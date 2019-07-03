美商務部內部指示信件寫著：華為出口申請默認為「不許可」

根據路透社的報導，美國商務部的高級官員，在本周告訴商務部的執法人員，中國的華為仍應該被視為列入黑名單中。

週末的 G20 峰會上，美國總統川普表示，允許美國公司向華為銷售部分的產品，但限於這些產品是在美國境外同樣可以購得的。

川普的言論引發政府執行人員之間的混淆，因華為仍在「實體黑名單」上。商務部官員表示，目前正在努力瞭解總統所公佈的華為相關限制。

美國商務部工業和安全局的出口執法主任 John Sonderman，在週一 (1 日) 發給所有執勤人員的電子信件當中，表明該如何處理申請許可批准向華為出售商品的廠商。

他在信中寫道：「所有這些廠商的申請，商務部都應該審慎考慮，並標註提醒他們，華為仍在實體黑名單上」。同時，他也提到，根據相關許可審查的政策第 744 條，在黑名單上的公司，商務部應採用拒絕批准推定的政策 (presumption of denial)，也就是默認為「不許可」。

信上還說，執法人員在評估與華為公司相關的許可證申請時，應考慮到商務部工業安全局的任何進一步指示。

根據知情人士表示，這封信是在川普宣佈華為政策之後，唯一的相關實行政策的指導。而「拒絕批准推定政策」意味著，審查仍非常地嚴格，同時，以目前審查的情況來看，大部分公司的許可證都沒有獲得批准。

目前仍不清楚，川普是否對商務部提供了額外的政策指示，以及如何改變企業獲得銷售許可證的可能性。商務部尚未對此做出其他的回應。

白宮貿易顧問納瓦洛 (Peter Navarro) 先前也表示，放寬對華為的銷售，僅限於對國家安全不造成影響的「低科技產品」。