。

吳玲美指出，2019 年面對國際經貿紛爭、地緣政治衝突等變數多，全球景氣波動大，旭然向經濟部申請的產業升級創新平台輔導計畫已順利完成結案，有利研發實力提升力。看好產業前景樂觀，已完成雲科二廠，除擴大生產規模、積極提升生產效率。

旭然致力擴大旗下自有品牌 Filtrafine 於全球市占率提升，持續採取全球銷售區域擴張，完善 Filtrafine 品牌液體、氣體及 UV 過濾產品組合，以及發揮自產品研發量產至售後服務之垂直整合等策略，專注生產營運效率優化，並透過提供客戶多元工業過濾解決方案，創造整體營運更為強勁之成長動能，今年首季合併營收更達 1.11 億元，較去年同期成長 8％，改寫歷年同期新高，然而受到去年第季辦理現金增資造成股本膨脹 18％的影響，第 1 季每股純益 0.09 元。