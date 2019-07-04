日本7Pay出師不利、甫上路就有近千人遭盜用！

由日本 7-Eleven 母體，7&i 控股 (3382-JP) 在 7 月 1 日所推出的電子支付服務「7Pay」，在上路後的幾天之內，就傳出高達數百人的帳戶遭到盜用。目前該公司除了已停止儲值服務，也暫停了帳號的申請服務。

(圖片：Investing.com)

「7Pay」是由日本 7&i 控股所推出的電子支付服務，用戶在今年 6 月上線的手機 APP「7-11 APP」上頭登錄並進行儲值，就可在全日本 2.1 萬家 7-Eleven 使用二維條碼 QR Code 進行購物的無現金支付。

該公司為了吸引消費者使用 7Pay，計畫每年在折價券等優惠措施上，投入 500 億日圓來作促銷。更預計在 10 月時推出獨立的 7Pay 手機 APP，屆時除了所有的日本 7-Eleven 便利商店，還可在其它企業的店面使用 7Pay 來進行付款。

不過就在 7Pay 服務於本週一 (1 日) 正式上路後，在截至日本時間週四 (4 日) 上午 6 點時，已共計約有 900 人的帳號遭盜用，累計受害金額約 5500 萬日圓。

7Pay 的小林強社長也在 4 日下午的記者會上，向廣大的受害者們致上歉意。而消費者們的儲值金，在目前則仍可正常使用。不過透過信用卡、簽帳金融卡，以及現金的儲值交易皆已停止。而帳號的申請作業，也同樣處於暫停狀態。

7Pay 於 7 月 1 日推出後，在當天就有人在推文上透露「信用卡遭盜刷儲值了 18 萬日圓，還被用掉 9 萬日圓」。也有住在靜岡的男性，於 2 日的時候登錄了 7Pay 並以信用卡儲值了 5000 日圓，但到了 3 日早上，在無故原因下被人以信用卡儲值 6 次共 19 萬日圓，且全部金額在東京遭不明人士分 2 次全部用盡。

對於該名男性的遭遇，7Pay 的服務窗口表示將檢討賠償 19 萬日圓的損失。但是在該名男性自行儲值的 5000 日圓方面，7Pay 則表示在賠償上有所困難。

而目前發生盜用的原因仍然不明，7Pay 除了呼籲消費者們小心管理自己的帳號及密碼外，在系統的「重新設定密碼」的介面上，也作了機制上的改善。原本在該介面上可指定重設密碼的連結要寄到哪個電子郵件信箱，變成只能寄到開設帳戶時所留下的電子郵件信箱，以避免有人知道顧客個資，並將密碼重設連結寄到自己的電子郵件信箱。

不過也有日本的民眾表示「這並沒有解決問題」。