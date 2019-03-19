旭然去年EPS 1.76元 擬配1.25元現金股利創新高

旭然 (4556-TW) 今 (19) 日通過 2018 年財報，全年合併營收達 4.97 億元、稅後純益 6200 萬元、年增 3.37 倍，每股純益 1.76 元，董事會決議去年股利每股 1.25 元現金，為歷年來配息新高水準，並連續 4 年盈餘配發率超過 7 成。

旭然 2018 年營收達 4.97 億元、稅後純益 6200 萬元、每股純益達 1.76 元，受惠半導體、電子等產業主要客戶擴廠步伐加速，以及美國、亞洲等地區銷售表現持續暢旺，帶動自有品牌 Filtrafine 大型液體過濾設備與液體過濾耗材產品出貨量提升，旭然集團在成本、費用控管合宜，挹注全年營收與獲利表現締造新猷。

旭然 2018 年液體過濾設備與耗材營收比重分別為 26％、66%，受惠半導體、電子等產業加速擴建新廠與提高生產量，加上兩岸政府對於廢水回收的重視，帶動 2018 年 Filtrafine 液體過濾設備銷售表現較前一年度明顯成長 20％，此外，旭然持續拓展中東地區海水淡化廠、美洲地區半導體、電子等產業客戶有成，挹注 2018 年亞洲與美洲地區銷售表現升溫，整體營收比重皆分別較前一年度提升至 69％、21％水準。

旭然近年穩步擴增旗下雲科一、二廠及中國昆山廠產能、持續調整全球接單策略，受惠主要客戶訂單需求，帶動兩岸生產基地產能稼動率保持在一定水準之上，且集團持續拓展自廠務過濾延伸至製程過濾布局，持續推動 TFT-LCD 高階製程液體過濾設備銷售，以及 2018 年也完成應用於半導體、電子等產業之 UV 紫外線機台自製等，挹注 2018 年毛利率攀升至 45% 水準。

對於 2019 年第 1 季，旭然維持審慎樂觀看法，由於近期台灣再度發生缺水問題，引發半導體、面板等電子業大廠在廢水回收率的持續重視，由於旭然站穩半導體、電子產業液體過濾領域高市占率之地位，可滿足客戶在生產製程中液體過濾的流量、精密度、以及改善生產良率之關鍵技術，看好客戶對於廢水回收的重視將帶動液體過濾需求持續提振，有望助旗下兩岸生產基地生產效率隨著出貨量擴大而持續提升，挹注營運保持良好成長動能。